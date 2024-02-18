ГлавнаяРецептыЭто точно вам понравится: как приготовить курицу с лимоном и фетой за 20 минут Это точно вам понравится: как приготовить курицу с лимоном и фетой за 20 минут На чтение: 2 минуты Нежная курочка в сливочном соусе с лимоном и фетой – это тот рецепт, который точно нужно иметь в заметках. Его главная «изюминка» – все готовится всего 30 минут. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вы можете приготовить куриную грудку всего за несколько минут. Просто бросьте куриное филе в разогретую сковороду – и ужин готов. Если есть еще несколько минут, можно обогатить блюдо вкусным сливочным соусом на основе сливок и сыра фета с кисловатым лимонным акцентом. Просто пальчики оближешь! Интересно Как наши предки готовили холодец без холодильника и желатина: главные секреты успешного блюда Куриное филе с лимоном и фетой Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 500 грамм куриного филе; – 1/4 чайной ложки соли; – 1/4 чайной ложки перца; – 1 столовая ложка оливкового масла; – полстакана куриного бульона; – 2 зубчика чеснока; – полстакана сливок; – 1/4 стакана сыра фета; – 2 столовые ложки лимонного сока; – 2 столовые ложки измельченной зелени. Приготовление: Посыпьте курицу солью и перцем. Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте курицу и готовьте примерно 6 – 8 минут, пока она не получит хрустящую корочку. Обжаренную грудку переложите со сковороды на тарелку. Добавьте в сковороду бульон и чеснок. Готовьте, пока жидкость не уменьшится вдвое, 1 – 2 минуты. Уменьшите огонь до среднего и добавьте сливки, фету, лимонный сок и специи. Тушите 2 минуты. Добавьте обжаренное куриное филе на сковороду. Тушите до нагревания, примерно 1 минуту или дольше. Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Полезный лайфхак: когда не нужно чистить чеснок. Поделитесь с друзьями