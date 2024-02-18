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Это точно вам понравится: как приготовить курицу с лимоном и фетой за 20 минут

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Это точно вам понравится: как приготовить курицу с лимоном и фетой за 20 минут

Нежная курочка в сливочном соусе с лимоном и фетой – это тот рецепт, который точно нужно иметь в заметках. Его главная «изюминка» – все готовится всего 30 минут.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вы можете приготовить куриную грудку всего за несколько минут. Просто бросьте куриное филе в разогретую сковороду – и ужин готов. Если есть еще несколько минут, можно обогатить блюдо вкусным сливочным соусом на основе сливок и сыра фета с кисловатым лимонным акцентом. Просто пальчики оближешь!

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Куриное филе с лимоном и фетой

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 500 грамм куриного филе;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 1/4 чайной ложки перца;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– полстакана куриного бульона;
– 2 зубчика чеснока;
– полстакана сливок;
– 1/4 стакана сыра фета;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 2 столовые ложки измельченной зелени.

Приготовление:

  1. Посыпьте курицу солью и перцем.
  2. Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне.
  3. Добавьте курицу и готовьте примерно 6 – 8 минут, пока она не получит хрустящую корочку.
  4. Обжаренную грудку переложите со сковороды на тарелку.
  5. Добавьте в сковороду бульон и чеснок.
  6. Готовьте, пока жидкость не уменьшится вдвое, 1 – 2 минуты. Уменьшите огонь до среднего и добавьте сливки, фету, лимонный сок и специи.
  7. Тушите 2 минуты.
  8. Добавьте обжаренное куриное филе на сковороду.
  9. Тушите до нагревания, примерно 1 минуту или дольше.
  10. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

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