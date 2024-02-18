Это точно вам понравится: как приготовить курицу с лимоном и фетой за 20 минут

Нежная курочка в сливочном соусе с лимоном и фетой – это тот рецепт, который точно нужно иметь в заметках. Его главная «изюминка» – все готовится всего 30 минут.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вы можете приготовить куриную грудку всего за несколько минут. Просто бросьте куриное филе в разогретую сковороду – и ужин готов. Если есть еще несколько минут, можно обогатить блюдо вкусным сливочным соусом на основе сливок и сыра фета с кисловатым лимонным акцентом. Просто пальчики оближешь!

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Куриное филе с лимоном и фетой

Время: 30 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 грамм куриного филе;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки перца;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– полстакана куриного бульона;

– 2 зубчика чеснока;

– полстакана сливок;

– 1/4 стакана сыра фета;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 2 столовые ложки измельченной зелени.

Приготовление:

Посыпьте курицу солью и перцем. Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте курицу и готовьте примерно 6 – 8 минут, пока она не получит хрустящую корочку. Обжаренную грудку переложите со сковороды на тарелку. Добавьте в сковороду бульон и чеснок. Готовьте, пока жидкость не уменьшится вдвое, 1 – 2 минуты. Уменьшите огонь до среднего и добавьте сливки, фету, лимонный сок и специи. Тушите 2 минуты. Добавьте обжаренное куриное филе на сковороду. Тушите до нагревания, примерно 1 минуту или дольше. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

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