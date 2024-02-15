Описание приготовления:

Для начинки используется молодая баранина (ягнятина) с добавлением репчатого лука и специй. Причем, вы можете добавлять приправы и пряности по своему вкусу, а также немного свежей зелени. Тесто для самсы готовится легко, главное — добавить растительное масло в самом начале. Тогда тесто получится бархатным на ощупь, нежным.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Выпечка / Самса География кухни: Узбекская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 320 Грамм (тесто)

Яйцo 1 Штука (тесто)

Соль 2 Щепотки (тесто)

Вода 100 Миллилитров (тесто)

Масло растительное 40 Миллилитров (тесто)

Баранина 400 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Соль 3 Щепотки (начинка)

Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 4

Калорийность

265 ккал

Калорийность

12 г

Белки

11 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Самса с мясом»

Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите лук от шелухи и промойте в воде. Мясо очистите от жил и пленок, промойте и нарежьте мелкими кусочками, чем мельче, тем быстрее самса приготовится.

Сначала приготовьте тесто. В глубокой емкости смешайте половину массы муки с маслом и водой, солью. Вбейте куриное яйцо и замесите тесто.

Понемногу подсыпайте муку, пока тесто не станет плотным, бархатным и пластичным. Немного муки у вас должно остаться и на раскатку. Накройте тесто пакетом или пищевой пленкой и дайте ему отдохнуть 15-20 минут.

В это время нарежьте лук такими же мелкими кубиками и добавьте к мясу вместе с перцем и солью. Можно всыпать немного зиры, кумина, приправы для мяса или добавить нарезку петрушки. Тщательно все перемешайте.

Тесто разделите на 3-4 части и раскатайте каждую из них в тонкий пласт. Смажьте растительным маслом и выложите друг на друга, таким образом создается слоистость. Сверните с узкого края рулетиком.

Нарежьте рулет на части и каждую из них раскатайте, подпыляя поверхность мукой.

Выложите 1,5-2 ст.л. фарша на середину лепешки.

Защипните до середины один край, а затем подверните два других внутрь и защипните по краям так, чтобы у вас получился треугольник. Таким же образом заготовьте и остальную самсу.

Сбрызните противень маслом и выложите заготовки швом вниз. По желанию сбрызните и их маслом и присыпьте кунжутом либо смажьте желтком. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Поместите противень в духовку и испеките самсу 30-35 минут до румяности. Выложите ее на тарелку и слегка остудите, накрыв полотенцем. Самса пропарится и станет более вкусной, сочной.

Подайте самсу с мясом к столу горячей. Приятного вам аппетита!