Описание приготовления:
Для начинки используется молодая баранина (ягнятина) с добавлением репчатого лука и специй. Причем, вы можете добавлять приправы и пряности по своему вкусу, а также немного свежей зелени. Тесто для самсы готовится легко, главное — добавить растительное масло в самом начале. Тогда тесто получится бархатным на ощупь, нежным.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Выпечка / Самса География кухни: Узбекская / Восточная
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 320 Грамм (тесто)
- Яйцo 1 Штука (тесто)
- Соль 2 Щепотки (тесто)
- Вода 100 Миллилитров (тесто)
- Масло растительное 40 Миллилитров (тесто)
- Баранина 400 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Соль 3 Щепотки (начинка)
- Перец черный молотый 2 Щепотки
Количество порций 4
Калорийность
265 ккал
Калорийность
12 г
Белки
11 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Самса с мясом»
Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите лук от шелухи и промойте в воде. Мясо очистите от жил и пленок, промойте и нарежьте мелкими кусочками, чем мельче, тем быстрее самса приготовится.
Сначала приготовьте тесто. В глубокой емкости смешайте половину массы муки с маслом и водой, солью. Вбейте куриное яйцо и замесите тесто.
Понемногу подсыпайте муку, пока тесто не станет плотным, бархатным и пластичным. Немного муки у вас должно остаться и на раскатку. Накройте тесто пакетом или пищевой пленкой и дайте ему отдохнуть 15-20 минут.
В это время нарежьте лук такими же мелкими кубиками и добавьте к мясу вместе с перцем и солью. Можно всыпать немного зиры, кумина, приправы для мяса или добавить нарезку петрушки. Тщательно все перемешайте.
Тесто разделите на 3-4 части и раскатайте каждую из них в тонкий пласт. Смажьте растительным маслом и выложите друг на друга, таким образом создается слоистость. Сверните с узкого края рулетиком.
Нарежьте рулет на части и каждую из них раскатайте, подпыляя поверхность мукой.
Выложите 1,5-2 ст.л. фарша на середину лепешки.
Защипните до середины один край, а затем подверните два других внутрь и защипните по краям так, чтобы у вас получился треугольник. Таким же образом заготовьте и остальную самсу.
Сбрызните противень маслом и выложите заготовки швом вниз. По желанию сбрызните и их маслом и присыпьте кунжутом либо смажьте желтком. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Поместите противень в духовку и испеките самсу 30-35 минут до румяности. Выложите ее на тарелку и слегка остудите, накрыв полотенцем. Самса пропарится и станет более вкусной, сочной.
Подайте самсу с мясом к столу горячей. Приятного вам аппетита!