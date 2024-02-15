Гречневая каша – это неотъемлемый элемент славянской кухни, который стал популярен еще несколько столетий назад и не теряет своей актуальности и по сегодняшний день. Ведь помимо прекрасного вкуса и простоты приготовления, это блюдо также обладает большим количеством железа, которое положительно влияет на уровень гемоглобина в крови. К примеру, ароматную и сытную кашу можно готовить, используя сковороду либо же мультиварку, как вам больше удобно. Также, перед подачей каша традиционно заправляется ломтиком сливочного масла для яркости аромата.

Рассыпчатая гречневая каша на воде в кастрюле

Рассыпчатая гречневая каша на воде в кастрюле готовится очень легко и быстро, а значит, отлично подходит для плотного завтрака или любого другого сбалансированного приема пищи, после которого вам не захочется перекусывать бутербродами либо шоколадными батончиками.

Ингредиенты –+3 порц.

Гречка 200 гр.

Вода 400 мл.

Масло сливочное 40 гр.

Соль по вкусу

Шаги 20 мин.

Как сварить рассыпчатую гречневую кашу на воде в кастрюле? При помощи кухонных граммовых весов отмеряем нужное количество каждого ингредиента. Промываем крупинки гречки от всего мусора и пыли, заливаем указанным количеством воды и солим. Помещаем кастрюлю на конфорку и доводим до кипения на среднем нагреве. После закипания плотно закрываем кастрюлю крышкой и выключаем огонь. Оставляем на 20 минут, не трогая крышку. Готовую кашу перемешиваем и раскладываем по тарелкам. Рассыпчатая гречневая каша на воде в кастрюле готова! Дополняем сливочным маслом и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Как сварить гречневую кашу на молоке

Как сварить гречневую кашу на молоке? Прочитав этот рецепт, вы будете точно знать, сколько времени и какие пропорции требуются, чтобы получить вкусное и ароматное блюдо, от которого не откажутся даже самые привередливые дегустаторы. Подавать рекомендуем с фруктами и ягодами.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Гречка – 210 гр.

Молоко коровье – 450 мл.

Вода – 430 мл.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам необходимы выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. В нескольких водах тщательно промываем крупу.

Шаг 3. Воду доводим до кипения и солим, всыпаем гречку и повторно доводим до кипения. Убавляем пламя и накрываем емкость крышкой, варим 20 минут, а затем, при необходимости, сливаем излишки жидкости.

Шаг 4. В другом ковшике доводим до кипения молоко и переливаем к каше, на умеренном пламени доводим до кипения, добавив соль и сахарный песок.

Шаг 5. Вмешиваем в кашу ломтик сливочного масла, выключаем огонь и даем настояться под крышкой еще 15 минут.

Шаг 6. Кушанье сервируем и в горячем виде подаем к столу. Приятного аппетита!

Рассыпчатая гречневая каша в мультиварке

Рассыпчатая гречневая каша в мультиварке – это блюдо, которое не требует абсолютно никаких кулинарных навыков, потому как все, что требуется от вас – это забросить составляющие в чашу в нужных пропорциях. Подавайте, как самостоятельное кушанье либо в качестве гарнира.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Гречка – 300 гр.

Вода – 450 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 300 грамм гречневой крупы внимательно перебираем и промываем в сите, пересыпаем в чашу.

Шаг 2. Заливаем гречку чистой водой и закрываем крышку, запускаем программу «гречка».

Шаг 3. Примерно в середине процесса варки, кашу солим, ориентируясь на свой вкус.

Шаг 4. После звукового сигнала вмешиваем в кушанье сливочное масло.

Шаг 5. Не дожидаясь остывания сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Гречневая каша с мясом

Гречневая каша с мясом готовится аналогично плову, заменяется только крупа. Также часто можно встретить другое название этого кушанья: «гречка по-купечески», которая представляет собой классическое сочетание пассерованных овощей, кусочки говядины и крупу.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Крупа гречневая – 250 гр.

Морковка – 1 шт.

Говядина – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса обдаем водой мясо, очищаем и промываем овощи.

Шаг 2. Говядину обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем мелкими кубиками.

Шаг 3. В сковородке разогреваем подсолнечное масло и подрумяниваем мясо, выпариваем влагу.

Шаг 4. Произвольно измельчаем овощи.

Шаг 5. Луковые ломтики высыпаем к говядине, солим и доводим до прозрачности.

Шаг 6. Добавляем морковь и пассеруем на протяжении трех минут, всыпаем специи.

Шаг 7. Заливаем компоненты водой (примерно 200 мл.) и томим под крышкой до испарения жидкости.

Шаг 8. Добавляем крупу и воду, в соотношении один к двум. Доводим до кипения и после, закрыв крышкой, тушим на медленном огне до готовности гречки.

Шаг 9. Не дожидаясь остывания, раскладываем по пиалам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Гречневая каша с луком и грибами

Гречневая каша с луком и грибами – это сытное и сбалансированное блюдо, попробовав которое лишь однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова, потому как каждый компонент идеально дополняет и оттенят вкус и аромат другого – пальчики оближете!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 200 гр.

Яйцо отварное – 2 шт.

Гречка – 1 ст.

Вода – 2 ст.

Лук репчатый – 150 гр.

Масло растительное – для жарки.

Масло сливочное – 30-50 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. Репчатый лук «освобождаем» от шелухи и мелко рубим.

Шаг 3. Небольшими ломтиками нарезаем грибы.

Шаг 4. На разогретом растительном масле в течение 5 минут обжариваем луковую нарезку.

Шаг 5. Добавляем шампиньоны и выпариваем всю воду, подрумяниваем и присыпаем черным перцем и солью.

Шаг 6. Тщательно промытую крупу заливаем водой и солим, доводим до кипения под крышкой и убавляем нагрев. Не открывая крышку и не мешая, готовим в течение 20 минут.

Шаг 7. Гречку смешиваем со сливочным маслом и выкладываем в тарелки. Сверху распределяем зажарку и кубики отварного яйца. Наслаждаемся!

Гречневая каша в горшочке в духовке

Гречневая каша в горшочке в духовке всегда получается невообразимо ароматной и рассыпчатой, поэтому если ранее вы готовили кашу только на плите в кастрюле, то обязательно обратите внимание на данный вариант приготовления. Для яркости вкуса добавим в готовое кушанье специи и сливочное масло.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Гречка – 200 гр.

Вода – 450 мл.

Масло сливочное – 70 гр.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Согласно списку, представленному выше, подготавливаем составляющие.

Шаг 2. В нескольких водах активно промываем гречку.

Шаг 3. Распределяем гречку по порционным горшочкам. Параллельно начинаем прогревать духовку до отметки в 190 градусов.

Шаг 4. Добавляем сливочное масло.

Шаг 5. Солим и перчим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Шаг 6. Заливаем компоненты теплой водой и убираем в духовой шкаф.

Шаг 7. Готовим в течение 50-60 минут и подаем к столу, украсив свежей и ароматной зеленью. Приятного аппетита!

Гречневая каша с тушенкой

Гречневая каша с тушенкой – это вкусное и сытное кушанье, которое запросто станет для вас и вашей семьи аппетитным ужином либо обедом. К тому же с готовкой справится даже ребенок, потому как все очень легко и быстро. Разнообразьте свое меню «солдатским» кушаньем!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Крупа гречневая – 130 гр.

Вода – 200 мл.

Масло сливочное – 25 гр.

Тушенка свиная – 340 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Приправа овощная – 1 ч.л.

Соль – 0,3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Гречку перебираем от мусора и порченых зерен, промываем и высыпаем в кастрюлю. Заливаем горячей водой и кладем кусочек сливочного масла.

Шаг 2. Варим на медленном огне под плотно закрытой крышкой до набухания и впитывания влаги (примерно 20 минут).

Шаг 3. Параллельно очищаем лук и мелко рубим головку.

Шаг 4. Вскрываем консервы и выкладываем содержимое в емкость, разминаем вилкой.

Шаг 5. В сковородке разогреваем растительное масло и слегка подрумяниваем луковые кусочки.

Шаг 6. Добавляем тушенку, перемешиваем и прогреваем компоненты на среднем огне 5-7 минут.

Шаг 7. К мясу с луком отправляем специи и гречку, перемешиваем и томим под крышкой еще 10 минут.

Шаг 8. Горячее и ароматное блюдо подаем к столу сразу же. Приятного аппетита!

Вкусная гречневая каша с курицей

Вкусная гречневая каша с курицей – это комплексное кушанье, которое подарит вам гастрономическое удовлетворение и чувство насыщения на многие часы. Составляющие прекрасно гармонируют между собой, а особую «изюминку» блюду придает чеснок и соевый соус.

Время готовки – 40-45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мякоть куриная – 600 гр.

Гречка – 2 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Морковка – 1 шт.

Соус соевый – 3 ст.л.

Вода – 4 ст.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем продукты, перечисленные выше.

Шаг 2. Филе промываем, удаляем пленки. Нарезаем курицу небольшими кубиками и маринуем в небольшом количестве соевого соуса.

Шаг 3. Овощи очищаем и ополаскиваем, лук нарезаем кубиками, чеснок пропускаем через пресс, а морковь натираем на терке. Готовим зажарку на растительном масле до мягкости и золотистости.

Шаг 4. К овощному ассорти выкладываем мясо и, помешивая, доводим до готовности.

Шаг 5. Засыпаем составляющие промытой крупой и полностью заливаем водой. Доводим до кипения и сразу же убавляем огонь, томим под крышкой до испарения влаги.

Шаг 6. Аппетитное кушанье солим и приправляем. Приятного аппетита!

Гречневая каша по-купечески

Гречневая каша по-купечески – это вкусное и сытное кушанье, которое отлично подойдет для семейного обеда, после которого вы надолго забудете о голоде и вредных перекусах. Для яркости дополним крупу с овощами и мясом насыщенной томатной пастой, щепоткой сахарного песка и жгучим чесноком.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свинина – 350 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Гречка – 250 гр.

Вода – 500 мл.

Паста томатная – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Чеснок – 1 зуб.

Масло подсолнечное – для жарки.

Сахар-песок – по вкусу

Кислота лимонная – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину нарезаем небольшими брусочками и обжариваем на разогретом подсолнечном масле до изменения цвета.

Шаг 2. Не теряя времени, произвольно измельчаем промытые и очищенные овощи.

Шаг 3. Овощную нарезку отправляем к мясу, перемешиваем.

Шаг 4. Для соуса в отдельной пиале смешиваем томатную пасту с рубленым чесноком, тремя столовыми ложками воды, сахаром, солью, лимонкой и черным перцем.

Шаг 5. Томатную смесь переливаем к зажарке, перемешиваем и прогреваем все вместе еще 5-10 минут.

Шаг 6. Поверх овощей и свинины равномерно высыпаем промытую крупу.

Шаг 7. Состав полностью заливаем кипятком и доводим до кипения. Затем перемешиваем, накрываем крышкой и томим на огне, ниже среднего, 20-25 минут.

Шаг 8. Готовое кушанье настаиваем под крышкой еще 10-15 минут и только затем переходим к трапезе. Приятного аппетита!

Гречневая каша-размазня на воде

Гречневая каша-размазня на воде – это постное, но в то же время сытное и питательное блюдо, которое богато железом и витаминами. Для приготовления нам потребуются всего лишь три ингредиента: крупа, вода и немного соли. После такого обеда или ужина вы будете ощущать исключительно легкость!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Крупа гречневая – 240 гр.

Вода – 530 мл.

Соль – 0,3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса тщательно перебираем и промываем гречку.

Шаг 2. Высыпаем крупинки в кипящую подсоленную воду и доводим до кипения, при помощи шумовки удаляем пенку.

Шаг 3. Уменьшаем пламя до минимального и готовим кашу на протяжении 18-20 минут.

Шаг 4. Перед подачей перемешиваем.

Шаг 5. Подаем к столу в горячем виде и наслаждаемся натуральным вкусом. Готовьте и получайте удовольствие!