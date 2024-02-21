Описание приготовления:

Этот уютный теплый куриный рамен легко и быстро приготовить в домашних условиях. Для приготовления насыщенного ароматного бульона возьмите качественную фермерскую или домашнюю птицу. Пшеничную лапшу можно использовать из пакетов быстрого приготовления, убрав пакетики со специями. Вкус умами добавит сочетание приправ, овощей и специй.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Лапша Блюдо: Супы География кухни: Японская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Масло кунжутное 1 Ст. ложка

Масло сливочное 2 Ст. ложки

Имбирно-чесночная паста 2 Ст. ложки

Бульон 1,5 Литра (куриный)

Соевый соус 4 Ст. ложки

Шрирача 2 Ст. ложки

Мед 1 Ст. ложка (жидкий)

Рисовое вино 30 Миллилитров

Белый перец молотый 1/4 Чайных ложки

Курица 350 Грамм (отварная)

Лапша 200 Грамм (пшеничная)

Зеленый лук 1/2 Пучка

Морковь 1 Штука

Пак чой 2 Штуки

Кунжут черный и белый 1 Ст. ложка

Масло чили 1 Ст. ложка

Яйца 2 Штуки (отварные вкрутую)

Количество порций 4

Калорийность

896 ккал

Калорийность

99 г

Белки

0 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп "Тори Рамен"»

Если вы заранее позаботились о курином бульоне, можно приступить к приготовлению супа. Для его приготовления потребуется указанный выше список продуктов. При отсутствии некоторых продуктов их можно заменить. Мед можно заменить тростниковым сахаром. Рисовое вино можно заменить сухим белым вином. Пак чой можно заменить шпинатом или катайской капустой.

Для бульона лучше взять часть курицы вместе с костями. Промойте тушку, переложите в кастрюлю, залейте холодной водой. Варите курицу до полной готовности мяса. В период варки снимайте с бульона образующуюся пену. При желании можете слить первую порцию бульона.

Готовый бульон не солите, вкус бульону и мясу придадим в процессе приготовления супа. Из кастрюли с бульоном достаньте курицу. Удалите кости, кожу. Мясо разделите на кусочки.

В кастрюлю для приготовления куриного рамена влейте кунжутное масло и добавьте сливочное масло. Растопите смесь на среднем огне.

Добавьте в растопленное масло пасту из измельченного чеснока и имбиря. Прогрейте смесь на среднем огне.

Влейте в кастрюлю рисовое вино. Седом добавьте мед, соус шрирача, белый молотый перец, соевый соус. Получится безумно ароматная вкусовая основа умами для бульона.

В кастрюлю с ароматной составляющей влейте куриный бульон. Добавьте подготовленные кусочки курицы.

Морковь нарежьте тонкой соломкой. Пак чой разрежьте вдоль пополам. Зеленый лук нарежьте. Сварите яйца вкрутую (3-5 минут).

В кастрюлю с бульоном выложите пшеничную лапшу и половинки пак чой. На медленном огне доведите лапшу до готовности (3 минуты) и снимите кастрюлю с огня.

Для подачи разложите лапшу в миски, добавьте кусочки курицы, пак чой. Сверху в каждую миску выложите половинку яйца, морковную соломку и зеленый лук.

Дополнительно можно присыпать суп кунжутным семенем и полить острым перечным маслом для большей пикантности.