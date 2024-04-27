ГлавнаяРецептыСамый пышный кулич по-крапивницки: уникальный бабушкин рецепт с видео Самый пышный кулич по-крапивницки: уникальный бабушкин рецепт с видео На чтение: 2 минуты В каждом регионе Украины есть свой рецепт кулича. Попробуйте приготовить по-крапивницки, ведь такая выпечка получается пышной и вкусной. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такая паска готовится на живых дрожжах и большом количестве яиц. Поэтому она получается ярко-желтой, пышной, мягкой и долго не черствеет. Будет вкусно Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром» Кулич по-крапивницки Время: 3 часа 50 минут Порций: 9 Ингредиенты: – 500 миллилитров молока 2,5%; – 6 желтков; – 5 яиц; – 400 граммов масла 82%; – 100 граммов прессованных дрожжей; – 500 граммов сахара; – 3 грамма соли; – 1 чайная ложка соды; – 30 граммов ванильного сахара; – 2,2 килограмма муки; – 200 граммов изюма; – 1 столовая ложка крахмала. Приготовление: В миске соедините теплое молоко, дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 4 столовых ложки муки. Перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 минут. В отдельной миске взбейте 4 яйца, желтки, соль, ванильный и обычный сахар до растворения. Мягкое сливочное масло взбейте до побеления. В масло добавьте яичную массу и взбейте до однородности. Влейте опару и перемешайте. Муку просейте с содой. Постепенно добавьте в яичную массу по частям, каждый раз хорошо перемешивая. Хорошо вымешайте тесто. Добавьте изюм, перемешанный с крахмалом. Снова хорошо вымешайте тесто, после чего накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа. Помните тесто и разделите на 9 кусочков. Сформируйте шарики и заполните все формы, чтобы тесто занимало треть объема. Из кусочков теста сделайте украшения и уложите их сверху. Накройте куличи полотенцем и поставьте в теплое место на 40 минут. Затем смажьте их взбитым яйцом и поставьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45– 55 минут до золотистого цвета. Ищете рецепт вкусного кулича? Попытайтесь приготовить с апельсиновой цедрой – его аромат поразит каждого. Поделитесь с друзьями