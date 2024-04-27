Как бабушка готовила: рецепт вкуснейшей творожной пасхи по семейному рецепту

В этой вкуснейшей пасхе идеально сочетаются ваниль и шоколад. А еще в ней есть орехи и изюм.

Творожная пасха – это изысканный и очень вкусный десерт, который готовят на Пасху. К слову, в этом году мы ее будем праздновать 5 мая. И по этому простому рецепту она готовится с двумя вкусами: ванильным и шоколадным. И стоит помнить: ингредиенты блюда не подвергаются тепловой обработке, поэтому крайне важно использовать только качественные и очень свежие продукты.

Творожная пасха по семейному рецепту

Ингредиенты:

творог — 500 г;

сливочное масло — 150 г;

сахар — 110 г;

натуральная ваниль — 1 стручок (или натуральный ванильный сахар — 1 ч. л.);

порошок какао — 4-8 г (необязательно);

грецкие орехи — 25 г;

темный изюм без косточек — 30 г;

коньяк — 25 мл (необязательно);

одно свежее яйцо.

За 2-3 часа до приготовления пасхи достаньте 150 г сливочного масла из холодильника, чтобы оно стало мягким.

Подготовьте чистые марлю и форму для пасхи. И выложите форму чистой чуть влажной марлей или тканью.

Грецкие орехи прокалите на сковороде пару минут, очистите орехи от шелухи и крупно порубите.

Изюм помойте и на несколько минут залейте кипятком, а затем обсушите на бумажной салфетке. Если хотите, можно вымочить изюм в коньяке, роме, или другом алкоголе.

Если Вы используете в рецепте стручок ванили, разрежьте его острым ножом пополам и выньте мякоть. Добавьте ее к сахару.

Яйцо помойте и обсушите. Отделите желток от белка. Белок нам не понадобится. Ложкой разотрите желток с сахаром и мякотью стручка ванили (или ванильным сахаром), добавьте размягченное сливочное масло.

Если не используете в рецепте яйцо, то сначала тщательно разотрите сливочное масло с сахаром и ванилью. Затем добавьте творог, протирая его в миску с помощью ложки (лучше — деревянной) небольшими порциями через мелкое сито. Смешайте все до однородности.

Разделите получившуюся творожную массу на две неравные части: в меньшую (около 200 г) добавьте какао, просеянное через сито, и крупно порезанные орехи, а в другую положите изюм.

Выложите обе порции творога в форму, закройте пасху свободными концами марли и накройте дополнительно двумя слоями пищевой полиэтиленовой пленки, затем поставьте сверху груз и отправьте форму в холодильник примерно на 48 часов.

Готовую пасху выложите на сервировочное блюдо и украсьте по своему вкусу.

Важно: в этой пасхе по оригинальному рецепту используется сырой яичный желток. Он придает нежность и бархатистость. Но если боитесь использовать яйца без термической обработки, можете желток в пасху не добавлять. На ее вкусе это особо не скажется.

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