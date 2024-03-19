Самый быстрый и вкусный домашний торт. Рецепт на всю семью за 45 минут: сочнее не придумаешь

Торты сейчас имеют масштабное производство на разных кондитерских фабриках. Большинство из данных фабрик монополисты, что весьма сильно затрудняет работу обычным кондитерам.
Дело в том, что фабрики выпускают торты в больших масштабах. Вспомнить хотя бы полки в магазинах с тортами. Но, фабричные торты не такие индивидуальные, как кондитерские авторские. Кроме того, в авторских тортах более грамотно и трепетно мастер подходит к начинкам и прочим продуктам для приготовления десерта.
Авторские торты весьма дорогие, а фабричные слишком приторные и сладкие. Стоит научиться создавать на кухне домашние вкусные торты.
Ингредиенты теста для торта:
- молоко 360 мл;
- сгущенное молоко — 540 г;
- мука — 540 г;
- соль — 3 щепотка;
- разрыхлитель — 20 г.
Ингредиенты для крема:
- молоко 3.2 % — 500 мл;
- сахар — 160 г;
- крахмал кукурузный — 55 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- масло сливочное — 150 г.
Приготовление торта:
В миску со сгущенным молоком вливаем молоко и перемешиваем, а затем высыпаем просеянную заранее муку. Высыпаем к муке соль и разрыхлитель, замешиваем слегка густое бисквитное тесто.
Застилаем противень пергаментом, выливаем на дно тесто и выравниваем по поверхности. Выпекаем в духовке при 180 градусах бисквит до готовности.
Для приготовления крема в кастрюлю с молоком высыпаем сахар, кукурузный крахмал и ванильный сахар, перемешиваем и доводим до кипения. Когда крем загустеет и начнет бурлить, активно его перемешиваем.
После того как крем снят с огня, его не переставая перемешиваем, пока не избавимся от бурления. Заварную основу накрываем вконтакт пленкой и остужаем.
Бисквит делим на две одинаковые части, удаляем неровные края. Бисквиты делим поперек на более тонкие коржи.
Мягкий крем взбиваем вместе с заварной основой примерно 3 минуты миксером.
Обильно смазываем каждый корж кремом, кладем коржи друг на друга — собираем торт.
Смазываем бока торта и верх, измельченными остатками бисквита покрываем бока. Оставляем торт в холодильнике на 2-3 часа.
Украсить данный торт можно конфетами, ягодами.
Получается большой торт на 3.5 кг. на всю семью.