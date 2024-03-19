Самый быстрый и вкусный домашний торт. Рецепт на всю семью за 45 минут: сочнее не придумаешь

Торты сейчас имеют масштабное производство на разных кондитерских фабриках. Большинство из данных фабрик монополисты, что весьма сильно затрудняет работу обычным кондитерам.

Дело в том, что фабрики выпускают торты в больших масштабах. Вспомнить хотя бы полки в магазинах с тортами. Но, фабричные торты не такие индивидуальные, как кондитерские авторские. Кроме того, в авторских тортах более грамотно и трепетно мастер подходит к начинкам и прочим продуктам для приготовления десерта.

Авторские торты весьма дорогие, а фабричные слишком приторные и сладкие. Стоит научиться создавать на кухне домашние вкусные торты.

Ингредиенты теста для торта:

молоко 360 мл;

сгущенное молоко — 540 г;

мука — 540 г;

соль — 3 щепотка;

разрыхлитель — 20 г.

Ингредиенты для крема:

молоко 3.2 % — 500 мл;

сахар — 160 г;

крахмал кукурузный — 55 г;

ванильный сахар — 10 г;

масло сливочное — 150 г.

Приготовление торта:

В миску со сгущенным молоком вливаем молоко и перемешиваем, а затем высыпаем просеянную заранее муку. Высыпаем к муке соль и разрыхлитель, замешиваем слегка густое бисквитное тесто.

Застилаем противень пергаментом, выливаем на дно тесто и выравниваем по поверхности. Выпекаем в духовке при 180 градусах бисквит до готовности.

Для приготовления крема в кастрюлю с молоком высыпаем сахар, кукурузный крахмал и ванильный сахар, перемешиваем и доводим до кипения. Когда крем загустеет и начнет бурлить, активно его перемешиваем.

После того как крем снят с огня, его не переставая перемешиваем, пока не избавимся от бурления. Заварную основу накрываем вконтакт пленкой и остужаем.

Бисквит делим на две одинаковые части, удаляем неровные края. Бисквиты делим поперек на более тонкие коржи.

Мягкий крем взбиваем вместе с заварной основой примерно 3 минуты миксером.

Обильно смазываем каждый корж кремом, кладем коржи друг на друга — собираем торт.

Смазываем бока торта и верх, измельченными остатками бисквита покрываем бока. Оставляем торт в холодильнике на 2-3 часа.

Украсить данный торт можно конфетами, ягодами.

Получается большой торт на 3.5 кг. на всю семью.