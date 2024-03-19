Горбуша в фольге в духовке – это невероятное вкусное угощение, которое не требует много усилий. Среди многих видов красной рыбы горбуша является более доступной, но часто хозяйки отдают предпочтение форели или семге потому, что эти виды более сочные. Но приготовленная в фольге горбуша никогда не получится сухой или пресной. Запекать ее можно целиком или по кусочкам, мы подобрали рецепты на все случаи.

Сочная горбуша, запеченная в фольге в духовке

Сочная горбуша, запеченная в фольге в духовке, – это достойное блюдо, которое можно подать на стол в праздник. Горбуша не требует длительного маринования или долгого запекания. В целом этот рецепт не доставит никаких хлопот. Если планируете подавать горбушу на застолье, то запекайте ее вместе с головой, такое блюдо будет смотреться более оригинально.

Ингредиенты –+4 порц.

Масло растительное для смазывания фольги

Соль по вкусу

Прованские травы 2 ч.л.

Розмарин 2 ветки

Перец чёрный молотый 1 щепотка

Горбуша 2 кг

Кориандр 1 ч.л.

Чеснок 2 зуб.

Тимьян 3 ветки

Лимон 2 шт.

Шаги 85 мин.

Как приготовить сочную горбушу в фольге в духовке? Лимоны необходимо тщательно вымыть с горячей водой, а лучше ополоснуть их кипятком, чтобы смыть с поверхности кожуры всю химическую обработку. Один лимон разрежьте пополам вдоль, затем каждую половинку нарежьте не слишком тонкими дольками. Второй лимон разрежьте пополам поперек. Далее займемся подготовкой специй. В ступку всыпьте семена кориандра и измельчите их при помощи пестика. В ступку к измельченному кориандру всыпьте смесь сушеных прованских трав. Зубчики чеснока очистите от шелухи, пропустите их через пресс и полученную кашицу также отправьте в ступку. Оборвите листики тимьяна с веточек, отправьте их в ступку. Также всыпьте в емкость соль и свежемолотый черный перец, выдавите сок одного лимона, проследите, чтобы в маринад не попали лимонные косточки. Хорошо перемешайте пряный маринад. Можно переходить к обработке горбуши. Ее полностью разморозьте, очистите от чешуи, выпотрошите, срежьте у тушек плавники и хвост, удалите жабры и хорошо промойте под краном, удалите из полости все пленочки. На одном боку каждой рыбки сделайте ножом не очень глубокие надрезы по диагонали на равном расстоянии. В зависимости от величины тушки получится от 4 до 6 разрезов. Подготовленным маринадом натрите тушки горбуши внутри и снаружи, промажьте также каждый надрез. Далее в каждый надрез вставьте по одной дольке лимона. В брюшко каждой рыбы положите оставшиеся дольки лимона, а также по одной веточке свежего розмарина. Расстелите на столе большой лист пищевой фольги, смажьте ее растительным маслом и положите на его середину подготовленную тушку горбуши. Плотно заверните рыбу в фольгу так, чтобы не осталось ни одного отверстия. То же самое сделайте со второй рыбой. Перед запеканием подержите горбушу примерно полчаса в холодильнике, чтобы она хорошенько промариновалась специями. Затем поместите свертки с горбушей в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. После этого извлеките свертки из духовки, разверните фольгу и готовьте горбушу еще 15 минут при 160 градусах. Запеченную горбушу из фольги переложите на блюдо и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Горбуша целиком в фольге в духовке

Горбуша целиком в фольге в духовке – что может быть проще! Вообще горбуша очень легко готовится и даже с минимальным набором специй всегда получается вкусной. А ей в компанию мы возьмем еще и лимон, он смягчит рыбный запах и вкус.

Время готовки: 95 мин.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Чеснок – 2 зуб.

Соль – 0,5 ч.л.

Приправа для рыбы – 1 ч.л.

Смесь перцев молотая – 0,5 ч.л.

Тимьян свежий – 5 веток.

Лимон – 1 шт.

Горбуша – 1 кг

Масло оливковое – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При необходимости разморозьте горбушу, лучше это сделать в холодильнике. Подготовьте все необходимые продукты и специи, также потребуется плотная пищевая фольга для запекания.

Шаг 2. У тушки горбуши отрежьте голову, плавники и хвост, выпотрошите и помойте ее внутри и снаружи, удаляя все остатки черных пленочек. Немного обсушите горбушу бумажными полотенцами, положите на разделочную доску и сделайте на одном боку не сильно глубокие поперечные надрезы для вставок лимона.

Шаг 3. Возьмите соль и любую универсальную приправу для рыбы. Натрите этими специями горбушу внутри и снаружи.

Шаг 4. Для блюда возьмите один крупный лимон или пару небольших. Их необходимо тщательно вымыть горячей водой, чтобы полностью смыть все загрязнения. Один лимон или половину большого нарежьте полукружками. Вторую часть используйте для выдавливания сока и снимите теркой с него цедру.

Шаг 5. В миске смешайте маринад для горбуши. Выложите в емкость тертую на мелкой терке лимонную цедру, выдавите через пресс зубчики чеснока, оборвите листики тимьяна с веточек и влейте лимонный сок и оливковое масло, хорошо перемешайте.

Шаг 6. Натрите горбушу лимонным маринадом со всех сторон. В сделанные на боку надрезы вставьте лимонные дольки. Оставьте заготовку на полчаса для маринования.

Шаг 7. Далее прогрейте духовку до 200 градусов и заверните горбушу в фольгу. Запекайте рыбу в течение 20 минут. После этого разверните фольгу и готовьте рыбу еще минут 15-20, до желаемой степени румяности.

Шаг 8. Горбушу, запеченную в духовке целиком, можно подавать на стол в качестве основного блюда. Приятного аппетита!

Горбуша, запеченная кусочками в фольге

Горбуша, запеченная кусочками в фольге, быстро готовится и подать ее можно на обед или ужин. Вы можете запечь кусочки горбуши порционно для каждого члена семьи или завернуть их в один сверток. Мы расскажем, как вкусно приготовить горбушу с луком, майонезом и сыром.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Сыр твердый – 70 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Майонез – 3 ст.л.

Горбуша – 600 гр.

Соль – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разморозьте горбушу. Для этого блюда можно купить в магазине стейки или взять целую тушку и самостоятельно ее очистить, и нарезать порционными кусочками. Головку репчатого лука очистите от шелухи и помойте.

Шаг 2. Расстелите лист плотной фольги на любой подходящей жаропрочной форме. Разложите на нем кусочки горбуши.

Шаг 3. Посыпьте рыбу солью и свежемолотым перцем. Нарежьте мелкими кубиками головку репчатого лука. Нарезку равномерно распределите по рыбе.

Шаг 4. У пакета майонеза срежьте кончик и через него выдавите майонез на горбушу. Можно также смазывать рыбу при помощи ложки, но первый вариант более удобный.

Шаг 5. Затем возьмите второй лист фольги, положите его поверх рыбы и скрепите края двух листов фольги, чтобы получился герметичный сверток. Отправьте сверток с горбушей в разогретую до 200 градусов духовку, на 20 минут.

Шаг 6. Тем временем натрите на терке кусочек твердого сыра.

Шаг 7. Через 20 минут достаньте рыбу, разверните фольгу и посыпьте горбушу тертым сыром.

Шаг 8. Запекайте горбушу в открытом виде еще 10 минут. Подавайте запеченную в фольге горбушу с любым гарниром, который вам больше нравится. Приятного аппетита!

Стейки горбуши с лимоном в фольге в духовке

Стейки горбуши с лимоном в фольге в духовке получаются нежными и ароматными. К тому же, блюдо очень изысканно и аппетитно смотрится на тарелке. Этот рецепт часто используют для торжества, потому что он позволяет приготовить отменное порционное блюдо для всех гостей.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Лимон – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Горбуша – 1-1,2 кг.

Базилик сушеный – 1-2 щепотки.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде всего подготовьте все необходимые продукты, очистите морковку и лук. Тщательно вымойте и ошпарьте кипятком крупный лимон. Тушку горбуши разморозьте, выпотрошите, отрежьте голову, плавники и хвост, затем помойте снаружи и внутри, убирая черные пленочки. Нарежьте тушку стейками примерно одинаковой толщины.

Шаг 2. Одна половина лимона будет использоваться для маринования горбуши, вторую нарежьте тонкими кружками, они понадобятся непосредственно для запекания. Сложите стейки горбуши в миску, добавьте соль, свежемолотый перец, базилик и выдавите сок из половины лимона. Отжатую половинку нарежьте кружками и добавьте в миску. Все хорошо перемешайте руками и оставьте на 15-20 минут.

Шаг 3. Пока маринуется горбуша, нарежьте кубиками лук и натрите на терке морковку. Пассеруйте овощи до легкой румяности и мягкости на растительном масле, в конце зажарку немного посолите. Расстелите лист фольги и выложите на нее ровным слоем овощную зажарку.

Шаг 4. На овощной подушке разложите маринованные стейки горбуши, сверху промажьте заготовку майонезом и положите лимонные кружочки.

Шаг 5. Возьмите еще один лист фольги и плотно заверните рыбу. Скрепите края верхнего листа с нижним, чтобы не осталось даже маленьких отверстий. Запекайте стейки горбуши с лимоном при 180-200 градусах в течение 25-30 минут.

Шаг 6. Горбуша с лимоном получается очень сочной и ароматной. Подавайте ее вместе с гарниром и запеченными овощами. Приятного аппетита!

Запеченная горбуша с картошкой в фольге

Запеченная горбуша с картошкой в фольге – это полностью самодостаточное и сбалансированное блюдо, которое идеально подойдет для ужина. Духовка позволяет сухую горбушу сделать сочной, а пресному картофелю придать великолепный вкус.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 4-5.

Ингредиенты:

Сметана – 200 гр.

Помидоры – 200 гр.

Перец черный молотый – 03-0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 3 ст.л.

Горбуша – 800 гр.

Моцарелла – 150 гр.

Картошка молодая – 500 гр.

Лук – 2 шт.

Зелень – 3-5 веток.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помимо горбуши, молодого картофеля, помидоров, лука, сметаны, сыра и специй, потребуется плотная пищевая фольга.

Шаг 2. Тушку горбуши очистите от чешуи, отрежьте голову, выпотрошите и хорошенько помойте внутри и снаружи. Избавьтесь от лишней жидкости бумажными полотенцами или салфетками. Разрежьте тушку на стейки примерно равной толщины.

Шаг 3. Молодой картофель вымойте под краном при помощи щетки или жесткой стороны губки. Клубни очищать не нужно. Затем нарежьте картофель тонкими кружочками.

Шаг 4. Удобнее готовить блюдо небольшими порциями. Все продукты разделите на три равные части. Из фольги сделайте что-то вроде горшочков. В каждый блестящий горшочек влейте по одной столовой ложке растительного масла. Затем положите картофельный слой. Посолите и приправьте картошку по вкусу.

Шаг 5. Стейки горбуши натрите солью и молотым перцем. Положите стейки поверх картофельного слоя.

Шаг 6. Две головки репчатого лука очистите от шелухи и нарежьте их тонкими кольцами. Так же разделите нарезку на три части и положите ее поверх лука. Полейте заготовки сметаной.

Шаг 7. Помойте помидоры, нарежьте их кружочками и разложите на луковый слой.

Шаг 8. Моцареллу натрите на крупной терке. Вместо моцареллы можно использовать любой другой твердый сыр. Распределите стружку по трем заготовкам.

Шаг 9. Каждую заготовку накройте сверху еще одним листом фольги и хорошо закрепите края, чтобы не осталось никаких дырочек.

Шаг 10. Расположите свертки с горбушей и картошкой на противне, отправьте в духовку, разогретую до 180-190 градусов. Запекайте примерно 50 минут. Ориентируйтесь на состояние картошки, она должна стать мягкой.

Шаг 11. Запеченную горбушу с картошкой подавайте на стол прямо в форме из фольги. Горячее блюдо посыпьте рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Сочное филе горбуши, запеченное в фольге

Сочное филе горбуши, запеченное в фольге, готовится очень быстро. Благодаря тому, что в свертке фольги постоянно поддерживается высокая температура, а влага не испаряется, филе получается очень нежным и отлично пропитывается пряными специями и овощным соком.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Помидор – 1 шт.

Чеснок – 8 зуб.

Перец черный молотый – 4 щепотки.

Лимон/лайм – 1 шт.

Тимьян сушеный – 2-3 ч.л.

Кабачок – 2 шт.

Филе горбуши – 440-460 гр.

Масло оливковое – 4 ч.л.

Лук зеленый – 2 пера.

Соль – по вкусу

Петрушка – 10 гр.

Паприка – 1 ч.л.

Сливочное масло – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отдельно филе горбуши трудно найти в магазине, поэтому самостоятельно выпотрошите тушку и аккуратно отделите филе от костей и кожи. Затем филе горбуши разрежьте на примерно равные по весу кусочки по 110-115 грамм. Каждый кусочек натрите оливковым маслом с обеих сторон.

Шаг 2. Рыбу посыпьте солью и специями. Каждую часть филе будем заворачивать в отдельный лист фольги. Расстелите их на ровной поверхности, в центре каждого расположите по кусочку филе горбуши.

Шаг 3. Далее подготовим овощи и зелень для запекания, их список вы можете изменить или дополнить исходя из своего вкуса. Все обмойте под краном. Крупный помидор нарежьте дольками, перышки зеленого лука нарежьте тонкими колечками. Если у вас кабачки крупные, то можно взять один или половину. Нарежьте овощ тонкими полукружками.

Шаг 4. Очищенные зубчики чеснока пропустите через пресс, добавьте к овощам. Также в овощное ассорти выдавите лимонный сок, вместо лимона подойдет и лайм, влейте топленое сливочное масло. Всыпьте соль, паприку и свежемолотый перец, хорошо перемешайте.

Шаг 5. Разделите нарезанные овощи на 4 примерно равные части. Смесь овощей расположите поверх рыбного филе.

Шаг 6. Далее каждый кусочек филе горбуши с овощным ассорти заверните в плотный сверток фольги. Конвертики, которые получились, разложите на противне или другой широкой жаропрочной форме.

Шаг 7. Отправьте противень со свертками в духовку и готовьте блюдо при 200 градусах. Рыба запекается довольно быстро: 20-25 минут. По истечении этого времени, когда горбуша будет готова, аккуратно разверните фольгу и в таком необычном виде подавайте ее на стол, также можно переложить блюдо на тарелку. Посыпьте запеченную горбушу рубленой петрушкой. Приятного аппетита!

Горбуша, запеченная с луком в фольге в духовке

Горбуша, запеченная с луком в фольге в духовке, – это еще один вкусный вариант приготовления рыбы. Такой рецепт понравится тем, кто любит натуральный рыбный вкус и нежную текстуру. Подавать запеченную горбушу вкусно с картофелем или рисом.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 20-25 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Приправа для рыбы – 1 ч.л.

Горбуша – 1 кг.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Горбушу сначала полностью разморозьте на нижней полке в холодильнике. После этого отрежьте голову и выпотрошите ее. Хорошо помойте снаружи от остатков внутренностей и черных пленок. Промокните рыбу бумажными полотенцами от воды и нарежьте стейками.

Шаг 2. Каждый стейк горбуши натрите солью, свежемолотым перцем и рыбной приправой. Не забудьте пройтись и со внутренней стороны.

Шаг 3. С крупной головки репчатого лука снимите слой сухой шелухи. Нарежьте овощ полукольцами. Если луковица у вас небольшая, то возьмите лучше две.

Шаг 4. Для запекания можно использовать жаропрочную форму с бортами или просто выложить рыбу с луком на фольгу. Первым слоем положите стейки горбуши.

Шаг 5. Затем разберите лук на отдельные полукольца и рассыпьте их поверх горбуши.

Шаг 6. Заверните заготовку в фольгу, чтобы швы были герметичными и не осталось никаких даже мелких отверстий.

Шаг 7. Отправьте горбушу с луком в хорошо разогретую духовку. Запекайте блюдо в течение получаса. Этого времени вполне достаточно, чтобы горбуша полностью пропеклась, а лук стал мягким.

Шаг 8. Извлеките запеченную с луком горбушу из фольги и подавайте с гарниром из картофеля или вареного риса. Приятного аппетита!

Горбуша с майонезом, запеченная в фольге

Горбуша с майонезом, запеченная в фольге, – это отличное блюдо для ежедневного меню. Как и любая рыба, горбуша богата фосфором и Омегой 3, поэтому ее так важно включать в рацион питания как взрослых, так и детей. Майонез не дает горбуше пересохнуть при запекании, а только улучшает вкус блюда.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Майонез – 5-6 ч.л.

Горбуша – 1 шт.

Лимон – 0,5 шт.

Лук – 1 шт.

Перец черный молотый – 5-6 щепоток.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Будем готовить горбушу порционно, чтобы было удобно ее впоследствии подавать на стол. Размороженную тушку горбуши выпотрошите, отрежьте голову и хорошенько промойте под краном, особенно уделите внимание внутренней части, на ней не должно остаться черных пленок. Далее рыбу разрежьте на стейки, в зависимости от величины рыбы получится 5-6 стейков.

Шаг 2. Половинку лимона нарежьте полукольцами так же нарежьте головку репчатого лука.

Шаг 3. Теперь можно переходить к сборке блюда. Возьмите столько листов фольги, сколько стейков у вас получилось. Каждый стек посолите и приправляйте молотым перцем, выложите рыбу на фольгу. Затем на каждый кусочек рыбы положите немного лука и дольку лимона. Завершите заготовку чайной ложкой майонеза.

Шаг 4. Затем рыбу вместе с луком, лимоном и майонезом заверните в фольгу. Свертки должны получиться герметичными. Расположите полученные свертки с горбушей на любой широкой жаропрочной форме. Запекайте рыбу в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут.

Шаг 5. Когда горбуша будет готова, аккуратно разверните свертки и переложите рыбу на тарелки. Подавать горбушу можно с любым гарниром, который вы только сможете подобрать. Приятного аппетита!

Горбуша в сметане в фольге

Горбуша в сметане в фольге всегда получается сочной, с приятным сливочным ароматом. Готовится блюдо совсем не сложно и состав продуктов довольно бюджетный. Если вы находитесь в поиске простого рецепта для вкусного ужина, то это то, что вам нужно.

Время готовки: 65 мин.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 5-6.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 300 гр.

Горбуша – 1 шт.

Перец черный молотый – 2-3 щепотки.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания фольги.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Среднюю по размеру тушку горбуши полностью разморозьте, затем выпотрошите ее. Срежьте голову и плавники. Обмойте снаружи и внутри, особенно тщательно вымывайте брюшко от остатков внутренностей и черных пленок. Далее разрежьте рыбку на стейки.

Шаг 2. Переложите стейки горбуши в глубокую миску, всыпьте соль и молотый перец. Перемешайте руками и оставьте на 10 минут для того, чтобы рыба слегка промариновалась. Глубокую форму застелите листом фольги, смажьте ее растительным маслом. Разложите в форме горбушу в один слой.

Шаг 3. Среднюю по размеру головку репчатого лука очистите и помойте. Нарежьте лук четвертинками колец и рассыпьте их поверх рыбы.

Шаг 4. Затем равномерным слоем распределите по горбуше 300 граммов сметаны. Ее можно брать любой жирности. Влейте холодную воду, чтобы она доходила до половины высоты рыбы.

Шаг 5. Отправьте форму с горбушей в духовку. К этому моменту в духовке должна установиться температура в 200 градусов. Запекайте рыбу в течение 30-45 минут. В процессе запекания почти вся вода выпарится, а горбуша получится нежной и сочной.

Шаг 6. Запеченную со сметаной горбушу разложите на порции, дополните гарниром из картофеля и свежих овощей. Приятного аппетита!

Горбуша в духовке в фольге с сыром

Горбуша в духовке в фольге с сыром – это простое и аппетитное блюдо. Румяная сырная корочка, расплавленная в духовке, способна преобразить любое блюдо. А добавьте к этому еще и оригинальный маринад с горчицей и лимоном, ваша рыба будет просто пальчики оближешь.

Время готовки: 1,5 ч.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 2-3.

Ингредиенты:

Лимон – 0,5 шт.

Соль – вкусу.

Горчица в зернах французская – 3 ч.л.

Майонез – 2-3 ст.л.

Горбуша – 1 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом разморозьте тушку средней по размеру горбуши. Затем с нее нужно срезать голову, вспороть брюшко и выпотрошить. Отрежьте хвост и плавники, тщательно вымойте горбушу. Можно немного промокнуть от влаги бумажными полотенцами.

Шаг 2. Далее нарежьте тушку стейками примерно одинаковой толщины. Для того, чтобы мариновать горбушу, сложите ее в глубокую миску.

Шаг 3. Из половинки небольшого лимона выдавите сок, затем нарежьте кружочками.

Шаг 4. Горбушу в миске посыпьте солью и молотым перцем, выложите лимонные дольки, полейте соком и выложите горчицу.

Шаг 5. Кусочек твердого сыра натрите на крупной терке. Стружку всыпьте в миску с горбушей. Все хорошо перемешайте руками, оставьте мариноваться в прохладном месте на полчаса.

Шаг 6. Через полчаса выложите содержимое миски на большой лист плотной пищевой фольги.

Шаг 7. Заверните рыбу в фольгу, можно в два слоя, чтобы быть уверенным в том, что сок при запекании не выльется из какой-нибудь маленькой дырочки.

Шаг 8. Полученный сверток фольги положите на противень или жаропрочную форму. Запекайте блюдо при 180 градусах в духовке в течение 40 минут. При желании за 5 минут до готовности аккуратно разверните фольгу, чтобы на рыбе образовалась румяная корочка.

Шаг 9. Готовую запеченную горбушу с сыром посыпьте рубленой зеленью и подавайте в горячем виде на стол. Приятного аппетита!