Китайский повар поделился секретом. Любая рыба получится ароматной и сочной, если использовать этот трюк

При приготовлении рыбы всегда хочется, чтобы она была вкусной и сочной. К сожалению, такого результата не всегда получается добиться. Особенно, если готовить только что размороженную рыбу. Она рыхлая и бывает вовсе безвкусной после жарки или запекания.

Можно сказать, что не стоит готовить из замороженной рыбы, покупать только свежую. Но, такой способ не всегда подходит. Свежая рыба в разы дороже замороженной. К тому же почти 90: всей рыбы на прилавке проходит первичную заморозку. То есть, нет гарантии, что рыба ранее не замораживалась при транспортировке, так как продукт быстро портится.

Если брать в готовку речную рыбу, то помимо рыхлости мы получаем также неприятный речной запах тины и прочих водорослей.

Избежать подобных проблем с замороженной рыбой можно при помощи одного способа.

Сперва необходимо слегка разморозить рыбу, чтобы она не была каменной. Размораживайте так, чтобы рыбу можно было легко распотрошить и нарезать на порционные куски. Удаляем плавники, голову и жабры, черную пленку внутри.

Далее делаем раствор из воды, столовой ложки сахара и соли. Перемешиваем соль и сахар в воде до растворения и выкладываем туда рыбу на час.

После вымачивания рыбы в данном растворе, пропадает неприятный вкус. Рыба удерживает в своих волокнах влагу и при готовке остается сочной.