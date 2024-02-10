Рецепт: Соус Чатни — индийский острый соус

Ингредиенты:

ревень очищенный — 300 гр;

яблоки — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

финики без косточек — 10 шт;

специи и приправы — много

Способ приготовления: Сегодня расскажу вам об очень вкусном пикантном индийском соусе Чатни.

В принципе его можно готовить из любых фруктов и овощей. Я готовила из ревеня (у меня был замороженный), яблока и лука с добавлением имбиря и чеснока.

В соус чатни идет много специй. У меня перец горошком, кардамон, кориандр, бадьян.

Их мы пропускаем через кофемолку.

Еще я взяла уже молотые специи — красный перец, карри, куркума, лавровый лист, корица, гарам масала (есть такая индийская приправа.

Все специи смешиваем. И прогреваем их на сухой сковороде.

Нарезаем лук.

Нарезаем яблоко.

Имбирь и чеснок тоже нарезаем мелко.

В нагретые специи добавляем лук, чеснок и имбирь.

Тушим пару минут с добавлением 50 мл. воды и 3-4-х столовых ложек сахара, и отправляем сюда яблоко.

Также можно добавить изюм, чернослив или (как у меня) финики.

Косточки из фиников удаляем и отправляем в сковороду.

Ревень чистим и нарезаем.

Отправляем в сковороду ревень.

Перемешиваем, добавив щепотку соли.

Закрываем крышкой и тушим час-полтора на небольшом огне, так чтобы все превратилось в кашу.

По желанию все можно перебить блендером.

И закрываем в баночки.

Это достаточно острый, но очень вкусный соус, который идеально подходит как к мясу, так и рыбе.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.