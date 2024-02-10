Рецепт: Соус Чатни — индийский острый соус

Ингредиенты:
ревень очищенный — 300 гр;
яблоки — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
финики без косточек — 10 шт;
специи и приправы — много
Способ приготовления: Сегодня расскажу вам об очень вкусном пикантном индийском соусе Чатни.
В принципе его можно готовить из любых фруктов и овощей. Я готовила из ревеня (у меня был замороженный), яблока и лука с добавлением имбиря и чеснока.
В соус чатни идет много специй. У меня перец горошком, кардамон, кориандр, бадьян.
Их мы пропускаем через кофемолку.
Еще я взяла уже молотые специи — красный перец, карри, куркума, лавровый лист, корица, гарам масала (есть такая индийская приправа.
Все специи смешиваем. И прогреваем их на сухой сковороде.
Нарезаем лук.
Нарезаем яблоко.
Имбирь и чеснок тоже нарезаем мелко.
В нагретые специи добавляем лук, чеснок и имбирь.
Тушим пару минут с добавлением 50 мл. воды и 3-4-х столовых ложек сахара, и отправляем сюда яблоко.
Также можно добавить изюм, чернослив или (как у меня) финики.
Косточки из фиников удаляем и отправляем в сковороду.
Ревень чистим и нарезаем.
Отправляем в сковороду ревень.
Перемешиваем, добавив щепотку соли.
Закрываем крышкой и тушим час-полтора на небольшом огне, так чтобы все превратилось в кашу.
По желанию все можно перебить блендером.
И закрываем в баночки.
Это достаточно острый, но очень вкусный соус, который идеально подходит как к мясу, так и рыбе.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 2 ч.