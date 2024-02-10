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Рецепт: Соус Чатни — индийский острый соус

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Рецепт: Соус Чатни — индийский острый соус

Ингредиенты:
ревень очищенный — 300 гр;
яблоки — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
финики без косточек — 10 шт;
специи и приправы — много
Способ приготовления: Сегодня расскажу вам об очень вкусном пикантном индийском соусе Чатни.

В принципе его можно готовить из любых фруктов и овощей. Я готовила из ревеня (у меня был замороженный), яблока и лука с добавлением имбиря и чеснока.

В соус чатни идет много специй. У меня перец горошком, кардамон, кориандр, бадьян.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

Их мы пропускаем через кофемолку.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

Еще я взяла уже молотые специи — красный перец, карри, куркума, лавровый лист, корица, гарам масала (есть такая индийская приправа.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

Все специи смешиваем. И прогреваем их на сухой сковороде.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

Нарезаем лук.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

Нарезаем яблоко.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

Имбирь и чеснок тоже нарезаем мелко.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

В нагретые специи добавляем лук, чеснок и имбирь.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

Тушим пару минут с добавлением 50 мл. воды и 3-4-х столовых ложек сахара, и отправляем сюда яблоко.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

Также можно добавить изюм, чернослив или (как у меня) финики.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

Косточки из фиников удаляем и отправляем в сковороду.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

Ревень чистим и нарезаем.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

Отправляем в сковороду ревень.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

Перемешиваем, добавив щепотку соли.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

Закрываем крышкой и тушим час-полтора на небольшом огне, так чтобы все превратилось в кашу.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

По желанию все можно перебить блендером.

И закрываем в баночки.

Рецепт: Соус Чатни - индийский острый соус

Это достаточно острый, но очень вкусный соус, который идеально подходит как к мясу, так и рыбе.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.

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