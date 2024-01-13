Самый вкусный домашний торт на праздничном. Все будут просить этот рецепт

Чем отличаются домашние торты от тех, что приготовлены на фабриках? Домашний торт не содержит в себе множество красителей и пальмового масла, чем обычно грешат на производствах. Конечно, домашний торт не такой красивый, не содержит слишком яркого и приторного вкуса. Но, такой торт безопасен для всех членов семьи, включая детей.
Кондитерские изделия сейчас являются предметом спора в обществе. Кто-то считает, что домашние торты не сравнятся с покупными. Кто-то наоборот, уверен, что домашние торты намного качественнее по составу, чем магазинные аналоги.
Приготовим домашний простой торт, чтобы понять его ценность на праздничном столе.
Ингредиенты для шоколадного торта:
- яйца — 4 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 180 г;
- вода — 100 мл;
- мука — 130 г;
- какао — 3 ст.л.;
- разрыхлитель — ч.л.;
- ванилин;
- молоко — 200 мл;
- сахарная пудра — 2 ст.л.
Ингредиенты для крема:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 60 г;
- сгущенное молоко — 90 г;
- мука — 3 ст.л.;
- молоко — 250 мл;
- сливочное масло — 350 г.
Ингредиенты для глазури:
- сахар — 3 ст.л.;
- какао — 3 ст.л.;
- сметана — 5 ст.л.;
- сливочное масло — 50 г.
Приготовление шоколадного торта:
Делим яйца на желтки и белки, к белкам высыпаем 100 грамм сахара и соль. Взбиваем белки до образования белой устойчивой массы.
Отдельно высыпаем к желткам сахар, взбиваем до белой пышной массы. Постепенно к желткам при взбивании выливаем воду.
Смешиваем желтковую и белковую массы.
Смешиваем в муке разрыхлитель, ванилин и какао, постепенно просеиваем в яичную смесь. Замешиваем густое тесто без комков.
Застилаем форму для выпечки пергаментом и кладем туда тесто.
Выпекаем бисквит при 180 градусах 50 минут.
Для приготовления крема в сковороду с толстым дном разбиваем яйца, смешиваем с сахаром. Вливаем к яичной смеси сгущенное молоко и высыпаем муку, смешиваем.
Постепенно вливаем к смеси молоко, варим до загустения, постоянно помешивая.
Пока кремовая основа остываем в таре, удаляем с бисквита верхушку, делим на два равных коржа.
Смешиваем молоко с сахарной пудрой, пропитываем молоком каждый корж. К кремовой основе добавляем сливочное масло и тщательно взбиваем миксером до образования крема.
Выкладываем один корж в кондитерское кольцо, выкладываем на него весь крем.
Накрываем кремовый слой вторым коржом, оставляем торт под пленкой в холодильнике на 5 часов.
В сковороду высыпаем сахар, какао, добавляем сметану и сливочное масло. Растапливаем компоненты до однородной шоколадной массы, которой поливаем полностью весь торт.
Получается отменный шоколадный торт с толстым слоем заварного крема внутри.
Этот домашний торт покорит всех гостей.