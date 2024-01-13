Самый вкусный домашний торт на праздничном. Все будут просить этот рецепт

Чем отличаются домашние торты от тех, что приготовлены на фабриках? Домашний торт не содержит в себе множество красителей и пальмового масла, чем обычно грешат на производствах. Конечно, домашний торт не такой красивый, не содержит слишком яркого и приторного вкуса. Но, такой торт безопасен для всех членов семьи, включая детей.

Кондитерские изделия сейчас являются предметом спора в обществе. Кто-то считает, что домашние торты не сравнятся с покупными. Кто-то наоборот, уверен, что домашние торты намного качественнее по составу, чем магазинные аналоги.

Приготовим домашний простой торт, чтобы понять его ценность на праздничном столе.

Ингредиенты для шоколадного торта:

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 180 г;

вода — 100 мл;

мука — 130 г;

какао — 3 ст.л.;

разрыхлитель — ч.л.;

ванилин;

молоко — 200 мл;

сахарная пудра — 2 ст.л.

Ингредиенты для крема:

яйца — 2 шт.;

сахар — 60 г;

сгущенное молоко — 90 г;

мука — 3 ст.л.;

молоко — 250 мл;

сливочное масло — 350 г.

Ингредиенты для глазури:

сахар — 3 ст.л.;

какао — 3 ст.л.;

сметана — 5 ст.л.;

сливочное масло — 50 г.

Приготовление шоколадного торта:

Делим яйца на желтки и белки, к белкам высыпаем 100 грамм сахара и соль. Взбиваем белки до образования белой устойчивой массы.

Отдельно высыпаем к желткам сахар, взбиваем до белой пышной массы. Постепенно к желткам при взбивании выливаем воду.

Смешиваем желтковую и белковую массы.

Смешиваем в муке разрыхлитель, ванилин и какао, постепенно просеиваем в яичную смесь. Замешиваем густое тесто без комков.

Застилаем форму для выпечки пергаментом и кладем туда тесто.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 50 минут.

Для приготовления крема в сковороду с толстым дном разбиваем яйца, смешиваем с сахаром. Вливаем к яичной смеси сгущенное молоко и высыпаем муку, смешиваем.

Постепенно вливаем к смеси молоко, варим до загустения, постоянно помешивая.

Пока кремовая основа остываем в таре, удаляем с бисквита верхушку, делим на два равных коржа.

Смешиваем молоко с сахарной пудрой, пропитываем молоком каждый корж. К кремовой основе добавляем сливочное масло и тщательно взбиваем миксером до образования крема.

Выкладываем один корж в кондитерское кольцо, выкладываем на него весь крем.

Накрываем кремовый слой вторым коржом, оставляем торт под пленкой в холодильнике на 5 часов.

В сковороду высыпаем сахар, какао, добавляем сметану и сливочное масло. Растапливаем компоненты до однородной шоколадной массы, которой поливаем полностью весь торт.

Получается отменный шоколадный торт с толстым слоем заварного крема внутри.

Этот домашний торт покорит всех гостей.