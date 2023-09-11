Саркома мягких тканей

Саркомы мягких тканей – это группа злокачественных опухолей, которые образуются в мягких тканях человеческого тела, таких как мышцы, жировая ткань, нервы, кровеносные сосуды и соединительные ткани.
Этот вид опухоли может возникнуть в любой части тела, но чаще всего она диагностируется в конечностях. Образования различаются по размеру и темпам роста. Несмотря на то, что саркомы мягких тканей составляют лишь небольшой процент всех раковых заболеваний, среди них выделяют широкое разнообразие подтипов, каждый из которых имеет свои особенности лечения и прогноз выживаемости.
Диагностика и лечение сарком мягких тканей требует специализированного подхода, поскольку эти опухоли отличаются от других раковых заболеваний. При наличии подозрений на саркому мягких тканей рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу для проведения необходимых исследований и выбора оптимального метода лечения при необходимости.
Факторы риска саркомы мягких тканей
Наличие у вас факторов риска еще не дает абсолютную уверенность в том, что у вас будет обнаружен рак. В тоже время их отсутствие не говорит о том, что вы в полной безопасности и застрахованы от онкогенных рисков. Перечисленные ниже факторы скорее дают вам возможность в полной мере оценить возможные дополнительные риски, но достоверную информацию о состоянии вашего здоровья может предоставить лишь ваш лечащий врач.
Факторы риска развития саркомы мягких тканей включают следующие наследственные заболевания:
- Синдром Ли-Фраумени (мутация TP53).
- Нейрофиброматоз I типа (болезнь фон Реклингхаузена, мутация NF1).
- Синдром Гарднера (мутация APC).
- Синдром невоидной базальноклеточной карциномы (синдром Горлина, мутация PTCH1).
- Туберозный склероз (болезнь Бурневилля, мутация TSC1 или TSC2).
- Синдром Вернера (прогерия взрослых, мутация WRN).
Другие факторы риска саркомы мягких тканей:
- Прохождение радиотерапии в прошлом.
- Наличие лимфедемы на руках или ногах в течение длительного времени.
- Воздействие определенных химических веществ, таких как торотраст (диоксид тория), винилхлорид или мышьяк.
- Инфицирование ВИЧ и вирусом герпеса человека 8 типа. Эти вирусы связаны с саркомой Капоши.
Симптомы саркомы мягких тканей
Саркомы мягких тканей могут проявляться различными симптомами, в зависимости от их расположения, размера и степени агрессивности. Однако существует несколько общих признаков, которые могут указывать на наличие заболевания:
- Появление шишки или опухоли на мягких тканях
- Боль в области поражения.
- Отек или вздутие в области опухоли.
- Ограничение подвижности при расположении саркомы возле сустава или на конечности.
- Невозможность объяснить потерю веса или усталость, которые иногда могут сопровождать саркому, особенно на поздних стадиях.
- Нарушения, связанные с давлением опухоли на окружающие структуры, такие как сосуды или нервы, что может привести к отекам, онемению или другим симптомам.
- Кровотечения или гематомы без явной причины.
Если у вас есть подозрение на саркому, важно как можно скорее обратиться к врачу для диагностики и определения оптимального плана лечения.
Как диагностировать саркому мягких тканей?
Для обнаружения подобного рода опухолей используется наиболее точный метод диагностики – биопсия. Может применяться один из ее видов:
- Core-игольная биопсия – забор ткани с помощью толстой иглы. Эту процедуру можно проводить с помощью ультразвука, компьютерной томографии или МРТ.
- Инцизионная биопсия – удаление части шишки или образца ткани. Инцизионную биопсию можно провести, если выполнение пункционной биопсии небезопасно или ее результаты не ясны.
Полученные образцы отправляются на исследование в лабораторию. Там патологоанатом сможет изучить их под микроскопом и определить, присутствуют ли в тканях раковые клетки.
Если саркома обнаружена, то следующим шагом будет определение ее стадии, то есть размера опухоли и ареал ее распространения (наличие метастаз). Для этого могут использоваться следующие тесты:
- Рентген грудной клетки.
- Биохимические исследования крови.
- Общий анализ крови (ОАК).
- КТ (компьютерная томография).
- МРТ (магнитно-резонансная томография).
- ПЭТ-сканирование (позитронно-эмиссионная томография).
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