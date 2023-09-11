Саркома мягких тканей

Саркомы мягких тканей – это группа злокачественных опухолей, которые образуются в мягких тканях человеческого тела, таких как мышцы, жировая ткань, нервы, кровеносные сосуды и соединительные ткани.

Этот вид опухоли может возникнуть в любой части тела, но чаще всего она диагностируется в конечностях. Образования различаются по размеру и темпам роста. Несмотря на то, что саркомы мягких тканей составляют лишь небольшой процент всех раковых заболеваний, среди них выделяют широкое разнообразие подтипов, каждый из которых имеет свои особенности лечения и прогноз выживаемости.

Диагностика и лечение сарком мягких тканей требует специализированного подхода, поскольку эти опухоли отличаются от других раковых заболеваний. При наличии подозрений на саркому мягких тканей рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу для проведения необходимых исследований и выбора оптимального метода лечения при необходимости.

Факторы риска саркомы мягких тканей

Наличие у вас факторов риска еще не дает абсолютную уверенность в том, что у вас будет обнаружен рак. В тоже время их отсутствие не говорит о том, что вы в полной безопасности и застрахованы от онкогенных рисков. Перечисленные ниже факторы скорее дают вам возможность в полной мере оценить возможные дополнительные риски, но достоверную информацию о состоянии вашего здоровья может предоставить лишь ваш лечащий врач.

Факторы риска развития саркомы мягких тканей включают следующие наследственные заболевания:

Синдром Ли-Фраумени (мутация TP53).

Нейрофиброматоз I типа (болезнь фон Реклингхаузена, мутация NF1).

Синдром Гарднера (мутация APC).

Синдром невоидной базальноклеточной карциномы (синдром Горлина, мутация PTCH1).

Туберозный склероз (болезнь Бурневилля, мутация TSC1 или TSC2).

Синдром Вернера (прогерия взрослых, мутация WRN).

Другие факторы риска саркомы мягких тканей:

Прохождение радиотерапии в прошлом.

Наличие лимфедемы на руках или ногах в течение длительного времени.

Воздействие определенных химических веществ, таких как торотраст (диоксид тория), винилхлорид или мышьяк.

Инфицирование ВИЧ и вирусом герпеса человека 8 типа. Эти вирусы связаны с саркомой Капоши.

Симптомы саркомы мягких тканей

Саркомы мягких тканей могут проявляться различными симптомами, в зависимости от их расположения, размера и степени агрессивности. Однако существует несколько общих признаков, которые могут указывать на наличие заболевания:

Появление шишки или опухоли на мягких тканях

Боль в области поражения.

Отек или вздутие в области опухоли.

Ограничение подвижности при расположении саркомы возле сустава или на конечности.

Невозможность объяснить потерю веса или усталость, которые иногда могут сопровождать саркому, особенно на поздних стадиях.

Нарушения, связанные с давлением опухоли на окружающие структуры, такие как сосуды или нервы, что может привести к отекам, онемению или другим симптомам.

Кровотечения или гематомы без явной причины.

Если у вас есть подозрение на саркому, важно как можно скорее обратиться к врачу для диагностики и определения оптимального плана лечения.

Как диагностировать саркому мягких тканей?

Для обнаружения подобного рода опухолей используется наиболее точный метод диагностики – биопсия. Может применяться один из ее видов:

Core-игольная биопсия – забор ткани с помощью толстой иглы. Эту процедуру можно проводить с помощью ультразвука, компьютерной томографии или МРТ.

Инцизионная биопсия – удаление части шишки или образца ткани. Инцизионную биопсию можно провести, если выполнение пункционной биопсии небезопасно или ее результаты не ясны.

Полученные образцы отправляются на исследование в лабораторию. Там патологоанатом сможет изучить их под микроскопом и определить, присутствуют ли в тканях раковые клетки.

Если саркома обнаружена, то следующим шагом будет определение ее стадии, то есть размера опухоли и ареал ее распространения (наличие метастаз). Для этого могут использоваться следующие тесты:

Рентген грудной клетки.

Биохимические исследования крови.

Общий анализ крови (ОАК).

КТ (компьютерная томография).

МРТ (магнитно-резонансная томография).

ПЭТ-сканирование (позитронно-эмиссионная томография).

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