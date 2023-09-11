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Завтракаем вместе со звездой: полезные блины из овсянки по рецепту Насти Каменских

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Завтракаем вместе со звездой: полезные блины из овсянки по рецепту Насти Каменских

Утром не всегда есть время на долгое приготовление завтрака, особенно когда вы пытаетесь питаться полезно и правильно. Мы рекомендуем обратить внимание на этот рецепт блинов из овсянки – он прост и быстр.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Украинская певица Настя Каменских, известная по псевдониму NK, поделилась с читателями рецептом завтрака, который сама часто готовит для себя. Речь идет о овсяных блинах.

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Девушка внимательно следит за своей фигурой, занимается спортом и фитнесом. Чтобы завтракать как звезда, предлагаем приготовить овсяные блины на сковороде по рецепту певицы и наслаждаться отличным вкусом сытного и питательного завтрака.

Рецепт овсяных блинов

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– стакан овсяных хлопьев;
– стакан кефира;
– куриное яйцо;
– соль;
– сахар;
– масло для жарки.

Приготовление:

  • С вечера заливаем овсяные хлопья кефиром так, чтобы она полностью пропиталась жидкостью. Накрываем слоем пищевой плёнки и оставляем на ночь.
  • Утром добавляем в массу яйцо, соль и сахар. Тщательно все перемешиваем.
  • Овсяная масса должна быть как густая сметана, если она заредка – добавьте немного муки.
  • Полим разогретую сковороду маслом и выкладываем ложкой блины. Обжариваем с двух сторон до готовности.
  • Подаем вместе со сметаной, медом или другим любимым наполнением. По желанию можно посыпать все ягодами или нарезать фрукты.

Приятного аппетита!

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