Сделайте это за пару часов до приготовления – и брюссельская капуста не будет горчить

Занимаясь приготовлением брюссельской капусты, многие сталкиваются с тем, что она начинает горчить.

Кажется, что изменить ее вкус невозможно, но это не так.

Поэтому стоит разобраться, что нужно сделать с брюссельской капустой, чтобы она точно не горчила, рассказывает Архипова Юлия.

Как правильно выбрать капусту

При покупке брюссельской капусты стоит обращать внимание на ее внешний вид. Важно выбирать капусту с яркими, зелеными листьями без пятен или повреждений.

Крепкая и свежая капуста обычно имеет более мягкий и сладкий вкус. В большинстве ситуаций, если она начинает горчить, то речь идет об ошибке во время выбора.

Предварительная подготовка

Есть несколько способов по ее предварительной подготовке:

1. Отрезать побеги.

2. Удалить лишние листья.

3. Промыть под холодной водой.

Конечно, на этапе подготовки капусту еще следует внимательно осмотреть. Нужно убедится, что нет поврежденных листьев или источников гниения (они могут быть даже у здоровой капусты).

Техника приготовления

Приготовление брюссельской капусты влияет на ее вкус и текстуру. Один из способов избежать горечи — не переваривать ее. Она должна оставаться немного хрустящей.

Также можно попробовать обжаривать капусту вместо варки, чтобы добавить ей более насыщенный вкус.

Сочетание с другими ингредиентами

Сочетание брюссельской капусты с другими ингредиентами может помочь смягчить ее вкус и убрать горечь.

Добавление сладких ингредиентов, таких как мед или яблоки, а также кислых, таких как лимонный сок или уксус, может помочь балансировать вкус капусты.

Как хранить

После приготовления важно правильно ее хранить, чтобы сохранить свежесть и вкус.

Есть смысл хранить капусту в холодильнике в плотно закрытой упаковке или контейнере, чтобы предотвратить попадание неприятных запахов и сохранить ее свежесть.

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