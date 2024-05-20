Намазка из 90-х, которая раньше была на каждой гулянке. Незаслуженно забытый рецепт

Соленые огурцы могут быть источником некоторых полезных веществ и оказывать положительное влияние на организм человека, но стоит помнить, что всё хорошо в меру.
Соленые огурцы содержат клетчатку, которая помогает пищеварению и может снизить уровень холестерина. Также они являются источником витаминов K и C, которые важны для здоровья костей и иммунной системы. Кроме того, солёные огурцы имеют низкую калорийность и могут помочь контролировать вес.
Стоит отметить, что процесс ферментации, который происходит при засолке огурцов, может способствовать образованию пробиотиков — полезных бактерий, поддерживающих здоровье кишечника. Приготовим из полезных соленых огурцов легкую закуску.
Ингредиенты:
- Соленые огурцы — 2 шт.;
- Яйца — 3 шт.;
- Зеленый лук — пучок;
- Укроп — пучок;
- Растительное масло — 3 ст.л.;
- Бальзамический уксус — 1/2 ст.л.;
- Чеснок — 1 ч.л.;
- Соль — 1/5 ч.л.;
- Черный перец — 1/5 ч.л.;
- Горчица — 1 ч.л.
Приготовление закуски из соленых огурцов:
Отвариваем вкрутую яйца, натираем их в миску. Нарезаем мелко соленые огурцы, шинкуем зеленый лук, укроп, смешиваем с яйцами.
Наливаем в отдельную тару растительное масло, бальзамический уксус, высыпаем соль, черный перец, добавляем горчицу.
Пропускаем в смесь через пресс зубчик чеснока.
Выливаем смесь в миску с яйцом и соленым огурцом, смешиваем. Слегка обжариваем хлеб на сухой сковороде и делим каждый ломтик надвое.
Смазываем ломтики хлеба закуской из соленых огурцов.
Так получается бюджетная закуска на праздничный стол.