Съедят за 1 минуту. Необыкновенно простой и вкусный салат из обычной свеклы

Свекольные салаты вызывают у людей разные эмоции. Кто-то считает свекольные салаты витаминными и очень полезными, а кто-то думает, что салаты из свеклы — это самый классический и не оригинальный салат, который только можно придумать. Конечно, салаты из свеклы появились довольно давно. Вариаций этих блюд за несколько веков изобретено немало. Но, все же стоит заметить, что со свеклой до сих пор можно придумать интересные яства.

При этом такие блюда не будут дорогими и невкусными. Главное, это включить фантазию и экспериментировать. Свекла отлично сочетается с другими овощами, а также с помидорами. Исходя из этих знаний, приготовим нетипичный свекольный салат на каждый день.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла — 2 шт.;

Помидоры — 2 шт.;

Перец болгарский — 1 шт.;

Лук красный — 1 шт.;

Чеснок — 1 зубчик;

Яблочный натуральный уксус — 1 ст.л.;

Петрушка — небольшой пучок;

Соль — ½ ч.л.;

Растительное не рафинированное масло — 2 ст.л.

Приготовление свекольного салата:

Нарезаем четверть кольцами репчатый лук, смешиваем с яблочным уксусом и оставляем мариноваться. Отваренную свеклу очищаем и натираем на крупной терке.

Смешиваем маринованный лук со свеклой. Очищаем от внутренностей болгарский перец и нарезаем тонкой соломкой в салат.

Нарезаем брусочками помидор, добавляем в салат. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, выкладываем в салат. Шинкуем петрушку, добавляем в блюдо.

Солим салат, заправляем растительным маслом и тщательно перемешиваем.

Получается витаминный полезный салат со свеклой. За счет множества овощей, этот салат не кажется таким обычным как винегрет.