Если у вас дома есть упаковка муки, немного дрожжей и несколько луковиц, вам незачем идти в пекарню за свежей выпечкой. Приготовьте ее самостоятельно по рецепту турецкой хозяюшки Зелихи! Ее луковый пирог, скажу честно, в разы нежнее и красивее, чем традиционный французский. Ведь к его приготовлению девушка подошла с фантазией.

Турецкие блюда поражают насыщенностью вкуса и интересным внешним видом. Что не назови, попадешь на яркого представителя восточной кухни. Вы уже пробовали фаршированный лук в томатном соусе? Пусть будет на очереди после лукового пирога!

Как приготовить красивый луковый пирог из репчатого лука и сыра

Если вы хоть раз готовили пирог на дрожжевом тесте, проблем возникнуть не должно. Ознакомьтесь со списком ингредиентов и приступайте к готовке. Поверьте, результатом будет довольна вся семья!

Ингредиенты

Вода200 мл Молоко260 мл Дрожжи10 г Подсолнечное масло100 мл Сахар1 ст. л. Соль2 ч. л. Пшеничная мука5,5 стак. Сливочное масло40 г Лук3 шт. Черный перец (молотый) по вкусу Орегано по вкусу Хлопья жгучего перца по вкусу Чеддер100 г Желтки1 шт.

Приготовление

Первым делом приготовим тесто. Смешайте в глубокой миске дрожжи, сахар, теплую воду и 200 мл молока. Постепенно введите в эту смесь растительное масло, муку и 1 ч. л. соли. Замесите тесто. Накройте его полотенцем и оставьте «отдыхать» на 1 час.Тем временем приготовьте начинку. На сковороду с разогретым сливочным маслом пересыпьте лук, нарезанный полосками. Добавьте 1 ч. л. соли и обжаривайте несколько минут. Добавьте специи и снимите с плиты.Переместите тесто на посыпанную мукой столешницу. Разомните его и разделите пополам. Одну часть раскатайте в круглую лепешку, переложите ее на противень, выстеленный пергаментом. Вторую часть теста раскатайте в примерно такой же по размеру кружок (или чуть больше). Первую лепешку пересыпьте половиной натертого сыра. Выложите равномерно лук. Его пересыпьте остатками сыра. Покройте начинку второй лепешкой и защипните края. Накройте заготовку полотенцем и оставьте на 10 минут. Далее ложкой сделайте узоры, как на третьей картинке. Смажьте будущий пирог смесью из желтка и 2 ст. л. молока. Выпекайте пирог в разогретой до 190 градусов духовке 30 минут. Он должен покрыться блестящей корочкой цвета подгоревшей карамели.

Такой луковый пирог лучше подавать в чуть остывшем виде. Так он и не развалится при нарезке, и высокая температура не будет мешать вам наслаждаться вкусом. Конечно, вы можете и искусственно остудить свой кусочек. Попробуйте луковый пирог со сметаной… Вкуснотища!