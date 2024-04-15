Съедят за 1 минуту. Новый салат со свеклой без майонеза: на каждый день и на праздник

Свекольные салаты — это источник множества полезных веществ для организма. Однако, со свеклой и ее пользой не всегда было все так однозначно.

Интересный факт про свёклу заключается в том, что изначально в пищу употребляли только её листья. Корнеплоды же применялись в лечебных целях. Ее выращивали и использовали для приготовления пищи и лечения болезней в Вавилоне, Персии, Древнем Египте, Ассирии, Риме и других странах. В странах СНГ свёкла появилась в X–XI веках. Предполагается, что она была завезена из Византии.

Позднее свеклу начали активно использовать в готовке еды. Расскажем, как из свеклы можно приготовить салат.

Ингредиенты:

Свекла вареная — 300 г;

Огурцы — 2 шт.;

Фасоль консервированная — 200 г;

Горошек консервированный — 200 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Зеленый лук — пучок;

Петрушка — пучок;

Горчица зернистая — 1 ч.л.;

Лимонный сок — 1 ст.л.;

Соевый соус — 1 ст.л.;

Черный перец — щепотка;

Соль — 1/3 ч.л.;

Растительное масло — 4 ст.л.

Приготовление свекольного салата:

Нарезаем маленьким кубиком вареную свеклу и огурцы, смешиваем в салатнике. Добавляем к свекле и огурцам консервированные фасоль и горошек.

Шинкуем зеленый лук и петрушку, кладем в салат. Туда же натираем на мелкой терке зубчик чеснока, вливаем лимонный сок и соевый соус, перемешиваем.

Добавляем в салат зернистую горчицу, высыпаем соль и черный перец, вливаем растительное масло и снова тщательно перемешиваем.

Получается диетический свекольный салат без майонеза.

Это блюдо подходит для перекуса и как затравка к обеду и ужину.