Портал про города-курорты | Perekop

Съедят за 1 минуту. Новый салат со свеклой без майонеза: на каждый день и на праздник

На чтение: 2 минуты
Съедят за 1 минуту. Новый салат со свеклой без майонеза: на каждый день и на праздник

Свекольные салаты — это источник множества полезных веществ для организма. Однако, со свеклой и ее пользой не всегда было все так однозначно.

Интересный факт про свёклу заключается в том, что изначально в пищу употребляли только её листья. Корнеплоды же применялись в лечебных целях. Ее выращивали и использовали для приготовления пищи и лечения болезней в Вавилоне, Персии, Древнем Египте, Ассирии, Риме и других странах. В странах СНГ свёкла появилась в X–XI веках. Предполагается, что она была завезена из Византии.

Позднее свеклу начали активно использовать в готовке еды. Расскажем, как из свеклы можно приготовить салат.

Ингредиенты:

  • Свекла вареная — 300 г;
  • Огурцы — 2 шт.;
  • Фасоль консервированная — 200 г;
  • Горошек консервированный — 200 г;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Зеленый лук — пучок;
  • Петрушка — пучок;
  • Горчица зернистая — 1 ч.л.;
  • Лимонный сок — 1 ст.л.;
  • Соевый соус — 1 ст.л.;
  • Черный перец — щепотка;
  • Соль — 1/3 ч.л.;
  • Растительное масло — 4 ст.л.

Приготовление свекольного салата:

Нарезаем маленьким кубиком вареную свеклу и огурцы, смешиваем в салатнике. Добавляем к свекле и огурцам консервированные фасоль и горошек.

Шинкуем зеленый лук и петрушку, кладем в салат. Туда же натираем на мелкой терке зубчик чеснока, вливаем лимонный сок и соевый соус, перемешиваем.

Добавляем в салат зернистую горчицу, высыпаем соль и черный перец, вливаем растительное масло и снова тщательно перемешиваем.

Съедят за 1 минуту. Новый салат со свеклой без майонеза: на каждый день и на праздник

Получается диетический свекольный салат без майонеза.

Съедят за 1 минуту. Новый салат со свеклой без майонеза: на каждый день и на праздник

Это блюдо подходит для перекуса и как затравка к обеду и ужину.

Что будем искать? Например,Человек