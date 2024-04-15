Описание приготовления:
Эти лепешки имеют слоистую структуру теста и обильную начинку из обжаренного лука. Обязательно приготовьте такие вкусные луковые лепешки на сковороде.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Овощи / Лук Блюдо: Выпечка / Лепешки
Состав / Ингредиенты:
- Мука 250 Грамм
- Вода 100 Грамм
- Соль 1 Чайная ложка
- Растительное масло 80 Миллилитров (30 мл. — в тесто, 50 мл. — для обжаривания)
- Лук репчатый 1 Штука
Количество порций 2
Калорийность
283 ккал
Калорийность
5 г
Белки
15 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Слоеные лепешки с луком на сковороде»
Подготовьте сразу же все ингредиенты.
В миску просейте всю муку, залейте воду, растительное масло, добавьте соль.
Замесите мягкое, эластичное тесто, не прилипающее к рукам.
Нашинкуйте тонкими полукольцами очищенный лук.
В сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук, обжаривайте его до мягкости на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой.
Рабочую поверхность припылите мукой. Раскатайте половину теста в тонкий пласт.
На этот пласт теста выложите половину обжаренного лука, распределяя его равномерным слоем.
Скатайте тесто рулетом и скрутите в улитку.
Эту улитку раскатайте скалкой в тонкую лепешку.
В сковороде разогрейте 1-2 ст.л. растительного масла и выложите лепешку, обжаривайте ее с двух сторон до золотистого румянца. Приготовьте вторую лепешку таким же образом из оставшегося теста и жареного лука.
Получилось две слоеные лепешки с луком, подавайте их сразу же к столу.
Приятного аппетита!