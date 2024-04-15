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Слоеные лепешки с луком на сковороде

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Слоеные лепешки с луком на сковороде

Описание приготовления:

Эти лепешки имеют слоистую структуру теста и обильную начинку из обжаренного лука. Обязательно приготовьте такие вкусные луковые лепешки на сковороде.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Овощи / Лук Блюдо: Выпечка / Лепешки

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 250 Грамм
  • Вода 100 Грамм
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Растительное масло 80 Миллилитров (30 мл. — в тесто, 50 мл. — для обжаривания)
  • Лук репчатый 1 Штука

Количество порций 2

Калорийность

283 ккал

Калорийность

5 г

Белки

15 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слоеные лепешки с луком на сковороде»

Слоеные лепешки с луком на сковороде

Подготовьте сразу же все ингредиенты.

Слоеные лепешки с луком на сковороде

В миску просейте всю муку, залейте воду, растительное масло, добавьте соль.

Слоеные лепешки с луком на сковороде

Замесите мягкое, эластичное тесто, не прилипающее к рукам.

Слоеные лепешки с луком на сковороде

Нашинкуйте тонкими полукольцами очищенный лук.

Слоеные лепешки с луком на сковороде

В сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук, обжаривайте его до мягкости на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой.

Слоеные лепешки с луком на сковороде

Рабочую поверхность припылите мукой. Раскатайте половину теста в тонкий пласт.

Слоеные лепешки с луком на сковороде

На этот пласт теста выложите половину обжаренного лука, распределяя его равномерным слоем.

Слоеные лепешки с луком на сковороде

Скатайте тесто рулетом и скрутите в улитку.

Слоеные лепешки с луком на сковороде

Эту улитку раскатайте скалкой в тонкую лепешку.

Слоеные лепешки с луком на сковороде

В сковороде разогрейте 1-2 ст.л. растительного масла и выложите лепешку, обжаривайте ее с двух сторон до золотистого румянца. Приготовьте вторую лепешку таким же образом из оставшегося теста и жареного лука.

Слоеные лепешки с луком на сковороде

Получилось две слоеные лепешки с луком, подавайте их сразу же к столу.

Слоеные лепешки с луком на сковороде

Приятного аппетита!

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