Описание приготовления:
Сочный пирог со свининой готовится на песочном тесте и после остывания его основа становится хрустящей, а начинка — нежной на вкус. Вы можете добавить в начинку измельченную зелень укропа, петрушки, кинзы или зеленого лука, а также свежие помидоры черри или консервированные. Сыром посыпайте пирог практически за 5 минут до готовности, чтобы сырная корочка успела пропечься.
Назначение: На обед / На ужин / На полдник Основной ингредиент: Мясо / Свинина / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 300 Грамм (в начинку)
- Лук репчатый 1 Штука (в начинку)
- Соль 2 Щепотки (в начинку)
- Паприка сушеная 1 Чайная ложка (в начинку)
- Масло растительное 30 Миллилитров (в начинку)
- Яйцо 1 Штука (в начинку)
- Сметана 100 Миллилитров (любой жирности, в начинку)
- Яйцo 1 Штука (в тесто)
- Масло растительное 100 Миллилитров (в тесто)
- Вода 50 Миллилитров (в тесто)
- Соль 3 Щепотки (в тесто)
- Мука пшеничная 240 Грамм (тесто)
- Сыр 60 Грамм (твердый)
Количество порций 6
Калорийность
334 ккал
Калорийность
11 г
Белки
21 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог со свининой»
Подготовьте указанные ингредиенты. Используйте мякоть свинины с небольшими прослойками сала. Нарежьте ее мелкими кубиками или кусочками.
Прогрейте в сковороде растительное масло и выложите свинину, посолите. Обжарьте примерно 5-8 минут до румяности. Очистите луковицу и промойте, нарежьте мелкими кубиками и добавьте к мясу. Обжарьте еще 3-4 минуты.
Всыпьте молотую сушеную паприку и перемешайте. По желанию можно добавить и другие специи или пряности. Выключите нагрев.
Вбейте в глубокую емкость куриное яйцо, влейте растительное масло и воду. Всыпьте соль и взбейте все венчиком в течение 2-3 минут.
Всыпьте просеянную пшеничную муку высшего сорта и вмешайте ее по частям.
Приготовленное песочное тесто получится сначала рассыпчатым, вымешайте его примерно 4-5 минут и поместите в пакет либо накройте пищевой пленкой. Оставьте на холоде на 15-20 минут для активации клейковины.
После чего еще раз вымешайте тесто и распределите его по дну формы, заходя и на бортики. Выложите на тесто начинку из жареной свинины.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Взбейте куриное яйцо со сметаной и влейте заливку на начинку. Отправьте пирог в духовку на 35-40 минут на средний ярус.
Спустя указанное время натрите твердый сыр на терке с мелкими ячейками и присыпьте пирог сверху. Запеките еще 5 минут.
Извлеките пирог со свининой из духовки и из формы и слегка остудите.
Нарежьте пирог части и подайте к столу с ароматным чаем или теплым молоком. Приятного аппетита!