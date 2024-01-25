Описание приготовления:

Сочный пирог со свининой готовится на песочном тесте и после остывания его основа становится хрустящей, а начинка — нежной на вкус. Вы можете добавить в начинку измельченную зелень укропа, петрушки, кинзы или зеленого лука, а также свежие помидоры черри или консервированные. Сыром посыпайте пирог практически за 5 минут до готовности, чтобы сырная корочка успела пропечься.

Назначение: На обед / На ужин / На полдник Основной ингредиент: Мясо / Свинина / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Свинина 300 Грамм (в начинку)

Лук репчатый 1 Штука (в начинку)

Соль 2 Щепотки (в начинку)

Паприка сушеная 1 Чайная ложка (в начинку)

Масло растительное 30 Миллилитров (в начинку)

Яйцо 1 Штука (в начинку)

Сметана 100 Миллилитров (любой жирности, в начинку)

Яйцo 1 Штука (в тесто)

Масло растительное 100 Миллилитров (в тесто)

Вода 50 Миллилитров (в тесто)

Соль 3 Щепотки (в тесто)

Мука пшеничная 240 Грамм (тесто)

Сыр 60 Грамм (твердый)

Количество порций 6

Калорийность

334 ккал

Калорийность

11 г

Белки

21 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог со свининой»

Подготовьте указанные ингредиенты. Используйте мякоть свинины с небольшими прослойками сала. Нарежьте ее мелкими кубиками или кусочками.

Прогрейте в сковороде растительное масло и выложите свинину, посолите. Обжарьте примерно 5-8 минут до румяности. Очистите луковицу и промойте, нарежьте мелкими кубиками и добавьте к мясу. Обжарьте еще 3-4 минуты.

Всыпьте молотую сушеную паприку и перемешайте. По желанию можно добавить и другие специи или пряности. Выключите нагрев.

Вбейте в глубокую емкость куриное яйцо, влейте растительное масло и воду. Всыпьте соль и взбейте все венчиком в течение 2-3 минут.

Всыпьте просеянную пшеничную муку высшего сорта и вмешайте ее по частям.

Приготовленное песочное тесто получится сначала рассыпчатым, вымешайте его примерно 4-5 минут и поместите в пакет либо накройте пищевой пленкой. Оставьте на холоде на 15-20 минут для активации клейковины.

После чего еще раз вымешайте тесто и распределите его по дну формы, заходя и на бортики. Выложите на тесто начинку из жареной свинины.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Взбейте куриное яйцо со сметаной и влейте заливку на начинку. Отправьте пирог в духовку на 35-40 минут на средний ярус.

Спустя указанное время натрите твердый сыр на терке с мелкими ячейками и присыпьте пирог сверху. Запеките еще 5 минут.

Извлеките пирог со свининой из духовки и из формы и слегка остудите.

Нарежьте пирог части и подайте к столу с ароматным чаем или теплым молоком. Приятного аппетита!