ГлавнаяРецептыСекретный ингредиент удивит всех: приготовьте уникальное шоколадное брауни Картошка без выпечки Секретный ингредиент удивит всех: приготовьте уникальное шоколадное брауни Картошка без выпечки На чтение: 2 минуты Вкусный десерт можно приготовить без обыкновенной муки, яиц и выпекания. Попробуйте угостить своих гостей брауни «Картошка» – оно точно будет всем по вкусу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Однако для этих пирожных надо приобрести специальные ингредиенты. Речь идет о темном шоколаде, кокосовой и миндальной муке, миндальном масле и виски. Будет вкусно Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой Рецепт вкусного брауни без выпечки Время: 25 минут Порций: 10 Ингредиенты: – 80 граммов какао-порошка; – 50 граммов миндальной муки; – 80 граммов кокосовой муки; – 60 миллилитров миндального масла; – 50 граммов черного шоколада 70 – 75%; – 2 столовые ложки виски; – 1 чайная ложка экстракта ванили; – 150 граммов меда; – щепотка соли. Приготовление: В глубокой большой миске смешайте миндальную и кокосовую муку, порошок какао и щепотку соли. Добавьте миндальное масло и тщательно перемешайте смесь руками. Разогрейте в небольшой кастрюле шоколад и влейте его в миску с мукой. Добавьте мед, ваниль и виски. Снова вымешайте массу руками. Сделайте из теста шарики или цилиндры. Выкладывайте готовые пирожные на доску или тарелку, покрытую пергаментом. Когда тесто закончится, отправьте десерт в морозилку. Проверяйте время от времени, затвердели ли пирожные. Когда они станут достаточно твердыми, их можно подавать на стол. Также брауни можно украсить, обмокнув, например, в какао, кокосовом сахаре или кондитерской посыпке. Храните пирожные в холодильнике. Любите сладенькое? Попробуйте приготовить торт «Монастырская изба». Он удивит вас своим нежным вкусом. Поделитесь с друзьями