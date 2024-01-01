Секретный ингредиент удивит всех: приготовьте уникальное шоколадное брауни Картошка без выпечки

Вкусный десерт можно приготовить без обыкновенной муки, яиц и выпекания. Попробуйте угостить своих гостей брауни «Картошка» – оно точно будет всем по вкусу.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Однако для этих пирожных надо приобрести специальные ингредиенты. Речь идет о темном шоколаде, кокосовой и миндальной муке, миндальном масле и виски.

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Рецепт вкусного брауни без выпечки

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 80 граммов какао-порошка;

– 50 граммов миндальной муки;

– 80 граммов кокосовой муки;

– 60 миллилитров миндального масла;

– 50 граммов черного шоколада 70 – 75%;

– 2 столовые ложки виски;

– 1 чайная ложка экстракта ванили;

– 150 граммов меда;

– щепотка соли.

Приготовление:

В глубокой большой миске смешайте миндальную и кокосовую муку, порошок какао и щепотку соли. Добавьте миндальное масло и тщательно перемешайте смесь руками. Разогрейте в небольшой кастрюле шоколад и влейте его в миску с мукой. Добавьте мед, ваниль и виски. Снова вымешайте массу руками. Сделайте из теста шарики или цилиндры. Выкладывайте готовые пирожные на доску или тарелку, покрытую пергаментом. Когда тесто закончится, отправьте десерт в морозилку. Проверяйте время от времени, затвердели ли пирожные. Когда они станут достаточно твердыми, их можно подавать на стол. Также брауни можно украсить, обмокнув, например, в какао, кокосовом сахаре или кондитерской посыпке. Храните пирожные в холодильнике.

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