Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить ферментированный лимонад. Вы можете использовать любые фрукты или ягоды, которые вам нравятся, но лучше выбирать сочные и ароматные. Можно использовать заморозку, но предварительно разморозить их. Для аромата дополнительно также можно добавлять палочку корицы, свежую мяту, розмарин или орегано. Лимонад отлично подойдет для жаркого времени года.
Основной ингредиент: Фрукты / Ягоды Блюдо: Напитки / Газированные / Лимонад Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Вода 2 Литра
- Сахар 250 Грамм
- Лимон 1/2 Штуки
- Киви 2 Штуки
- Клубника 150 Грамм
- Яблоко 1 Штука
Количество порций 8
Калорийность
167 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ферментированный лимонад»
Подготовьте все ингредиенты.
Нарежьте на ломтики среднего размера клубнику, киви и яблоко.
Из лимона выжмите сок.
Переложите в банку клубнику, киви и яблоко.
Добавьте сахар и лимонный сок.
Влейте чистую фильтрованную воду. Размешайте, чтобы растворился сахар.
Закройте банку и оставьте в тёплом месте на 2-3 дня.
После процедите напиток, добавьте в него пару кусочков свежих фруктов или ягод, плотно закройте банку и оставьте еще на 12-24 часа в теплом месте. После напиток можно процедить и пить.
Ферментированный лимонад готов!