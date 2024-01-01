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Ферментированный лимонад

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Ферментированный лимонад

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить ферментированный лимонад. Вы можете использовать любые фрукты или ягоды, которые вам нравятся, но лучше выбирать сочные и ароматные. Можно использовать заморозку, но предварительно разморозить их. Для аромата дополнительно также можно добавлять палочку корицы, свежую мяту, розмарин или орегано. Лимонад отлично подойдет для жаркого времени года.
Основной ингредиент: Фрукты / Ягоды Блюдо: Напитки / Газированные / Лимонад Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 2 Литра
  • Сахар 250 Грамм
  • Лимон 1/2 Штуки
  • Киви 2 Штуки
  • Клубника 150 Грамм
  • Яблоко 1 Штука

Количество порций 8

Калорийность

167 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ферментированный лимонад»

Ферментированный лимонад

Подготовьте все ингредиенты.

Ферментированный лимонад

Нарежьте на ломтики среднего размера клубнику, киви и яблоко.

Ферментированный лимонад

Из лимона выжмите сок.

Ферментированный лимонад

Переложите в банку клубнику, киви и яблоко.

Ферментированный лимонад

Добавьте сахар и лимонный сок.

Ферментированный лимонад

Влейте чистую фильтрованную воду. Размешайте, чтобы растворился сахар.

Ферментированный лимонад

Закройте банку и оставьте в тёплом месте на 2-3 дня.

Ферментированный лимонад

После процедите напиток, добавьте в него пару кусочков свежих фруктов или ягод, плотно закройте банку и оставьте еще на 12-24 часа в теплом месте. После напиток можно процедить и пить.

Ферментированный лимонад

Ферментированный лимонад готов!

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