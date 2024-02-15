Описание приготовления:

Для засолки рыбы используйте крупную морскую соль. Добавление специй зависит от вашего вкуса и предпочтений. Можете добавить сухой укроп. Главное в этом процессе соблюдать пропорции, чтобы результат не разочаровал, а приятно удивил отличным вкусом. Вкус рыбы домашнего посола не сравнится с промышленным продуктом.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лещ Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Лещ 1280 Грамм (одна рыбина среднего размера)

Соль крупная 4 Ст. ложки

Сахар 1 Ст. ложка

Перец черный 1 Чайная ложка (молотый)

Уксус столовый 2 Ст. ложки

Растительное масло 50 Миллилитров

Лавровый лист 4 Штуки

Количество порций 10

Калорийность

128 ккал

Калорийность

14 г

Белки

7 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Селедка из леща в домашних условиях»

Подготовьте ингредиенты необходимые для засолки леща. Рыбу очистите от чешуи, внутренностей, промойте и вытрите насухо бумажным полотенцем. В данном рецепте вес леща 1280 граммов.

У подготовленной рыбы удалите голову, плавники, хвост. Разделайте рыбу на филе, удалив хребет. Из леща весом 1280 граммов получается чистого филе около 850 граммов. Каждое филе нарежьте кусочками толщиной 1-1,5 см. Выложите подготовленные кусочки рыбы в посуду, пересыпая рыбу смесью соли и сахара.

Накройте посуду с рыбой пищевой пленкой и поставьте в холодильник на пару дней, чтобы рыба просолилась.

Через два дня достаньте посуду с просоленной рыбой из холодильника. Рыба уже полностью готова к употреблению. Если на ваш вкус рыба солновата, перед маринованием ее можно промыть под проточной водой. В сухую чистую банку выложите кусочки соленого леща, пересыпая черным молотым перцем и лавровым листом.

Заполнив банку до верха, влейте столовый уксус и растительное масло. Если у вас нет столового уксуса, его можно приготовить из уксусной эссенции. Разведите эссенцию с водой в пропорции 1:7. Закройте банку крышкой. Храните продукт в холодильнике.

К соленой рыбке по традиции подайте нарезанный тонкими колечками репчатый лук, отварную картошечку и ржаной хлеб.

Это очень вкусно!