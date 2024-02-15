Описание приготовления:
Для засолки рыбы используйте крупную морскую соль. Добавление специй зависит от вашего вкуса и предпочтений. Можете добавить сухой укроп. Главное в этом процессе соблюдать пропорции, чтобы результат не разочаровал, а приятно удивил отличным вкусом. Вкус рыбы домашнего посола не сравнится с промышленным продуктом.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лещ Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Лещ 1280 Грамм (одна рыбина среднего размера)
- Соль крупная 4 Ст. ложки
- Сахар 1 Ст. ложка
- Перец черный 1 Чайная ложка (молотый)
- Уксус столовый 2 Ст. ложки
- Растительное масло 50 Миллилитров
- Лавровый лист 4 Штуки
Количество порций 10
Калорийность
128 ккал
Калорийность
14 г
Белки
7 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Селедка из леща в домашних условиях»
Подготовьте ингредиенты необходимые для засолки леща. Рыбу очистите от чешуи, внутренностей, промойте и вытрите насухо бумажным полотенцем. В данном рецепте вес леща 1280 граммов.
У подготовленной рыбы удалите голову, плавники, хвост. Разделайте рыбу на филе, удалив хребет. Из леща весом 1280 граммов получается чистого филе около 850 граммов. Каждое филе нарежьте кусочками толщиной 1-1,5 см. Выложите подготовленные кусочки рыбы в посуду, пересыпая рыбу смесью соли и сахара.
Накройте посуду с рыбой пищевой пленкой и поставьте в холодильник на пару дней, чтобы рыба просолилась.
Через два дня достаньте посуду с просоленной рыбой из холодильника. Рыба уже полностью готова к употреблению. Если на ваш вкус рыба солновата, перед маринованием ее можно промыть под проточной водой. В сухую чистую банку выложите кусочки соленого леща, пересыпая черным молотым перцем и лавровым листом.
Заполнив банку до верха, влейте столовый уксус и растительное масло. Если у вас нет столового уксуса, его можно приготовить из уксусной эссенции. Разведите эссенцию с водой в пропорции 1:7. Закройте банку крышкой. Храните продукт в холодильнике.
К соленой рыбке по традиции подайте нарезанный тонкими колечками репчатый лук, отварную картошечку и ржаной хлеб.
Это очень вкусно!