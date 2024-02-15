Креветки в соевом соусе с чесноком на сковороде – это ароматная и высокобелковая закуска, которая отлично впишется в банкетное меню, а также приукрасит вечерние посиделки с друзьями. Особенно жареные морепродукты хороши под бокальчик охлажденного пенного напитка, абсолютно все мужчины оценят такое кушанье по достоинству! Используя соевый соус, креветки «впитывают» в себя нужное количество соли и получаются весьма сбалансированными на вкус, а измельченный чеснок делает закуску пикантнее и ароматнее.

Неочищенные креветки в соевом соусе с чесноком на сковороде

Неочищенные креветки в соевом соусе с чесноком на сковороде – это полезное и невероятно вкусное кушанье, которое подарит вам истинное гастрономическое наслаждение и сытость. На готовку уйдет полчаса, а в результате у вас получится деликатес, который вам не предложат в ресторане!

Ингредиенты –+2 порц.

Креветки Королевские 4 шт.

Чеснок 3 зуб.

Масло подсолнечное 2 ст.л.

Вода 100 мл.

Соус соевый 50 мл.

Лимон 2 дольки

Прованские травы по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 35 мин.

Как приготовить креветки в соевом соусе с чесноком на сковороде? Предварительно размороженные креветки обдаем водой и насухо промакиваем салфетками. Выкладываем морепродукты в жаропрочную посуду и вливаем около 100 миллилитров воды, томим под крышкой на умеренном огне 4-5 минут. Тем временем снимаем шелуху с чеснока, мелко нарезаем зубчики. После испарения влаги, вливаем к креветкам немного подсолнечного масла. Добавляем измельченный чеснок и приправы. Вливаем соевый соус и сбрызгиваем кислым цитрусовым соком. Увеличиваем огонь до максимума и обжариваем ингредиенты еще 4-5 минут. Креветки в соевом соусе с чесноком на сковороде готовы! Кушанье сервируем и сразу же подаем к столу. Приятного аппетита!

Креветки в соевом соусе со сливочным маслом и чесноком на сковороде

Креветки в соевом соусе со сливочным маслом и чесноком на сковороде – это закуска, которая влюбляет в себя при первой же дегустации, особенно, если вы являетесь любителем морепродуктов. Используя сливочное масло, кушанье получается с нежным послевкусием и ярким ароматом.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Креветки тигровые – 1,2 кг.

Чеснок – 7 зуб.

Масло сливочное – 80 гр.

Соус соевый – 50 мл.

Вино белое – 100 мл.

Масло растительное – для жарки.

Лимон – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Креветки размораживаем и тщательно промываем, очищаем от всего лишнего и присыпаем черным перцем и солью.

Шаг 2. Разогреваем сковородку с растительным маслом и быстро подрумяниваем слайсы чеснока (5 зубчиков), спустя пару минут добавляем половину сливочного масла и вино, выпариваем алкоголь.

Шаг 3. В нежный соус забрасываем морепродукты и остатки чеснока, поливаем соевым соусом и выкладываем вторую половину сливочного масла. Готовим на среднем нагреве помешивая, 5-7 минут.

Шаг 4. Выкладываем аппетитные креветки на тарелку и украшаем зеленью и дольками лимона.

Шаг 5. Снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Жареные креветки в панцире с соевым соусом, лимоном и чесноком

Жареные креветки в панцире с соевым соусом, лимоном и чесноком – это деликатес, который способен приготовить абсолютно каждый человек, даже не имея никаких кулинарных навыков и опыта. Морепродукты стоит дополнить некоторыми компонентами и подвергнуть быстрой термической обработке.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Чеснок – 2 зуб.

Креветки – 400 гр.

Соус соевый – 70 мл.

Сок лимона – 0,5 ч.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на стол все ингредиенты, перечисленные выше.

Шаг 2. В сковородку выливаем подсолнечное масло и прогреваем, засыпаем морепродукты.

Шаг 3. Посыпаем щепоткой соли, перемешиваем.

Шаг 4. Выдавливаем через пресс зубцы чеснока и обжариваем компоненты 4-5 минут.

Шаг 5. Заливаем составляющие соевым соусом и, помешивая, прогреваем все вместе еще 2-5 минут.

Шаг 6. Перекладываем закуску на блюдо для подачи и сбрызгиваем соком лимона, перчим. Приятного аппетита!

Креветки в медово-соевом соусе с чесноком на сковороде

Креветки в медово-соевом соусе с чесноком на сковороде – это питательное и невероятно вкусное блюдо, которое скрасит вечерние посиделки за просмотром сериала либо встречу с друзьями. Добавляя к морепродуктам мед, их вкус становится в разы ярче и насыщение, обязательно попробуйте!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Креветки – 1 кг.

Мед – 40 гр.

Соус соевый – 50 мл.

Лавровый лист – 4 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 5 гр.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюле доводим до кипения воду, забрасываем соль, морепродукты и лавр – провариваем в течение 5-7 минут.

Шаг 2. Параллельно очищаем и мелко рубим зубцы чеснока.

Шаг 3. Раскаляем растительное масло и подрумяниваем чеснок, добавляем мед и соевый соус – размешиваем.

Шаг 4. Креветки откидываем на сито и даем время стечь, перекладываем в медово-соевый соус.

Шаг 5. Помешивая, томим кушанье около 5 минут выпаривая влагу. Посыпаем ароматными травами.

Шаг 6. Золотистые креветки подаем к столу в теплом либо охлажденном виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Королевские креветки в соевом соусе с чесноком

Королевские креветки в соевом соусе с чесноком – это элементарный способ приготовления сочных и ароматных морепродуктов, имея под рукой минимальный набор компонентов. Для эффектной подачи рекомендуется сочетать крупные креветки с дольками кислого лимона – пальчики оближешь!

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Креветки королевские – 7-8 шт.

Соус соевый – 50 мл.

Вода – 100 мл.

Масло подсолнечное – для жарки.

Лимон – 2 дольки.

Чеснок – 3 зуб.

Травы прованские – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса размораживаем, промываем и обсушиваем основной ингредиент.

Шаг 2. Вливаем в сковородку немного воды и забрасываем креветки, провариваем под крышкой около 5 минут.

Шаг 3. Не теряя времени, мелко рубим очищенные зубчики чеснока.

Шаг 4. Когда вся вода испарится, вливаем небольшое количество растительного масла.

Шаг 5. Добавляем чеснок и прованские травы, соль и любимые специи.

Шаг 6. Подливаем в огнеупорную посуду цитрусовый сок и соевый соус, помешивая, готовим еще 4 минуты.

Шаг 7. Красиво выкладываем морепродукты на сервировочное блюдо и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Жареные очищенные креветки в соевом соусе с чесноком

Жареные очищенные креветки в соевом соусе с чесноком – это аппетитная закуска, которую можно подать к столу в качестве самостоятельного блюда или же добавить в салат, приготовить канапе или тарталетки, а также множество других блюд, которые вам нравятся.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Креветки – 500 гр.

Чеснок – 5 зуб.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соус соевый – 50 мл.

Кунжут – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются, выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. Морепродукты предварительно размораживаем и очищаем от кишок, панциря и головы – старательно промываем под струей воды и откидываем на сито.

Шаг 3. Сняв шелуху с чеснока, разрезаем зубцы на пластины.

Шаг 4. На раскаленном растительном масле подрумяниваем пикантный компонент и убираем со сковороды.

Шаг 5. В ароматное масло высыпаем креветки и жарим со всех сторон до красивой золотистой корочки.

Шаг 6. Вливаем соевый соус и дожидаемся, пока соус впитается в морепродукты.

Шаг 7. Горячее блюдо украшаем кунжутом и подаем к столу. Приятного аппетита!

Креветки в соевом соусе с чесноком и имбирем на сковороде

Креветки в соевом соусе с чесноком и имбирем на сковороде – это оригинальное и безумно вкусное кушанье, которое покорит своим ароматом еще в процессе жарки. Блюдо обладает ярким слегка островатым послевкусием, поэтому на этот рецепт следует обратить особое внимание любителем азиатской кухни.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Креветки тигровые – 250 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Корень имбиря – 1 см.

Мед жидкий – 1 ч.л.

Соус томатный – 2 ст.л.

Соус рыбный – 1,5 ч.л.

Соус соевый – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Перец чили – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления ароматного масла, разогреваем сковородку с растительным маслом и в течение минуты обжариваем кусочки очищенного имбиря и придавленные ножом зубцы чеснока (в шелухе).

Шаг 2. Выбрасываем подрумяненные ингредиенты и выкладываем в огнеупорную посуду морепродукты. Жарим с двух сторон по 2 минуты.

Шаг 3. В отдельной чаше соединяем соусы: соевый, рыбный и томатный. Всыпаем перец, вливаем мед и активно перемешиваем.

Шаг 4. Переливаем соус к креветкам, также добавляем колечки перца чили.

Шаг 5. Спустя 2-3 минуты сбрызгиваем компоненты соком лимона, ломтик выкладываем в сковородку и перемешиваем.

Шаг 6. Румяные креветки подаем к столу прямо в сковороде. Готовьте и получайте довольствие!

Тигровые креветки с овощами в соевом соусе с чесноком

Тигровые креветки с овощами в соевом соусе с чесноком – это изысканное блюдо, угостив которым гостей, все дегустаторы будут уверены в том, что вы предварительно сделали доставку из ресторана. Однако такой деликатес можно запросто приготовить своими руками и насладиться этим невероятным вкусом!

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Креветки тигровые – 500-700 гр.

Чеснок – 2-4 зуб.

Соус соевый – 2-3 ст.л.

Помидоры – 3-4 шт.

Корень имбиря – 2 см.

Лимон – 1 долька

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размораживаем морепродукты на нижней полке холодильной камеры, очищаем от панциря и пищевода, и промываем.

Шаг 2. Томаты нарезаем ломтиками небольшого размера.

Шаг 3. Прогреваем сковородку с растительным маслом и высыпаем помидоры, томим под крышкой на протяжении 4-5 минут.

Шаг 4. Параллельно измельчаем очищенный имбирь и чеснок.

Шаг 5. Нарезанные ингредиенты отправляем к помидорам, сбрызгиваем цитрусовым соком.

Шаг 6. Прогреваем овощи 1-2 минуты и высыпаем креветки, тушим составляющие под крышкой 3-4 минуты.

Шаг 7. Вливаем соевый соус и спустя одну минуту раскладываем кушанье по тарелкам. Приятного аппетита!