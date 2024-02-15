Креветки в соевом соусе с чесноком на сковороде – это ароматная и высокобелковая закуска, которая отлично впишется в банкетное меню, а также приукрасит вечерние посиделки с друзьями. Особенно жареные морепродукты хороши под бокальчик охлажденного пенного напитка, абсолютно все мужчины оценят такое кушанье по достоинству! Используя соевый соус, креветки «впитывают» в себя нужное количество соли и получаются весьма сбалансированными на вкус, а измельченный чеснок делает закуску пикантнее и ароматнее.
Неочищенные креветки в соевом соусе с чесноком на сковороде
Неочищенные креветки в соевом соусе с чесноком на сковороде – это полезное и невероятно вкусное кушанье, которое подарит вам истинное гастрономическое наслаждение и сытость. На готовку уйдет полчаса, а в результате у вас получится деликатес, который вам не предложат в ресторане!
Ингредиенты –+2 порц.
- Креветки Королевские 4 шт.
- Чеснок 3 зуб.
- Масло подсолнечное 2 ст.л.
- Вода 100 мл.
- Соус соевый 50 мл.
- Лимон 2 дольки
- Прованские травы по вкусу
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 35 мин.
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Как приготовить креветки в соевом соусе с чесноком на сковороде? Предварительно размороженные креветки обдаем водой и насухо промакиваем салфетками.
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Выкладываем морепродукты в жаропрочную посуду и вливаем около 100 миллилитров воды, томим под крышкой на умеренном огне 4-5 минут.
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Тем временем снимаем шелуху с чеснока, мелко нарезаем зубчики.
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После испарения влаги, вливаем к креветкам немного подсолнечного масла.
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Добавляем измельченный чеснок и приправы.
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Вливаем соевый соус и сбрызгиваем кислым цитрусовым соком.
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Увеличиваем огонь до максимума и обжариваем ингредиенты еще 4-5 минут.
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Креветки в соевом соусе с чесноком на сковороде готовы! Кушанье сервируем и сразу же подаем к столу. Приятного аппетита!
Креветки в соевом соусе со сливочным маслом и чесноком на сковороде
Креветки в соевом соусе со сливочным маслом и чесноком на сковороде – это закуска, которая влюбляет в себя при первой же дегустации, особенно, если вы являетесь любителем морепродуктов. Используя сливочное масло, кушанье получается с нежным послевкусием и ярким ароматом.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Креветки тигровые – 1,2 кг.
- Чеснок – 7 зуб.
- Масло сливочное – 80 гр.
- Соус соевый – 50 мл.
- Вино белое – 100 мл.
- Масло растительное – для жарки.
- Лимон – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Креветки размораживаем и тщательно промываем, очищаем от всего лишнего и присыпаем черным перцем и солью.
Шаг 2. Разогреваем сковородку с растительным маслом и быстро подрумяниваем слайсы чеснока (5 зубчиков), спустя пару минут добавляем половину сливочного масла и вино, выпариваем алкоголь.
Шаг 3. В нежный соус забрасываем морепродукты и остатки чеснока, поливаем соевым соусом и выкладываем вторую половину сливочного масла. Готовим на среднем нагреве помешивая, 5-7 минут.
Шаг 4. Выкладываем аппетитные креветки на тарелку и украшаем зеленью и дольками лимона.
Шаг 5. Снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Жареные креветки в панцире с соевым соусом, лимоном и чесноком
Жареные креветки в панцире с соевым соусом, лимоном и чесноком – это деликатес, который способен приготовить абсолютно каждый человек, даже не имея никаких кулинарных навыков и опыта. Морепродукты стоит дополнить некоторыми компонентами и подвергнуть быстрой термической обработке.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 7 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Чеснок – 2 зуб.
- Креветки – 400 гр.
- Соус соевый – 70 мл.
- Сок лимона – 0,5 ч.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Выкладываем на стол все ингредиенты, перечисленные выше.
Шаг 2. В сковородку выливаем подсолнечное масло и прогреваем, засыпаем морепродукты.
Шаг 3. Посыпаем щепоткой соли, перемешиваем.
Шаг 4. Выдавливаем через пресс зубцы чеснока и обжариваем компоненты 4-5 минут.
Шаг 5. Заливаем составляющие соевым соусом и, помешивая, прогреваем все вместе еще 2-5 минут.
Шаг 6. Перекладываем закуску на блюдо для подачи и сбрызгиваем соком лимона, перчим. Приятного аппетита!
Креветки в медово-соевом соусе с чесноком на сковороде
Креветки в медово-соевом соусе с чесноком на сковороде – это питательное и невероятно вкусное блюдо, которое скрасит вечерние посиделки за просмотром сериала либо встречу с друзьями. Добавляя к морепродуктам мед, их вкус становится в разы ярче и насыщение, обязательно попробуйте!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Креветки – 1 кг.
- Мед – 40 гр.
- Соус соевый – 50 мл.
- Лавровый лист – 4 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – 5 гр.
- Приправы – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В кастрюле доводим до кипения воду, забрасываем соль, морепродукты и лавр – провариваем в течение 5-7 минут.
Шаг 2. Параллельно очищаем и мелко рубим зубцы чеснока.
Шаг 3. Раскаляем растительное масло и подрумяниваем чеснок, добавляем мед и соевый соус – размешиваем.
Шаг 4. Креветки откидываем на сито и даем время стечь, перекладываем в медово-соевый соус.
Шаг 5. Помешивая, томим кушанье около 5 минут выпаривая влагу. Посыпаем ароматными травами.
Шаг 6. Золотистые креветки подаем к столу в теплом либо охлажденном виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Королевские креветки в соевом соусе с чесноком
Королевские креветки в соевом соусе с чесноком – это элементарный способ приготовления сочных и ароматных морепродуктов, имея под рукой минимальный набор компонентов. Для эффектной подачи рекомендуется сочетать крупные креветки с дольками кислого лимона – пальчики оближешь!
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Креветки королевские – 7-8 шт.
- Соус соевый – 50 мл.
- Вода – 100 мл.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Лимон – 2 дольки.
- Чеснок – 3 зуб.
- Травы прованские – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса размораживаем, промываем и обсушиваем основной ингредиент.
Шаг 2. Вливаем в сковородку немного воды и забрасываем креветки, провариваем под крышкой около 5 минут.
Шаг 3. Не теряя времени, мелко рубим очищенные зубчики чеснока.
Шаг 4. Когда вся вода испарится, вливаем небольшое количество растительного масла.
Шаг 5. Добавляем чеснок и прованские травы, соль и любимые специи.
Шаг 6. Подливаем в огнеупорную посуду цитрусовый сок и соевый соус, помешивая, готовим еще 4 минуты.
Шаг 7. Красиво выкладываем морепродукты на сервировочное блюдо и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Жареные очищенные креветки в соевом соусе с чесноком
Жареные очищенные креветки в соевом соусе с чесноком – это аппетитная закуска, которую можно подать к столу в качестве самостоятельного блюда или же добавить в салат, приготовить канапе или тарталетки, а также множество других блюд, которые вам нравятся.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 25-30 мин.
Порции – 2-3.
Ингредиенты:
- Креветки – 500 гр.
- Чеснок – 5 зуб.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Соус соевый – 50 мл.
- Кунжут – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются, выкладываем на рабочий стол.
Шаг 2. Морепродукты предварительно размораживаем и очищаем от кишок, панциря и головы – старательно промываем под струей воды и откидываем на сито.
Шаг 3. Сняв шелуху с чеснока, разрезаем зубцы на пластины.
Шаг 4. На раскаленном растительном масле подрумяниваем пикантный компонент и убираем со сковороды.
Шаг 5. В ароматное масло высыпаем креветки и жарим со всех сторон до красивой золотистой корочки.
Шаг 6. Вливаем соевый соус и дожидаемся, пока соус впитается в морепродукты.
Шаг 7. Горячее блюдо украшаем кунжутом и подаем к столу. Приятного аппетита!
Креветки в соевом соусе с чесноком и имбирем на сковороде
Креветки в соевом соусе с чесноком и имбирем на сковороде – это оригинальное и безумно вкусное кушанье, которое покорит своим ароматом еще в процессе жарки. Блюдо обладает ярким слегка островатым послевкусием, поэтому на этот рецепт следует обратить особое внимание любителем азиатской кухни.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 1.
Ингредиенты:
- Креветки тигровые – 250 гр.
- Чеснок – 2 зуб.
- Корень имбиря – 1 см.
- Мед жидкий – 1 ч.л.
- Соус томатный – 2 ст.л.
- Соус рыбный – 1,5 ч.л.
- Соус соевый – 1 ст.л.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Перец чили – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления ароматного масла, разогреваем сковородку с растительным маслом и в течение минуты обжариваем кусочки очищенного имбиря и придавленные ножом зубцы чеснока (в шелухе).
Шаг 2. Выбрасываем подрумяненные ингредиенты и выкладываем в огнеупорную посуду морепродукты. Жарим с двух сторон по 2 минуты.
Шаг 3. В отдельной чаше соединяем соусы: соевый, рыбный и томатный. Всыпаем перец, вливаем мед и активно перемешиваем.
Шаг 4. Переливаем соус к креветкам, также добавляем колечки перца чили.
Шаг 5. Спустя 2-3 минуты сбрызгиваем компоненты соком лимона, ломтик выкладываем в сковородку и перемешиваем.
Шаг 6. Румяные креветки подаем к столу прямо в сковороде. Готовьте и получайте довольствие!
Тигровые креветки с овощами в соевом соусе с чесноком
Тигровые креветки с овощами в соевом соусе с чесноком – это изысканное блюдо, угостив которым гостей, все дегустаторы будут уверены в том, что вы предварительно сделали доставку из ресторана. Однако такой деликатес можно запросто приготовить своими руками и насладиться этим невероятным вкусом!
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 35 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Креветки тигровые – 500-700 гр.
- Чеснок – 2-4 зуб.
- Соус соевый – 2-3 ст.л.
- Помидоры – 3-4 шт.
- Корень имбиря – 2 см.
- Лимон – 1 долька
- Зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Предварительно размораживаем морепродукты на нижней полке холодильной камеры, очищаем от панциря и пищевода, и промываем.
Шаг 2. Томаты нарезаем ломтиками небольшого размера.
Шаг 3. Прогреваем сковородку с растительным маслом и высыпаем помидоры, томим под крышкой на протяжении 4-5 минут.
Шаг 4. Параллельно измельчаем очищенный имбирь и чеснок.
Шаг 5. Нарезанные ингредиенты отправляем к помидорам, сбрызгиваем цитрусовым соком.
Шаг 6. Прогреваем овощи 1-2 минуты и высыпаем креветки, тушим составляющие под крышкой 3-4 минуты.
Шаг 7. Вливаем соевый соус и спустя одну минуту раскладываем кушанье по тарелкам. Приятного аппетита!