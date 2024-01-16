Творожная запеканка в мультиварке – это современный и более удобный вариант приготовления любимого многими десерта. Различные модели мультиварок имеют подобные режимы для выпечки, но для всех важно правильно выполнить пропорцию ингредиентов, что указывается в предложенных рецептах. В отличие от запекания в духовке, при котором десерт быстро «оседает», запеканка из мультиварки остается пышной, при выдерживании ее на режиме «Подогрев».

Пышная творожная запеканка в мультиварке Редмонд

Пышность творожной запеканки в мультиварке «Редмонд» зависит от варианта творожной массы и правильного режима выпечки. В модели Редмонд запеканка готовится на программе «Выпечка» и «Подогрев». Творожную массу замешиваем на сметане, взбитых белках и крахмале. Запеканка будет пышной и очень нежной.

Ингредиенты –+6 порц.

Творог 750 гр.

Сметана 150 гр.

Яйцо куриное 5 шт.

Крахмал кукурузный 3 ст.л.

Сахар-песок 1 ст.

Ванильный сахар 10 гр.

Масло сливочное 50 гр.

Шаги 75 мин.

Творожная запеканка в мультиварке готовится очень просто. Разделить яйца на белки и желтки. В посуду для замеса теста переложить, согласно пропорции рецепта творог со сметаной, насыпать крахмал, столовую ложку обычного сахара и добавить желтки. Миксером или блендером эти ингредиенты взбить в однородную массу. В отдельной сухой посуде взбить белки с оставшимся обычным и ванильным сахаром до стойких пиков. Белковую массу переложить к творожной и лопаткой аккуратно перемешать. Чашу мультиварки Редмонд хорошо смазать растопленным сливочным маслом. В нее переложить замешанную творожную массу и выровнять поверхность. Закрыть крышку и включить программу «Выпечка» на время по умолчанию, которое обычно составляет 1 час. По завершении программы крышку не открывать и оставить запеканку минимум на 30 минут на программе «Подогрев», что хорошо сохранит ее пышность. По прошествии этого времени приготовленную в мультиварке Редмонд пышную творожную запеканку переложить на блюдо, полностью остудить и сервировать к столу с любым топпингом. Приятного аппетита!

Классическая творожная запеканка в мультиварке с мукой

Вариант творожной запеканки в мультиварке с мукой считается классическим и проверенный временем. Набор ингредиентов простой и готовится запеканка просто. Хотя она в мультиварке не имеет сверху румяной корочки, но текстура получается более нежной и воздушной в сравнении с духовкой.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Творог – 500 гр.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 3 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Ванилин – 1 гр.

Масло сливочное – для смазывания чаши.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все ингредиенты для запеканки, согласно пропорции рецепта переложить в отдельную посуду. Миксером или блендером взбить их в однородную массу. Для большей пышности можно яйца разделить на желтки и белки и последние взбить отдельно.

Шаг 2. Смазать сливочным маслом чашу мультиварки и в нее переложить приготовленную творожную массу. По желанию, можно добавить немного орехов или фруктов.

Шаг 3. Закрыть крышку мультиварки и включить программу «Выпечка» на время по умолчанию. По завершении программы запеканку оставить под закрытой крышкой на полчаса, что не позволить ей осесть.

Шаг 4. Приготовленную в мультиварке классическую творожную запеканку с мукой переложить на блюдо, немного остудить, порционно нарезать и подать к столу в теплом виде. Приятного аппетита!

Творожная запеканка с манкой в мультиварке

Творожную запеканку с манкой в мультиварке готовить просто и удобно, а сочетание жирного творога с манкой, десерт делает очень нежным. В этом рецепте творожную массу замешиваем на кефире, в котором замачиваем манку, взбитых белках и с добавлением разрыхлителя, что сделает ее пышной.

Время готовки: 1 час 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Творог – 500 гр.

Яйцо – 5 шт.

Манка – 100 гр.

Кефир – 250 мл.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар – 80 гр.

Ванилин – 1,5 гр.

Масло сливочное – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В отдельную посуду насыпать манку, залить кефиром, перемешать и оставить на 30 минут для набухания крупы.

Шаг 2. Творог протереть через сито. Яйца разделить на белки и желтки. К набухшей манке переложить желтки и хорошо перемешать. Затем соединить творожную массу с желтковой, насыпать ванилин с разрыхлителем и еще раз все перемешать.

Шаг 3. В отдельной сухой посуде миксером, при порционном добавлении сахара, белки взбить в стойку пышную массу.

Шаг 4. Сливочным маслом смазать чашу мультиварки. В нее переложить творожную массу, лопаткой разровнять поверхность и закрыть крышку.

Шаг 5. Включить программу «Выпечка» на 40 минут. По ее завершении включить программу «Подогрев» и оставить запеканку под закрытой крышкой еще на 30-40 минут. Для получения золотистой корочки, перед этим режимом запеканку можно с помощью тарелки перевернуть на другой бок.

Шаг 6. Приготовленную в мультиварке творожную запеканку с манкой переложить на блюдо и подать к столу с любым топпингом. Приятного аппетита!

Творожная запеканка с яблоками в мультиварке

Творожная запеканка с яблоками в мультиварке будет у вас отличным и десертом, и самостоятельным блюдом, ведь яблоки придают особый вкус. В этом рецепте творожную массу для запеканки замешиваем на сметане, яйцах и муке. К ней добавляем нарезку яблок. Декорируем запеканку яблочными дольками и измельченным печеньем.

Время готовки: 1час 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Творог – 500 гр.

Яйцо – 2 шт.

Мука пшеничная – 80 гр.

Сметана – 100 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар – 80 гр.

Яблоки – 500 гр.

Печенье – 1-2 шт.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить согласно рецепту, все ингредиенты для запеканки.

Шаг 2. Яблоки очистить от кожуры и половину их нарезать небольшими кубиками. В отдельную посуду переложить нарезку яблок, творог, сметану, сахар, разрыхлитель и разбить два яйца. Затем насыпать просеянную муку. Эти ингредиенты хорошо перемешать.

Шаг 3. Смазать сливочным маслом мультичашу. В нее переложить творожную массу. Остальные яблоки нарезать дольками и красиво разложить на поверхности массы. Печенье измельчить в мелкую крошку и равномерно посыпать запеканку. Закрыть крышку мультиварки. Включить программу «Выпечка» на время по умолчанию. По завершении этой программы оставить запеканку под прикрытой крышкой еще на 20 минут.

Шаг 4. Приготовленную в мультиварке творожную запеканку с яблоками порционно нарезать, разложить по тарелкам, дополнить сладким топпингом, например, сгущённым молоком с ягодами и подать к столу. Приятного аппетита!

Творожная запеканка с манкой и сметаной в мультиварке Редмонд

Творожная запеканка с манкой и сметаной в мультиварке Редмонд всегда получается с нежной текстурой за счет этих двух ингредиентов. Творог выбирается свежий, а его жирность, как и сметаны, особой роли не играет. По вкусу в творожную массу можно добавить разные наполнители, но в этом рецепте их не добавляем.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Творог – 700 гр.

Яйцо – 2 шт.

Манка – 100 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Сахар – 4 ст.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерить согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для запеканки.

Шаг 2. В отдельную посуду переложить творог, насыпать к нему сахар и разбить яйца.

Шаг 3. С помощью погружного блендера эти ингредиенты взбить в однородную массу. Но можно творог протереть и через мелкое сито, если нет блендера.

Шаг 4. В полученную творожную массу насыпать манку и добавить сметану.

Шаг 5. Еще раз все хорошо перемешать и оставить на 10 минут при комнатной температуре, чтобы манка разбухла.

Шаг 6. Чашу мультиварки «Редмонд» смазать кусочком сливочного масла. В нее переложить творожную массу и лопаткой разровнять поверхность.

Шаг 7. Закрыть крышку и включить программу «Выпечка» на время по умолчанию, которое в Редмонд составляет 1 час.

Шаг 8. По завершении программы, приготовленную в мультиварке «Редмонд» творожную запеканку с манкой и сметаной переложить на блюдо, остудить, посыпать сахарной пудрой, нарезать порционными кусочками и подать к столу. Приятного аппетита!

ПП диетическая запеканка из творога в мультиварке

ПП диетическая запеканка из творога в мультиварке готовится по разным вариантам и для всех их исключаются мука с манкой, сахар заменяется любым сахарозаменителем и творог выбирается нежирный. В запеканке всегда используются яйца для скрепления творога. Такую запеканку нередко дополняют свежими фруктами или сухофруктами.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Творог – 500 гр.

Фруктоза – 2 ст.л.

Яйцо – 4 шт.

Крахмал кукурузный – 2 ст.л.

Сухое молоко – 3 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Ванилин – 1,5 гр.

Масло сливочное – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для ПП запеканки. Разделите яйца на белки и желтки.

Шаг 2. Творог перетрите через сито или немного разомните блендером. Добавьте к нему желтки, насыпьте две столовые ложки фруктозы и перемешайте.

Шаг 3. В отдельной сухой посуде взбейте в стойкую пену белки со щепоткой соли.

Шаг 4. В творожную массу насыпьте крахмал с сухим молоком, ванилином и лопаткой перемешайте.

Шаг 5. Затем к ней переложите взбитые белки.

Шаг 6. Лопаткой все аккуратно перемешайте, чтобы получилась однородная и воздушная смесь.

Шаг 7. Чашу мультиварки немного смажьте сливочным маслом. Переложите в нее приготовленную творожную смесь и лопаткой разровняйте поверхность.

Шаг 8. Закройте крышку и включите программу для выпечки в зависимости от модели вашей мультиварки.

Шаг 9. По завершении программы оставьте запеканку под крышкой еще на 20-30 минут и в режиме «Подогрев».

Шаг 10. Приготовленную ПП диетическую запеканку из творога в мультиварке подайте к столу в теплом виде и с любым ПП топпингом. Приятного аппетита!

Пышная творожная запеканка с изюмом в мультиварке

Пышная творожная запеканка с изюмом в мультиварке готовится на основе рассыпчатого свежего творога с высокой или средней жирностью, взбитых белков и манки. Изюм добавляет запеканке хороший вкус, сладость и он заранее замачивается. Используется программа «Выпечка», время которой составляет 60 минут, что имеется почти во всех моделях мультиварок.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Творог – 500 гр.

Сахар – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Манка – 4 ст.л.

Изюм – 50 гр.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 1 ст.л.

Ванилин – 1,5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранный для запеканки творог переложите в отдельную посуду и ложкой хорошо разомните.

Шаг 2. Разделите яйца на желтки и белки. Желтки сразу переложите к творогу.

Шаг 3. Затем насыпьте сахар с ванилином и ложкой все хорошо перемешайте.

Шаг 4. К творожной массе насыпьте манку, добавьте заранее замоченный и просушенный изюм и еще раз перемешайте.

Шаг 5. Белки взбейте со щепоткой соли в стойкую пену, переложите к творожной массе и еще раз лопаткой аккуратно перемешайте.

Шаг 6. Приготовленную творожную массу выложите в смазанную растительным маслом мультичашу, разровняйте поверхность, закройте крышку и включите программу «Выпечка» на время по умолчанию. Затем подержите ее 20 минут на программе «Подогрев».

Шаг 7. Приготовленную пышную творожную запеканку с изюмом в мультиварке переложите на блюдо, порционно нарежьте и сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Пышная запеканка из творога в мультиварке Панасоник

Пышная запеканка из творога в мультиварке Панасоник srtmh10, 18 или 181 готовится достаточно просто и за счет особого температурного режима, пропекается равномерно и всегда имеет ровную форму. В этом рецепте готовим творожную запеканку из классического набора ингредиентов: творога, муки, яиц, сметаны, сахара, на программе «Выпечка».

Время готовки: 1час 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Творог – 600 гр.

Сахар – 150 гр.

Яйцо – 3 шт.

Мука – 150-200 гр.

Сметана – 3 ст.л.

Сода – ½ ч.л.

Уксус – 1 ч.л.

Ванилин – 1,5 гр.

Масло сливочное – для смазывания чаши.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить согласно рецепту, набор ингредиентов для запеканки.

Шаг 2. В отдельной посуде с помощью миксера взбить три куриных яйца. Творог протереть через сито и смешать с сахаром. Эту массу переложить к взбитым яйцам, добавить сметану и еще раз миксером взбить.

Шаг 3. Затем к творожной массе насыпать просеянную муку, добавить гашеную соду, ванилин и еще раз немного взбить.

Шаг 4. Мультичашу смазать сливочным маслом или застелить бумагой, чтобы более удобно было извлекать запеканку и переложите в нее творожную массу.

Шаг 5. Закрыть крышку и включить программу «Выпечка» на время по умолчанию, что в модели «Панасоник» составляет 60 минут.

Шаг 6. По завершении программы приготовленную пышную запеканку из творога в мультиварке Панасоник аккуратно перевернуть на блюдо, порционно нарезать и подать к столу с любым топпингом. Приятного аппетита!

Воздушная запеканка в мультиварке Поларис

Воздушная запеканка в мультиварке Поларис готовится на программе «Выпечка» или «Мультиповар» и время ее составляет 30-35 минут. Особый температурный режим этой модели и замес творожной массы на жирном твороге со взбитыми белками десерт делают воздушным, нежным и подобным суфле или пудингу. Все ингредиенты замешиваются одновременно, а отложенный старт позволят замесить массу и испечь запеканку прямо к завтраку. В этом рецепте творожную запеканку дополним набором свежих фруктов.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Творог 9% – 500 гр.

Мед – 3 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Крахмал – 3 ч.л.

Сок лимона – 3 ч.л.

Сахар – по вкусу.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Панировочные сухари – 1 ст.л.

Яблоки – 3 шт.

Бананы – 3 шт.

Апельсины – 3 шт.

Вишни консервированные – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте к работе мультиварку «Полярис» и, согласно рецепту, все ингредиенты для запеканки.

Шаг 2. Фрукты очистите от кожуры и нарежьте тонкими дольками. С вишни слейте сок.

Шаг 3. Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом, обсыпьте панировочными сухарями и переложите в нее нарезку фруктов.

Шаг 4. В отдельную посуду переложите жирный творог, мед, насыпьте крахмал с небольшим количеством сахара, налейте сок лимона, добавьте желток и хорошо перемешайте. Белок взбейте в пену, переложите в творожную массу и еще раз аккуратно перемешайте.

Шаг 5. Затем этой творожной массой полностью и равномерно покройте нарезку фруктов в чаше. Закройте крышку. Включите программу «Мультиповар» на 30 минут и установите температуру 130°С, не больше.

Шаг 6. Приготовленную в мультиварке Поларис воздушную запеканку аккуратно извлеките из чаши, порционно нарежьте и подайте к столу. Приятного аппетита!

Творожная запеканка в мультиварке с бананом

Творожная запеканка в мультиварке с бананом будет у вас и вкусным десертом не только для детей, но и для всех любителей банановой выпечки. В этом рецепте творожную массу замешиваем с добавлением манки, яиц и сметаны, а бананы добавим в виде нарезки. Так как бананы сладкие, сахар в запеканку добавляем по вкусу. Запеканка получится высокой, пышной и подойдет для угощения большой кампании. Готовим на программе «Выпечка», которая есть во многих моделях мультиварок.

Время готовки: 1 час 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Творог – 700 гр.

Яйцо – 3 шт.

Манка – 4 ст.л.

Бананы – 4 шт.

Сметана – 200 гр.

Сахар ванильный – 1 пакетик.

Сахар – по вкусу.

Масло сливочное – для смазывания.

Сухари панировочные – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста для запеканки положить протертый через сито творог, разбить яйца, добавить сметану, насыпать манку с ванильным и обычным сахаром.

Шаг 2. Лопаткой, а лучше миксером эти ингредиенты взбить в пышную однородную массу. Оставить ее минимум на 30 минут, чтобы манка набухла.

Шаг 3. По прошествии этого времени очистить от кожуры бананы и нарезать небольшими кубиками. Нарезку бананов переложить в творожную массу и аккуратно перемешать.

Шаг 4. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и равномерно посыпать панировочными сухарями. В нее переложить творожную с бананом массу и поверхность разровнять лопаткой. Крышку закрыть и включить программу «Выпечка» на 1 час.

Шаг 5. По завершении этой программы оставить запеканку еще на 30 минут в режиме «Подогрев», чтобы текстура ее стабилизировалась и стала более плотной. Запеканку можно оставить в выключенной мультиварке на всю ночь, и наутро она порадует вас своим замечательным вкусом.

Шаг 6. Приготовленную творожную запеканку в мультиварке с бананом извлечь из чаши, порционно нарезать и подать к чаю, дополнив сметаной. Приятного аппетита!