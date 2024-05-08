Рецепт: Рогали дрожжевые с повидлом — Готовлю с любовью.

Ингредиенты:

мука — 330 гр.;

молоко — 125 мл.;

сухие дрожжи — 1 ч. л.;

ваниль — 2 гр.;

масло сливочное — 50 гр.;

куриные яйца — 2 шт.;

сахар — 100 гр.;

повидло. — 4 ст. .л.

Способ приготовления: На перекус ребенку в школу даю домашнюю выпечку, знаю что он с удовольствием это будет кушать. И при том я уверена в натуральности используемых мной ингредиентов.

Сегодня пеку рогалики из дрожжевого теста. Соглашусь с мнением о том, что это не самая лучшая выпечка, надо бы и без дрожжей обходиться. Но все же изредка пеку. Итак, приступим.

Обычно я в теплое молоко (ни в коем случае молоко не должно быть горячим) засыпаю дрожжи (чайная ложка с горкой), ваниль на кончике ножа и сахар (четыре столовых ложки). Сегодня решила поступить иначе, фото то надо было успеть сделать пока молоко не остыло. В миску добавляю сахар (четыре столовых ложки),

чайную ложку сухих дрожжей с горкой

и на кончике ножа ванили (если у вас ванильный сахар, то можно смело добавить содержимое не большого пакетика). Пока отменяла сухие ингредиенты молоко успело нагреться, выливаю его в миску с сахаром и дрожжами.

Перемешиваю и оставляю на десять минут. Считаю что всем ингредиентам надо подружиться. Затем добавляю яйцо и белок.

Желток второго яйца понадобится позже.

Ложкой перемешиваю. Добавляю кусочек сливочного мягкого масла

и всю муку.

Объединяю вместе все составляющие теста. Вначале перемешиваю ложкой.

Затем перемешиваю рукой, тесто вначале липнет к пальцам, но достаточного будет только хорошо перемешать его. Муки добавлять больше не надо. Когда тесто перестает липнуть к руке собираю его в своеобразный «шар».

Накрываю пленкой и даю тесту подойти. Это займет от полутора до двух часов.

Тесто подошло, можно заняться делом. Тесто увеличилось в объеме примерно в три раза, я его немного переместила, чтобы «вышел воздух» и выложила столешницу, присыпанную мукой. Разделяю тесто на три части.

Раскатываю тесто, пытаясь придать форму идеального круга.

Честно говоря далеко не всегда у меня это получается сделать. Считаю это нормальным рабочим процессом и не расстраиваюсь если на выходе выпечка не имеет «товарного вида».

Раскатанное тесто нарезаю на треугольники, их ширина зависит только от сиюминутного желания.

Начинку выкладываю на широкую часть треугольника

и формирую рогалик (от большей части треугольника к меньшей).

На противень, застеленный пергаментом, выкладываю рогалики. Впритык выкладывать выпечку не надо, примерно минут десять даю рогаликам отдохнуть. Заливаю с ложкой воды куриный желток (вот он и пригодился).

Смазываю взбитым желтком рогалики

и отправляю противень в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаю рогалики большого размера 20 минут, сегодня у меня они маленькие, десяти минут достаточно. Сразу же не вынимаю выпечку, пусть остывает в духовке (ели ей позволят это сделать, аромат же выпечки с ванилью просто витает в воздухе).

У меня сегодня как то все наперекосяк. В банке повидла оказалось мало и я сделала незатейливые шарики, смазала взбитым яйцом и отправила противень в духовку нижним «этажом». Тесто универсальное и булочки получаются тоже вкусными.

Рогалики и булочки получились румяные и вкусные.

Кулинарного вам вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

**** При взбивании желтка можно добавить буквально столовую ложку воды, или молока.****

**** Я имею возможность купить новую миску, и при том не одну, но эта миска, не имеющая вида, мне дорога и я не собираюсь ее выбрасывать. Эту миску купила мне моя мамочка.*****

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.