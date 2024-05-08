Рецепт: Рогали дрожжевые с повидлом — Готовлю с любовью.

Ингредиенты:
мука — 330 гр.;
молоко — 125 мл.;
сухие дрожжи — 1 ч. л.;
ваниль — 2 гр.;
масло сливочное — 50 гр.;
куриные яйца — 2 шт.;
сахар — 100 гр.;
повидло. — 4 ст. .л.
Способ приготовления: На перекус ребенку в школу даю домашнюю выпечку, знаю что он с удовольствием это будет кушать. И при том я уверена в натуральности используемых мной ингредиентов.
Сегодня пеку рогалики из дрожжевого теста. Соглашусь с мнением о том, что это не самая лучшая выпечка, надо бы и без дрожжей обходиться. Но все же изредка пеку. Итак, приступим.
Обычно я в теплое молоко (ни в коем случае молоко не должно быть горячим) засыпаю дрожжи (чайная ложка с горкой), ваниль на кончике ножа и сахар (четыре столовых ложки). Сегодня решила поступить иначе, фото то надо было успеть сделать пока молоко не остыло. В миску добавляю сахар (четыре столовых ложки),
чайную ложку сухих дрожжей с горкой
и на кончике ножа ванили (если у вас ванильный сахар, то можно смело добавить содержимое не большого пакетика). Пока отменяла сухие ингредиенты молоко успело нагреться, выливаю его в миску с сахаром и дрожжами.
Перемешиваю и оставляю на десять минут. Считаю что всем ингредиентам надо подружиться. Затем добавляю яйцо и белок.
Желток второго яйца понадобится позже.
Ложкой перемешиваю. Добавляю кусочек сливочного мягкого масла
и всю муку.
Объединяю вместе все составляющие теста. Вначале перемешиваю ложкой.
Затем перемешиваю рукой, тесто вначале липнет к пальцам, но достаточного будет только хорошо перемешать его. Муки добавлять больше не надо. Когда тесто перестает липнуть к руке собираю его в своеобразный «шар».
Накрываю пленкой и даю тесту подойти. Это займет от полутора до двух часов.
Тесто подошло, можно заняться делом. Тесто увеличилось в объеме примерно в три раза, я его немного переместила, чтобы «вышел воздух» и выложила столешницу, присыпанную мукой. Разделяю тесто на три части.
Раскатываю тесто, пытаясь придать форму идеального круга.
Честно говоря далеко не всегда у меня это получается сделать. Считаю это нормальным рабочим процессом и не расстраиваюсь если на выходе выпечка не имеет «товарного вида».
Раскатанное тесто нарезаю на треугольники, их ширина зависит только от сиюминутного желания.
Начинку выкладываю на широкую часть треугольника
и формирую рогалик (от большей части треугольника к меньшей).
На противень, застеленный пергаментом, выкладываю рогалики. Впритык выкладывать выпечку не надо, примерно минут десять даю рогаликам отдохнуть. Заливаю с ложкой воды куриный желток (вот он и пригодился).
Смазываю взбитым желтком рогалики
и отправляю противень в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаю рогалики большого размера 20 минут, сегодня у меня они маленькие, десяти минут достаточно. Сразу же не вынимаю выпечку, пусть остывает в духовке (ели ей позволят это сделать, аромат же выпечки с ванилью просто витает в воздухе).
У меня сегодня как то все наперекосяк. В банке повидла оказалось мало и я сделала незатейливые шарики, смазала взбитым яйцом и отправила противень в духовку нижним «этажом». Тесто универсальное и булочки получаются тоже вкусными.
Рогалики и булочки получились румяные и вкусные.
Кулинарного вам вдохновения.
Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.
**** При взбивании желтка можно добавить буквально столовую ложку воды, или молока.****
**** Я имею возможность купить новую миску, и при том не одну, но эта миска, не имеющая вида, мне дорога и я не собираюсь ее выбрасывать. Эту миску купила мне моя мамочка.*****
Время приготовления: 1 ч. 30 мин.