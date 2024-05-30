Описание приготовления:
Это блюдо можно смело отнести к разряду низкокалорийных и диетических. Можете варьировать наличие овощей, зелени или морепродуктов, добавляя или убирая. Допускаются варианты с использованием одного вида даров моря или нескольких. К столу блюдо подается холодным, после недолгого маринования, чтобы вкусы соединились.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Креветки 150 Грамм
- Лук 1/2 Штуки (сладких сортов)
- Огурец 100 Грамм (свежий)
- Апельсин 1/3 Штуки
- Авокадо 1/2 Штуки
- Лимон 1/2 Штуки
- Чили По вкусу
- Зелень По вкусу
- Соль По вкусу
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Черри 100 По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
127 ккал
Калорийность
0 г
Белки
14 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Севиче»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления севиче. Овощи и фрукты вымойте и обсушите, при необходимости почистите.
500 мл. воды налейте в кастрюлю, посолите и доведите до кипения. Добавьте замороженные креветки и, доведя до кипения, варите 2 минуты. Готовые креветки откиньте на сито, промойте холодной водой и дайте ей стечь. Креветки почистите и выложите в миску. Из лимона и апельсина выжмите сок в миску с креветками, перемешайте.
Репчатый лук, огурец нарежьте мелким кубиком и выложите в салатник. У чили удалите семена. Нарежьте чили соломкой, добавьте в миску с овощами.
Переложите к овощам креветки с соком, перемешайте и уберите в холодильник на 30 минут.
Зелень мелко порежьте, помидорки черри разрежьте пополам и добавьте в салатник.
Авокадо разрежьте вдоль пополам и разделите на две части. Удалите косточку, кожуру и порежьте мякоть кубиком. Добавьте авокадо к креветкам с овощами.
Севиче посолите, поперчите и влейте оливковое масло, перемешайте. Готовое севиче оставьте на кухонном столе на 20-30 минут, затем подавайте к столу.
Приятного аппетита!