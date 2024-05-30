Описание приготовления:

Это блюдо можно смело отнести к разряду низкокалорийных и диетических. Можете варьировать наличие овощей, зелени или морепродуктов, добавляя или убирая. Допускаются варианты с использованием одного вида даров моря или нескольких. К столу блюдо подается холодным, после недолгого маринования, чтобы вкусы соединились.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Креветки 150 Грамм

Лук 1/2 Штуки (сладких сортов)

Огурец 100 Грамм (свежий)

Апельсин 1/3 Штуки

Авокадо 1/2 Штуки

Лимон 1/2 Штуки

Чили По вкусу

Зелень По вкусу

Соль По вкусу

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Черри 100 По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

127 ккал

Калорийность

0 г

Белки

14 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Севиче»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления севиче. Овощи и фрукты вымойте и обсушите, при необходимости почистите.

500 мл. воды налейте в кастрюлю, посолите и доведите до кипения. Добавьте замороженные креветки и, доведя до кипения, варите 2 минуты. Готовые креветки откиньте на сито, промойте холодной водой и дайте ей стечь. Креветки почистите и выложите в миску. Из лимона и апельсина выжмите сок в миску с креветками, перемешайте.

Репчатый лук, огурец нарежьте мелким кубиком и выложите в салатник. У чили удалите семена. Нарежьте чили соломкой, добавьте в миску с овощами.

Переложите к овощам креветки с соком, перемешайте и уберите в холодильник на 30 минут.

Зелень мелко порежьте, помидорки черри разрежьте пополам и добавьте в салатник.

Авокадо разрежьте вдоль пополам и разделите на две части. Удалите косточку, кожуру и порежьте мякоть кубиком. Добавьте авокадо к креветкам с овощами.

Севиче посолите, поперчите и влейте оливковое масло, перемешайте. Готовое севиче оставьте на кухонном столе на 20-30 минут, затем подавайте к столу.

Приятного аппетита!