Рецепт: Апельсиновый салат с оливками, сыром и красным луком — Как приготовить праздничный салат за пять минут?

Ингредиенты:

оливки зеленые без косточек консервированные — 1 банка;

апельсин — 1 шт.;

лук красный ялтинский — 1 шт.;

сыр твердый «российский» — 150 г;

масло растительное — 1 ст.л.;

соль сахар — по вкусу

Способ приготовления: Экспресс-рецепт праздничного салата, который готовится буквально за несколько минут.

Самое долгое здесь это почистить апельсин:)

Очищаем его от кожуры, максимально удаляем белые плёнки, разделяем апельсин на дольки и нарезаем небольшими кубиками.

Берём любой твердый сыр, у меня обычный российский сливочный. Нарезаем сыр кубиками примерно такого же размера, как и апельсин.

Небольшую головку сладкого ялтинского лука нарезаем тонкими четверть-кольцами. По желанию можно ошпарить лук кипятком, а можно положить прямо так.

В самом конце добавляем зелёные оливки без косточек, тут я торопилась и забыла этот этап сфотографировать. Для заправки смешиваем в небольшой ёмкости растительное масло с солью и сахаром по вкусу. Заправляем салат, перемешиваем, выкладываем в салатник и сразу же подаём к столу.

Мы готовили такой салатик на Новый год, но в бесконечной череде наших праздников фотографии затерялись, поэтому только сейчас рецепт пишу:)

Салатик готовится очень быстро, а выглядит всегда нарядно и подойдёт для любого праздника, а не только на Новый год.

Время приготовления: 5 мин.