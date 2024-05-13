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Сезон официально начался: рецепт фантастического клубничного лимонада

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Сезон официально начался: рецепт фантастического клубничного лимонада

Клубничный лимонад – вкусный летний напиток, который является чрезвычайно простым в приготовлении. Такого точно не купишь в магазине.

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Клубничный лимонад

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты для лимонной основы:
– 6 больших сочных лимонов;
– цедра с 3 лимонов;
– треть стакана сахара.
Для клубничной основы:
– 250 граммов клубники;
– треть стакана сахара;
– стакан воды;
– от 1 до 2 литров газированной воды.

Приготовление:

  1. Снимите цедру с трех лимонов. Далее выдавите сок с помощью соковыжималки или руками, если хватит сил.
  2. Затем смешайте цедру с сахаром, растирая их. Затем смешайте все это с лимонным соком.
  3. Для клубничной основы положите сахар, клубнику и треть стакана воды в кастрюлю и варите на медленном огне около 10 – 15 минут, часто помешивая.
  4. Когда клубника распадется и покроется сиропом, процедите ягоды и дайте им остыть. Затем просто смешайте клубничную основу с лимонной и газированной водой.

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