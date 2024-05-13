Сезон официально начался: рецепт фантастического клубничного лимонада

Клубничный лимонад – вкусный летний напиток, который является чрезвычайно простым в приготовлении. Такого точно не купишь в магазине. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Розовый оттенок напитка делает его настолько же привлекательным, насколько и вкусным. Обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Стоит попробовать Бедный студент: готовим вкусный и бюджетный пирог из 90-х Клубничный лимонад Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты для лимонной основы:

– 6 больших сочных лимонов;

– цедра с 3 лимонов;

– треть стакана сахара.

Для клубничной основы:

– 250 граммов клубники;

– треть стакана сахара;

– стакан воды;

– от 1 до 2 литров газированной воды. Приготовление: Снимите цедру с трех лимонов. Далее выдавите сок с помощью соковыжималки или руками, если хватит сил. Затем смешайте цедру с сахаром, растирая их. Затем смешайте все это с лимонным соком. Для клубничной основы положите сахар, клубнику и треть стакана воды в кастрюлю и варите на медленном огне около 10 – 15 минут, часто помешивая. Когда клубника распадется и покроется сиропом, процедите ягоды и дайте им остыть. Затем просто смешайте клубничную основу с лимонной и газированной водой. Понравился рецепт? Узнайте, как испечь чрезвычайный галицкий пляцок «Глаза царицы».