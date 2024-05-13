Яркий и вкусный: рецепт «Розового» торта

Розовым он становится за счет пищевого красителя. Но вы можете обойтись и без него.

Готовится этот торт очень быстро и просто. А крем розового цвета придает ему праздничный и яркий вид. Это обычный вкусный торт. А чтобы он стал розовым, надо всего лишь добавила в крем пару капель пищевого красителя «фуксия». Рецептом поделились на сайте Perventina.

Розовый торт

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 60 г;

сахар — 60 г;

яйца — 2 шт;

крахмал — 12 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

щепотка соли.

Для крема:

маскарпоне — 250 г;

цельное сгущенное молоко — 100 г;

экстракт бурбонской ванили.

Для пропитки:

абрикосовый джем — 100 г;

горячая вода — 40 мл.

Взбейте яйца, постепенно добавляя сахар. Взбивайте пока объем не увеличится в пять раз. Муку смешайте с крахмалом, разрыхлителем и щепоткой соли. Просейте смесь.

Вмешайте мучную смесь в яичную пену, перелейте тесто в форму для выпекания и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 15–20 минут.

Для крема взбейте маскарпоне и постепенно добавьте цельное сгущенное молоко (100г) и экстракт бурбонской ванили. Взбейте до пышности. Для розового цвета добавить краситель или сок свеклы.

Готовый бисквитный корж разрежьте на три части, смажьте каждую абрикосовым джемом, а затем кремом. Соберите торт и украсьте при желании свежими ягодами и лепестками миндаля. Вкусный Розовый торт готов.

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