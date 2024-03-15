Портал про города-курорты | Perekop

Сгущенное молоко по Дюкану

На чтение: 2 минуты
Сгущенное молоко по Дюкану

Описание приготовления:

Данный рецепт подходит для второго этапа диеты "Чередование". Так как диета Дюкана полностью исключает употребление продуктов с высоким содержанием жира, в рецепте используйте обезжиренное молоко.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Соусы / Десерты / Сладкий соус Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 500 Миллилитров (обезжиренное)
  • Сахарозаменитель 5 Грамм
  • Сухое молоко 4 Ст. ложки
  • Загуститель 1 Чайная ложка (ксантовая камедь)

Количество порций 5

Калорийность

94 ккал

Калорийность

6 г

Белки

2 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сгущенное молоко по Дюкану»

Сгущенное молоко по Дюкану

Для приготовления сгущенного молока по диете Дюкана подготовьте продукты (молоко, сухое молоко) с низким содержание жира. В качестве загустителя и стабилизатора можно использовать природный углевод, выделяемый растениями. Сладость сгущенке придаст любой сахарозаменитель.

Сгущенное молоко по Дюкану

Перелейте молоко в ковшик и добавьте сахарозаменитель по вкусу. Можно использовать ароматизированный сахзам. Поставьте ковшик с молоком на средний огонь и доведите до кипения.

Сгущенное молоко по Дюкану

Соедините сухое обезжиренное молоко и ксантовую камедь.

Сгущенное молоко по Дюкану

Через мелкое сито просейте сухую смесь в горячее молоко.

Сгущенное молоко по Дюкану

Для того чтобы сгущенное молоко получилось без комочков, целесообразно воспользоватья погружным блендером и взбить смесь до однородного гладкого состояния. Уваривайте молоко до загустения в течение 2-3 минут.

Сгущенное молоко по Дюкану

Готовый десерт остудите, накрыв пищевой пленкой "в контакт". Охлажденное сгущенное молоко еще раз взбейте венчиком и перелейте в сухую стеклянную посуду. Храните продукт в холодильнике.

Сгущенное молоко по Дюкану

Сгущенное молоко по Дюкану готово. Оно конечно отличается от классического продукта и больше по вкусу и консистенции напоминает заварной крем или пудинг.

Сгущенное молоко по Дюкану

Не отказывайте себе в сладком десерте и худейте!

Что будем искать? Например,Человек