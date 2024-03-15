Описание приготовления:

Данный рецепт подходит для второго этапа диеты "Чередование". Так как диета Дюкана полностью исключает употребление продуктов с высоким содержанием жира, в рецепте используйте обезжиренное молоко.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Соусы / Десерты / Сладкий соус Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

Молоко 500 Миллилитров (обезжиренное)

Сахарозаменитель 5 Грамм

Сухое молоко 4 Ст. ложки

Загуститель 1 Чайная ложка (ксантовая камедь)

Количество порций 5

Калорийность

94 ккал

Калорийность

6 г

Белки

2 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сгущенное молоко по Дюкану»

Для приготовления сгущенного молока по диете Дюкана подготовьте продукты (молоко, сухое молоко) с низким содержание жира. В качестве загустителя и стабилизатора можно использовать природный углевод, выделяемый растениями. Сладость сгущенке придаст любой сахарозаменитель.

Перелейте молоко в ковшик и добавьте сахарозаменитель по вкусу. Можно использовать ароматизированный сахзам. Поставьте ковшик с молоком на средний огонь и доведите до кипения.

Соедините сухое обезжиренное молоко и ксантовую камедь.

Через мелкое сито просейте сухую смесь в горячее молоко.

Для того чтобы сгущенное молоко получилось без комочков, целесообразно воспользоватья погружным блендером и взбить смесь до однородного гладкого состояния. Уваривайте молоко до загустения в течение 2-3 минут.

Готовый десерт остудите, накрыв пищевой пленкой "в контакт". Охлажденное сгущенное молоко еще раз взбейте венчиком и перелейте в сухую стеклянную посуду. Храните продукт в холодильнике.

Сгущенное молоко по Дюкану готово. Оно конечно отличается от классического продукта и больше по вкусу и консистенции напоминает заварной крем или пудинг.

Не отказывайте себе в сладком десерте и худейте!