Вкуснее обеда из рыбы я не видела. Все закинули в сковороду на 30 минут и забыли

Ужин из рыбы может быть полезным, если приготовить его правильно. Для этого необязательно покупать дорогой лосось или тунец. Достаточно приобрести, например, сибас.
Сибас (или морской волк) — это рыба, которая содержит множество полезных веществ. В ней много витаминов D и Е, а также витаминов группы В. Сибас богат жирными кислотами омега-3, которые способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой и нервной систем, а также оказывают противовоспалительное действие. Сибас также содержит такие минералы, как калий, кальций, магний, фосфор, железо и другие. Они помогают укрепить кости и зубы, улучшить работу мышц и нервной системы.
Приготовим тушеный сибас на ужин.
Ингредиенты:
- сибас — 3 шт.;
- лук — 2 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- лимон — ⅓ шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- тархун — щепотка;
- черный перец горошком — 6 шт.;
- копченая паприка — 1,5 ч.л.;
- соль — 2 ч.л.;
- сахар — 1 ч.л.;
- вода — 100 мл.
Приготовление тушеного сибаса:
Очищаем от внутренностей сибас, удаляем голову, плавники и хвост, делим каждую тушку на 3 равные части. Нарезаем лук кольцами, а также лимон, полукольцами — помидор, режем крупными кубиками сладкий очищенный перец.
В сковороду выкладываем часть полуколец помидора, кольца лука и лимона, часть сладкого перца. На овощную подушку выкладываем рыбу, накрываем ее остатками помидора, лука, лимона и перца.
По разным сторонам раскладываем кусочки сливочного масла. Посыпаем рыбу и овощи тархуном, черным перцем, копченой паприкой, солью и сахаром.
Вливаем в сковороду воду, накрываем крышкой и на среднем огне доводим до кипения. Затем тушим рыбу в сковороде под крышкой 25-30 минут.
Получается ароматное красивое блюдо из сибаса. Можно для рецепта взять другую речную или морскую рыбу.