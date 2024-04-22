Декор к Пасхе: съедобное кружево сделает ваши куличи непревзойденно красивыми (видео)

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Гибкое съедобное кружево — оригинальный декор для пасхальных куличей. Главное — иметь коврик для гибкого айсинга. Погуглите «коврик для гибкого айсинга», и сразу получите несколько онлайн-адресов для заказа разнообразных кружев и салфеток для кондитерских изделий.

Ингредиенты:

45 г воды;

7 г желатина 240 блюм;

7 г сахарной пудры;

12 г глюкозного сиропа или мед;

0,5-1 ч. л. белого красителя.

Желатин смешать с холодной водой, оставить на 10 минут. Растопить желатин в микроволновке. Добавить сахарную пудру, размешать. Добавить глюкозный сироп, размешать.

Добавить белый краситель и размешать. Можно добавить и другой краситель, если к диоксиду, то цвет будет яркий, без диоксида цвет будет сдержанный.

Немного подогреть всю смесь и вылить на силиконовый коврик для кружева, убрать остатки шпателем. Можно заливать массу в молды (это тоже силиконовая форма для кондитерских изделий), но тогда надо дать просохнуть с двух сторон.

Оставить при комнатной температуре на 12 часов и снять. Для хранения обязательно притрусить со всех сторон крахмалом, чтобы не слиплись, а еще лучше между ними проложить пергамент.

Хранить кружево можно в герметичной упаковке 2 месяца при комнатной температуре. К куличу крепить глюкозным сиропом.

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