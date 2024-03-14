Быстрый рецепт пирога в духовке: 35 минут и готово. Нежнейший десерт к чаю без яиц, молока и сливочного масла

Бисквитное тесто впервые появилось в Персии, где его использовали для приготовления сладкой выпечки. Позднее о бисквитах узнали в эпоху Возрождения. В Италии бисквитное тесто стало настоящим открытием. Однако, связано это открытие было не с кондитерским миром. Бисквит в прошлом представлял собой хлебец, который мог долгое время храниться во влажности.

Спустя несколько веков французы догадались сделать из хлебцов воздушное и мягкое тесто для тортов. Сейчас нам известны бисквиты такими, какими их создали во Франции.

Ингредиенты для бисквитного пирога:

Мука — 240 г;

Сахар — 170 г;

Какао порошок — 40 г;

Сода — 1 ч.л.;

Соль — 1 щепотка;

Вода — 250 мл;

Растительное масло — 125 мл;

Ванилин — ½ ч.л.;

Яблочный уксус — 1,5 ст.л.

Приготовление бисквитного пирога:

Просеиваем в глубокую тару муку и какао, высыпаем сахар и соду туда же. Высыпаем соль и ванилин к сыпучим продуктам, вливаем воду и растительное масло, тщательно перемешиваем венчиком.

Выливаем в тесто яблочный уксус, перемешиваем.

Цвет теста слегка меняется при добавлении уксуса.

Смазываем форму для выпечки растительным маслом, заранее на дно кладем пергамент. Выливаем тесто в форму и распределяем равномерно.

Выпекаем пирог при 180 градусах 25-30 минут.

Получается нежный и мягкий пирог. Можно разделить его на два коржа и добавить внутрь начинку в виде варенья, украсить шоколадом верхушку.