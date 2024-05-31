Описание приготовления:

Классический рецепт шашлыка из корейки подразумевает приготовление не на шампурах, а на решетке. Посол мяса необходим перед самой закладкой на угли — именно так мясо получится сочным, а не сухим и жестким. Подавайте шашлык с зеленью и овощами или салатом.

Назначение: На природу Основной ингредиент: Мясо / Свинина / Свиная корейка Блюдо: Горячие блюда / Шашлык

Состав / Ингредиенты:

Чеснок 2 Зубчика

Соль По вкусу

Оливковое масло 1 Ст. ложка

Перец черный По вкусу

Сок лимона 2 Ст. ложки

Прованские травы 1/2 Чайных ложки (сухие)

Корейка 500 Грамм (свиная, на кости)

Количество порций 3

Калорийность

133 ккал

Калорийность

7 г

Белки

4 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шашлык из корейки»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шашлыка из корейки. Свинину обработайте от лишнего сала и пленок, сполосните и обсушите.

Корейку вымойте, обсушите и разрежьте на куски вдоль косточек толщиной 1.5-2 сантиметра.

В миске смешайте растительное масло, измельченный чеснок, сок лимона, перец и прованские травы. Хорошо натрите куски свинины с двух сторон и, покрыв, уберите в холодильник на 4-8 часов для маринования.

В мангале разожгите огонь и доведите все до седых углей. Выложите куски корейки на решетку для гриля, посолите и запекайте до готовности с двух сторон, переворачивая несколько раз. Готовый шашлык снимите с решетки и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!