Описание приготовления:
Классический рецепт шашлыка из корейки подразумевает приготовление не на шампурах, а на решетке. Посол мяса необходим перед самой закладкой на угли — именно так мясо получится сочным, а не сухим и жестким. Подавайте шашлык с зеленью и овощами или салатом.
Назначение: На природу Основной ингредиент: Мясо / Свинина / Свиная корейка Блюдо: Горячие блюда / Шашлык
Состав / Ингредиенты:
- Чеснок 2 Зубчика
- Соль По вкусу
- Оливковое масло 1 Ст. ложка
- Перец черный По вкусу
- Сок лимона 2 Ст. ложки
- Прованские травы 1/2 Чайных ложки (сухие)
- Корейка 500 Грамм (свиная, на кости)
Количество порций 3
Калорийность
133 ккал
Калорийность
7 г
Белки
4 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шашлык из корейки»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шашлыка из корейки. Свинину обработайте от лишнего сала и пленок, сполосните и обсушите.
Корейку вымойте, обсушите и разрежьте на куски вдоль косточек толщиной 1.5-2 сантиметра.
В миске смешайте растительное масло, измельченный чеснок, сок лимона, перец и прованские травы. Хорошо натрите куски свинины с двух сторон и, покрыв, уберите в холодильник на 4-8 часов для маринования.
В мангале разожгите огонь и доведите все до седых углей. Выложите куски корейки на решетку для гриля, посолите и запекайте до готовности с двух сторон, переворачивая несколько раз. Готовый шашлык снимите с решетки и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!