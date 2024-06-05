Описание приготовления:

Такой шашлык готовится без дополнительных продуктов для маринада, поэтому он имеет насыщенный вкус специй и лука. Корейку лучше взять с небольшим жирком, что сделает шашлык более сочным. Если сверху есть пленка, ее нужно удалить, так как она будет мешать маринованию и останется жесткой после приготовления. Если будете делать много мяса, обязательно каждый слой пересыпайте луком, это поможет лучше промариноваться. Такой шашлык можно готовить не только на решетке, но и нанизав их на шампуры. Если при приготовлении в мангале начинают гореть угли, обязательно гасите его, полив оставшимся маринадом или водой. Подавать такой шашлык лучше всего со свежими овощами и зеленью с соусом.

Назначение: На природу Основной ингредиент: Мясо / Свинина / Свиная корейка Блюдо: Горячие блюда / Шашлык География кухни: Армянская / Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Корейка свиная 500 Грамм (на кости)

Лук репчатый 150 Грамм

Базилик По вкусу (сухой)

Паприка сладкая 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Острый перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

196 ккал

Калорийность

20 г

Белки

11 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шашлык из свиной корейки по-армянски»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шашлыка из свиной корейки на кости по-армянски. Корейку сполосните и обсушите салфеткой, репчатый лук почистите и сполосните.

Корейку разрежьте на стейки, чтобы каждый был на косточке.

Репчатый лук порежьте полукольцами.

Половину репчатого лука выложите на тарелку. В миске смешайте базилик, острый и черный перец, паприку. Подготовленную корейку посолите, выложите на лук. Вотрите с двух сторон смесь специй.

Засыпьте мясо оставшимся репчатым луком. Закройте шашлык и уберите в холодильник на 4-6 часов.

В мангале подготовьте угли для приготовления шашлыка из свиной корейки по-армянски. Выложите корейку на решетку и готовьте над углями в течение 15-20 минут до готовности. При этом решетку с шашлыком нужно перевернуть несколько раз и следить, чтобы не разгорался огонь. Готовый шашлык снимите с огня и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!