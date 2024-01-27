ГлавнаяРецептыШашлык зимой: как приготовить любимое блюдо на дому Шашлык зимой: как приготовить любимое блюдо на дому На чтение: 1 минута Любители шашлыка могут не огорчаться зимой и невозможностью устраивать пикники. Аналог мяса на мангале можно приготовить и дома. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Картофель и лук отлично его дополнят. Это блюдо вам точно понравится. Будет вкусно Кулинарная гордость Закарпатья: готовим настоящий гуцульский банош – аутентичный рецепт Как приготовить шашлык дома Время: 1 час 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 700 граммов свинины; – 400 граммов лука; – 1 килограмм картофеля; – 100 граммов сливочного масла; – 2 зубчика чеснока; – соль, специи и зелень по вкусу. Приготовление: Мясо помойте и нарежьте большими кубиками, а затем обжарьте на сковороде без добавления масла до появления аппетитной корочки. Лук почистьте, помойте, просушите бумажными полотенцами и нарежьте большими полукольцами. Снимите мясо со сковороды и обжарьте на ней лук в течение 3 минут на среднем огне. Важно его не дожарить, оставив немного хрустящим. Картошку почистьте, помойте и нарежьте большими кубиками. Снимите со сковородки лук, положите на нее сливочное масло и, когда оно растает и нагреется, обжарьте картофель почти до готовности. Все ингредиенты выложите в форму для запекания, посолите, добавьте специи, измельченный чеснок и перемешайте. После этого отправьте готовиться в разогретую духовку. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить очень вкусные чебуреки. Поделитесь с друзьями