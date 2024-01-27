Шашлык зимой: как приготовить любимое блюдо на дому

Любители шашлыка могут не огорчаться зимой и невозможностью устраивать пикники. Аналог мяса на мангале можно приготовить и дома.

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Как приготовить шашлык дома

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов свинины;

– 400 граммов лука;

– 1 килограмм картофеля;

– 100 граммов сливочного масла;

– 2 зубчика чеснока;

– соль, специи и зелень по вкусу.

Приготовление:

Мясо помойте и нарежьте большими кубиками, а затем обжарьте на сковороде без добавления масла до появления аппетитной корочки. Лук почистьте, помойте, просушите бумажными полотенцами и нарежьте большими полукольцами. Снимите мясо со сковороды и обжарьте на ней лук в течение 3 минут на среднем огне. Важно его не дожарить, оставив немного хрустящим. Картошку почистьте, помойте и нарежьте большими кубиками. Снимите со сковородки лук, положите на нее сливочное масло и, когда оно растает и нагреется, обжарьте картофель почти до готовности. Все ингредиенты выложите в форму для запекания, посолите, добавьте специи, измельченный чеснок и перемешайте. После этого отправьте готовиться в разогретую духовку.

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