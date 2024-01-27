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Шашлык зимой: как приготовить любимое блюдо на дому

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Шашлык зимой: как приготовить любимое блюдо на дому

Любители шашлыка могут не огорчаться зимой и невозможностью устраивать пикники. Аналог мяса на мангале можно приготовить и дома.

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Картофель и лук отлично его дополнят. Это блюдо вам точно понравится.

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Как приготовить шашлык дома

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 700 граммов свинины;
– 400 граммов лука;
– 1 килограмм картофеля;
– 100 граммов сливочного масла;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, специи и зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Мясо помойте и нарежьте большими кубиками, а затем обжарьте на сковороде без добавления масла до появления аппетитной корочки.
  2. Лук почистьте, помойте, просушите бумажными полотенцами и нарежьте большими полукольцами.
  3. Снимите мясо со сковороды и обжарьте на ней лук в течение 3 минут на среднем огне. Важно его не дожарить, оставив немного хрустящим.
  4. Картошку почистьте, помойте и нарежьте большими кубиками.
  5. Снимите со сковородки лук, положите на нее сливочное масло и, когда оно растает и нагреется, обжарьте картофель почти до готовности.
  6. Все ингредиенты выложите в форму для запекания, посолите, добавьте специи, измельченный чеснок и перемешайте. После этого отправьте готовиться в разогретую духовку.

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