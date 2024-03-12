Вкусный слоёный салат “Французский”. Нежное блюдо на праздничный стол: простой рецепт

Салат — это блюдо, пришедшее к нам из Древнего Рима и Греции. Изначальное значение слова салата — это соленое блюдо. Дело в том, что салаты готовились из минимума компонентов. В основном в салаты добавляли зелень и лук. Соответственно, чтобы придать вкус салату, нужно было добавить какую-то заправку. В качестве заправки выступала соль и оливковое масло.

Со временем в салаты начали добавлять больше овощей. Но, долгое время повара не решались “портить” блюдо мясом, рыбой и другими ингредиентами. Лишь в XVIII веке начались полноценные эксперименты с салатами.

Расскажем, как приготовить простой салат “Французский”.

Ингредиенты:

лук — 1 шт.;

соль — ½ ч.л.;

сахар — ч.л.;

уксус — 2 ст.л.;

вода — 100 мл;

ветчина — 200 г;

сыр — 200 г;

яблоко кисло-сладкое — шт.;

морковь — шт.;

яйцо — 3 шт.;

майонез.

Приготовление:

Нарезаем мелким кубиком репчатый лук, в миске солим его, посыпаем сахаром. Вливаем к луку уксус и воду, перемешиваем и оставляем мариноваться на 20 минут.

Нарезаем тонкими мелкими брусочками ветчину, натираем на мелкой терке сыр и морковь. Отвариваем вкрутую яйца, остужаем, очищаем и тоже натираем на мелкой терке.

На плоскую тарелку выкладываем ½ часть лука, ½ часть ветчины, а затем ½ часть яиц слоями. Слой между ветчиной и яйцом смазываем сеточкой из майонеза.

Яичный слой тоже смазываем майонезом, покрываем сыром. На сырный слой кладем морковный, смазываем майонезом.

Натираем на крупной терке очищенное яблоко. ½ часть яблока кладем на морковный слой. Покрываем яблочный слой майонезом, кладем на него ветчину.

На слой ветчины выкладываем маринованный лук, смазываем майонезом.

На луковый слой кладем сырный, а потом яичный.

Завершаем слои майонезной сеточкой и яблочным слоем.

Посыпаем остатками морковной стружки салат. Получается простой слоеный салат “Французский”.