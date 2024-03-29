Салат за 5 минут из банальной свеклы. Отличная закуска для обеда и ужина

Салаты из свеклы стали трендом и полезной привычкой для многих людей в XXI веке. Дело в том, что свекла весьма полезна для организма. В древности овощ использовали для того, чтобы лечить заболевания. Анемию, болезни почек и желудка вполне можно исправить, если добавить в свой рацион свекольный сок.
Помимо этого свекла благотворно влияет на кожу. После употребления свеклы в течение недели можно заметить, как акне уходит.
На этом польза свеклы не заканчивается. Поэтому стоит обязательно есть свеклу хотя бы пару раз в неделю. Для этого нужно научиться готовить простые свекольные салаты.
Ингредиенты для свекольного салата:
- свекла — 4 шт.;
- лук — шт.;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- уксус 9% — ½ ст.л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- кинза — пучок;
- соль — щепотка;
- кориандр — щепотка.
Приготовление свекольного салата:
Отвариваем свеклу до готовности, очищаем и натираем на терке по-корейски.
Нарезаем тонкими полукольцами лук.
В сковороде на растительном масле обжариваем лук до золотистого цвета. Натираем на мелкой терке зубчик чеснока и кладем к жареному луку.
Шинкуем мелко кинзу, добавляем к остывшей свекле вместе с обжаренным луком и чесноком.
Солим салат, добавляем уксус и кориандр, тщательно перемешиваем руками в перчатках.
Таким образом получается вкусный насыщенный свекольный салат.
Отличная закуска для обеда и ужина.