Салат за 5 минут из банальной свеклы. Отличная закуска для обеда и ужина

Салаты из свеклы стали трендом и полезной привычкой для многих людей в XXI веке. Дело в том, что свекла весьма полезна для организма. В древности овощ использовали для того, чтобы лечить заболевания. Анемию, болезни почек и желудка вполне можно исправить, если добавить в свой рацион свекольный сок.

Помимо этого свекла благотворно влияет на кожу. После употребления свеклы в течение недели можно заметить, как акне уходит.

На этом польза свеклы не заканчивается. Поэтому стоит обязательно есть свеклу хотя бы пару раз в неделю. Для этого нужно научиться готовить простые свекольные салаты.

Ингредиенты для свекольного салата:

свекла — 4 шт.;

лук — шт.;

растительное масло — 2 ст.л.;

уксус 9% — ½ ст.л.;

чеснок — 1 зубчик;

кинза — пучок;

соль — щепотка;

кориандр — щепотка.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем свеклу до готовности, очищаем и натираем на терке по-корейски.

Нарезаем тонкими полукольцами лук.

В сковороде на растительном масле обжариваем лук до золотистого цвета. Натираем на мелкой терке зубчик чеснока и кладем к жареному луку.

Шинкуем мелко кинзу, добавляем к остывшей свекле вместе с обжаренным луком и чесноком.

Солим салат, добавляем уксус и кориандр, тщательно перемешиваем руками в перчатках.

Таким образом получается вкусный насыщенный свекольный салат.

Отличная закуска для обеда и ужина.