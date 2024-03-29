Сладкая и невероятно пышная: готовим особенно вкусную бабку «Праздничную» по рецепту Дарьи Цвек

Приготовьте одну из версий этого пасхального хлеба по рецепту известной кулинарки Дарьи Цвек. Эта бабка напоминает пасху, но печется немного проще.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Бабка может иметь форму как кекса, так и плетенки, и содержать различные начинки – шоколад, джем, корицу. Традиционный рецепт пасхальной бабки имеет особенность – большое количество яичных желтков.

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Бабка «Праздничная»

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты для теста:

– 1 килограмм муки;

– 450 миллилитров молока 2,5%;

– 10 желтков;

– 100 граммов прессованных дрожжей;

– 200 граммов масла;

– 200 граммов сахара;

– 100 граммов изюма;

– 0,5 чайной ложки соли;

– цедра 1 лимона.

Для сиропа:

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка воды.

Для глазури:

– 180 граммов сахара;

– 6 столовых ложек воды;

– 1 чайная ложка желатина.

Приготовление:

Разведите дрожжи в теплом молоке со столовой ложкой сахара и 3 столовыми ложками муки. Когда опара подойдет, насыпьте муку. Добавьте растертые с сахаром желтки, посолите и замесите тесто. Месите до появления пузырьков ориентировочно 10 минут и тогда влейте растопленный жир. Снова хорошо перемешайте, чтобы тесто его впитало. Добавьте промытый изюм, цедру, вымесите, накройте и поставьте, чтобы подошло. Когда тесто увеличится в объеме вдвое, разделите его на части, в соответствии с величиной застеленных пергаментом форм. Заполните форму на треть и поставьте, чтобы подошло. Когда тесто подойдет до краев формы, смажьте его яйцом и пеките в разогретой до 190 градусов духовке в течение 45 минут, если это большие бабки, и 40 – если маленькие. Пропитайте готовые бабки сиропом, сделанным из воды и сахара. Сверху украсьте глазурью. Для ее приготовления к желатину добавьте 2 столовые ложки воды и оставьте на 15 минут. 4 столовые ложки сахара вскипятите с остатками воды до растворения сахара. Добавьте разогретый желатин и взбивайте горячим до образования густой белой массы. Смажьте бабки глазурью.

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