Що врахувати під час вибору рому Барсело

Домініканський напій вирізняється міцністю та виготовляється з цукрової тростини. Його вважають символом цієї країни. Причина популярності алкоголю — поєднання давніх традицій із сучасними технологіями та постійне вдосконалення виробництва. Як правильно вибрати ром та що врахувати, розглянемо нижче.

Різновиди алкоголю

Сьогодні можна знайти кілька сортів цього напою. Вони різняться ароматом, кольором та смаковими відтінками. Від типу залежать спосіб подачі рому Барсело та вибір закусок. Зверніть увагу на такі різновиди.

Дорадо (Dorado)

Міцність становить 37,5 градусів. Це ром приємного золотавого відтінку з багатогранним ароматом — нотками горіха, карамелі та банана. Напій залишає легкий сухий посмак ванілі, родзинок та кориці. Сорт споживають як соло, так і в коктейлях.

Бланко білий

Ознаки цього різновиду — прозорість та різкий запах спирту. За правильного споживання можна відчути відтінки кокоса, бананів та цитрусових. Напій вирізняється приємним горіховим присмаком і використовується як основа для багатьох коктейлів.

Anejo

Особливості рому:

37,5 градусів міцності; насичений темно-бурштиновий колір; карамельні, горіхові та дубові нотки.

Напій вважається класичним та найчастіше споживається у чистому вигляді. Залишає шоколадний та пряний посмак.

Імперіал»

Підходить для справжніх поціновувачів, оскільки дуже міцний — 43 градуси. Характеризується яскравим коричневим забарвленням і відтінками шоколаду, мигдалю, ванілі, карамелі, фруктів, мускатного горіха. Йому властивий витончений пряний аромат.

Інші критерії вибору

Щоб не купити фальсифікат, зверніть увагу на такі фактори:

Оригінальна пляшка. Якісні напої представлені у фірмовій тарі, яка не має аналогів. Ознака торгової марки — тиснення у вигляді логотипу бренду над основною етикеткою. Якість виготовлення. На ємності не має бути вм’ятин або залишків клею. Оригінальний продукт представлений у тарі бездоганного зовнішнього вигляду. Консистенція. Справжні напої вирізняються незначною в’язкістю. Їм властивий рівномірний та чистий колір.

Також враховуйте витримку рому. Молодий можна розпізнати за фруктовими нотками, старший — глибоким та насиченим смаком. Якісні напої на будь-які вподобання можна вибрати у маркеті алкогольних штук. Звертайте увагу на міцність. Класичний варіант — 40 градусів. Місткість пляшок стандартна — 0.5, 0.7, 0.35 л. Обов’язково враховуйте сорт рому, ознайомтесь із закусками, з якими яскраво розкривається смак кожного з них. Наприклад, деякі підходять лише для споживання соло, інші — приготування коктейлів.