Описание приготовления:

Крошево — это квашеные верхние листья белокочанной капусты, которые обычно хозяйки выкидывают. В сыром виде они довольно жесткие и квашение делает их нежнее, но несмотря на это время для варки нужно довольно много. Именно по этому для супа лучше всего выбрать суповую курицу, которая так же варится довольно долго. Конечно, этот вариант щей нужно попробовать хотя бы один раз, чтобы понять нравится или нет.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Капуста Блюдо: Супы / Щи География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Квашеная капуста 300 Грамм (крошево)

Курица 500 Грамм (любые части)

Картофель 3 Штуки

Лук репчатый 1 Штука

Лаврвый лист 1 Штука

Вода 2 Литра

Соль По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

108 ккал

Калорийность

8 г

Белки

6 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Щи из крошева с курицей»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления щей из крошева с курицей.

Курицу сполосните и разрежьте на куски. В кастрюлю налейте воду, выложите курицу и крошево. Варите на медленном огне в течение 1.5 часов до мягкости капусты и курицы.

Репчатый лук, картофель почистите и целиком выложите в кастрюлю с супом. Варите все на среднем огне в течение 30 минут.

Достаньте из супа курицу, лук и картофель. Репчатый лук уберите, он нам больше не понадобится, а картофель разомните вилкой.

У курицы удалите кости, мясо разберите на куски и добавьте обратно в суп вместе с картофелем.

Добавьте лавровый лист, посолите, поперчите. Варите все в течение 10 минут. Снимите щи с огня, добавьте зелень и подавайте.

Приятного аппетита!