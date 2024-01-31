Пышные сырники с манкой и творогом на сковороде — вкусное и простое блюдо на завтрак. Сколько хозяек, столько и рецептов творожных сырников, однако не у всех они получаются пышными и нежными. Внутрь, лучше всего использовать манную крупу, так получается гораздо вкуснее, чем с пшеничной мукой. Все секреты приготовления вкусных сырников из творога вы найдете в рецептах, представленных ниже, а также подберете варианты по своему вкусу.

Классический рецепт сырников с манкой и творогом на сковороде

Классические сырники готовятся на основе жирного плотного творога, достаточно сухого, к ним добавляется манная крупа, чтобы скрепить массу, и яйцо, разные подсластители в виде сахара, фруктов, сушеных ягод и т. д. Обжаривать сырники будем на сковороде, так получается удобней и быстрее, чем готовить их в духовке.

Ингредиенты –+4 порц.

Творог 9% 500 гр.

Манная крупа 3 ст.л.

Сахар-песок 3 ст.л.

Соль 1 щепотка

Яйцо куриное 2 шт.

Сметана 25% 2 ст.л.

Мука пшеничная 3 ст.л. + для обвалки

Масло растительное для жарки

На порцию Калории: 174 ккал Белки: 15 г Жиры: 6.9 г Углеводы: 13.1 г Шаги 35 мин.

Как приготовить пышные сырники с манкой и творогом на сковороде по классическому рецепту? Творог размять вилкой. Добавить к нему сахар и немного соли. Перемешать и добавить яйца. Все снова хорошо перемешать. Положить в массу сметану. Смесь перемешать до объединения и всыпать манную крупу. Дать массе постоять 10 мин., чтобы манка успела набухнуть, вобрав в себя лишнюю влагу. Просеять в тесто 3 ст. л. пшеничной муки и перемешать. Перед каждым сырником смачивать руки в холодной воде, брать небольшую часть теста, формовать из него шарик. Обваливать каждый сырник в муке, в конце слегка сжимая ладонями с двух сторон, чтобы получить толстые лепешки. В широкой сковороде нагреть растительное масло без запаха. Уменьшить огонь. Положить в сковороду сырники, жарить на одной стороне, пока она не зарумянится. Перевернуть сырники на другую сторону и обжаривать еще несколько минут, накрыв сковороду крышкой. Блюдо накрыть бумажным плотным полотенцем. Выложить на него сырники, чтобы бумага впитала в себя лишнее масло. Подавать к столу классические сырники из творога с манкой в горячем виде. Дополнительно подать сметану, джем или вареную сгущенку.

Приятного аппетита!

Пышные сырники, приготовленные из домашнего творога

Домашний творог отличается приятным сливочным вкусом и относительным отсутствием лишней влаги. Он очень жирный и питательный. Такой творог можно купить на сезонных ярмарках или у фермеров и приготовить настоящие ароматные пышные сырники.

Время готовки: 25 мин.

Порций: 5.

Ингредиенты:

Творог домашний жирностью не менее 9-10 % ‑ 500 г;

Яйца куриные С2 – 1 шт. + желток;

Сахар-песок – 3 ст. л. с горкой;

Сметана жирная – 1,5 ст. л.;

Крупа манная – 3 ст. л.;

Мука пшеничная – 3-4 ст. л.;

Масло растительное – для обжаривания.

Процесс приготовления:

1. Устлать сито или дуршлаг марлей, сложенной в 4 слоя, уложить туда творог, накрыть краями марли и поставить сверху на творог тарелку, на которую поместить тяжелый груз. Оставить в холодильнике на 2 часа.

2. Отвешенный творог протереть через мелкое сито. Яйцо и желток взбить венчиком с сахарным песком до пышного состояния. Добавить сметану и размешать. Смешать творожную массу с яичной, добавить манку и пробить все погружным блендером или взбить в кухонном комбайне. Убрать тесто на полчаса в холодильник.

3. От творожного теста отрывать кусочки весом около 40 г и формовать из каждого кусочка шарик, катая его в муке. В конце каждый шар приплюснуть, чтобы получить толстую круглую шайбу. Еще раз припылить все творожные лепешки мукой.

4. В сковороде большого диаметра раскалить масло. Класть сырники в кипящее масло и обжаривать с двух сторон до золотистой корочки на умеренном огне. Переворачивать сырник можно только после появления корочки, иначе он может развалиться. Накрыть сковороду крышкой и слегка протушить содержимое около 5 мин.

5. Подавать готовые творожные сырники горячими, со свежими ягодами и плошкой жирной густой сметаны.

Приятного аппетита!

Очень вкусные творожные сырники с манкой и изюмом

Отличный вариант завтрака для детей – это творожные сырники с добавлением изюма. Внутри они получаются слегка кремообразными, что делает их привлекательными даже для тех детей, которых очень нелегко накормить творогом.

Время готовки: 30 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Творог жирный – 0,5 кг;

Изюм ‑ 70 г;

Сахар-песок – 70 г;

Яйцо куриное – 2 шт.;

Крупа манная – 3 ст. л.;

Мука пшеничная – 3 ст.л + для панировки;

Масло подсолнечное без запаха – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Изюм промыть, высыпать в миску. Залить его кипящей или просто горячей водой и оставить постоять 10 мин. Откинуть на сито, дать стечь лишней жидкости, а затем отжать руками. Выложить изюм на бумажное полотенце и окончательно обсушить.

2. Творог протереть через сито с мелкими ячейками. Если в твороге слишком много влаги, его нужно предварительно выложить в марлю, сложенную вчетверо, завязать ее узелком и положить под пресс на 6 часов. В итоге в марле останется только сухая творожная масса, а вся сыворотка вытечет.

3. Перетертый творог переложить в глубокую миску, добавить сахарный песок, перемешать.

4. Яйца вбить в миску к творожной массе, добавить манную крупу, 3 столовые ложки муки и все перемешать венчиком до однородности.

5. Добавить в смесь для сырников изюм. Снова хорошо перемешать. Дать тесту для сырников постоять при комнатной температуре и дойти в течение 10 мин.

6. Высыпать на стол муку для панировки сырников. Перед каждым сырником смачивать руки в холодной воде, брать небольшую порцию теста и обваливать в муке, чтобы получались шарики. Оставить заготовки для сырников на столе еще на 10 мин., затем снова обвалять их в остатках муки.

7. Взять широкую сковороду большого диаметра, разогреть в ней растительное дезодорированное масло. Выкладывать слегка приплюснутые кружочки творожного теста в масло и жарить с одной стороны до появления румяной корочки.

8. Перевернуть сырники на другой бок и обжарить до золотистости. Прикрыть сковороду крышкой, убавить огонь. Потушить сырники под крышкой в течение 5 мин.

9. Подавать сырники с изюмом к столу, смазав сметаной или небольшим количеством любимого варенья.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления сырников с манкой и сметаной

Поскольку сырники обычно готовят из сухого творога, а манке по технологии нужно в чем-то набухнуть, вобрав в себя влагу, иногда в сырники добавляют жирную сметану. Блюдо получается с очень выраженным сливочно-творожным вкусом.

Время готовки: 30 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

Творог жирный – 200 г;

Яйцо куриное – 1 шт.;

Крупа манная – 100 г;

Сметана 26 % жирности – 50 г;

Сахарный песок – 3 ст. л.;

Соль – 1 щепотка;

Масло подсолнечное без запаха – для обжаривания.

Процесс приготовления:

1. Манную крупу предварительно смешать с жирной сметаной и оставить на 15 мин. набухнуть. Творог размять вилкой, добавить в него яйцо, всыпать сахар (можно добавить немного ванилина, ванильного сахара или каплю ванильной эссенции), добавить 1 щепотку соли. Все тщательно перемешать.

2. Добавить в творожную массу набухшую манку и тщательно вымесить.

3. Получится однородная неплотная масса, по консистенции напоминающая жирную сметану.

4. Широкую сковороду нагреть с растительным маслом на огне средней интенсивности. Столовой ложкой набирать творожную массу и выкладывать в кипящее масло горкой. Будут образовываться тонкие лепешки.

5. Обжаривать сырники с одной стороны до золотистости, затем перевернуть и жарить еще несколько минут с другой стороны.

6. Подавать творожные сырники со сгущенным молоком, вареньем, сметаной или свежими ягодами.

Приятного аппетита!

Нежные творожные сырники с манкой и бананом на сковороде

Мягкие нежные сырники получаются с бананом. Этот фрукт позволяет уменьшить количество добавляемого сахара, а также может послужить заменой части яиц. Банановая масса хорошо «склеивает» тесто, что позволяет не перегружать творог лишней манной крупой.

Время готовки: 35 мин.

Порций: 10.

Ингредиенты:

Творог 9 % ‑ 0,5 кг;

Крупа манная – 70 г;

Бананы – 2 шт.;

Яйцо куриное – 1 шт.;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Сахарный песок – 80 г;

Мука пшеничная – для обваливания;

Масло растительное – для обжаривания.

Процесс приготовления:

1. Творог протереть через мелкое сито, особенно это важно для более сухого плотного творога с крупинками. Если творог имеет повышенную влажность, его нужно заранее уложить в узелок из марли, завязать его и положить под пресс на 5-6 часов. За это время лишняя жидкость из творога уйдет.

2. Перетертый творог выложить в широкую миску. Добавить сахар-песок и размешать. Яйцо немного взбить при помощи венчика или миксером, вылить к творогу с сахаром. Хорошо все перемешать.

3. Просеять в творожную массу манную крупу с разрыхлителем и перемешать до объединения. Бананы нужно купить самые спелые и мягкие, желтые в коричневую крапинку. Очистить фрукты от кожуры, нарезать очень мелкими кусочками и добавить в массу. Снова все перемешать. Если тесто получилось немного жидким, добавить еще небольшое количество манки.

4. На стол высыпать пшеничную муку (около 3-4 ст. л.). Из творожной массы сформовать небольшого размера шарики, обвалять их в муке. Каждый шарик немного приплюснуть, чтобы получить толстые творожные шайбы.

5. В самой широкой сковороде разогреть некоторое количество растительного масла без запаха. Выложить заготовки для сырников в кипящее масло и обжарить их с одной стороны до образования румяной золотистой корочки.

6. Перевернуть сырники лопаткой на другую сторону и таким же образом обжарить. Сковороду накрыть крышкой, снизить огонь. Подержать сырники с бананом на огне еще около 5 мин.

7. Подавать сырники с бананом к столу горячими, выложив стопкой, полив сладким сиропом и украсив кусочками свежих фруктов и ягодами.

Приятного аппетита!

Как приготовить вкусные сырники из творога с яблоком?

Сырники с яблоками по вкусу немного напоминают творожные оладьи, они получаются сочными, мягкими, имеют чудесный яблочный аромат. Яблоко лучше всего приобрести кисло-сладкое, чтобы добавить интересную вкусовую ноту в готовые изделия.

Время готовки: 35 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Творог жирный – 0,5 кг;

Яблоко – 1 шт.;

Яйцо куриное – 1 шт.;

Крупа манная – 4 ст. л.;

Сахарный песок – 1 ст. л.;

Соль – 1 щепотка;

Мука пшеничная – для обвалки;

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Творог положить в миску и размять вилкой. Яблоко промыть, обсушить, снять кожуру, убрать семенную коробку и хвостик. Дольки яблока нарезать кубиками небольшого размера.

2. Положить яблоки в творог. Добавить соль, сахарный песок, манку и яйцо.

3. Творожную массу перемешать, отставить тесто настояться на полчаса. Манная крупа за это время разбухнет.

4. В большой широкой сковороде разогреть подсолнечное или кокосовое масло, творожную массу поделить на равные части. Из каждого кусочка теста сформовать шарик, придавить его с двух сторон, чтобы получить толстую лепешку. Обвалять каждую шайбу из творога в муке с обеих сторон, выложить в сковороду, установить средний огонь и обжаривать с обеих сторон до золотистого цвета и появления румяной корочки.

5. Подавать готовые сырники с горячим шоколадом, жидким медом, сметаной, сгущенкой или конфитюром. Хранить сырники с яблоками можно в холодильнике, в герметично закрытой емкости около 2 суток.

Приятного аппетита!

Простой рецепт пышных сырников без яиц с манкой

Если вам или вашим деткам нельзя употреблять в пищу яйца или начали готовить сырники, а яиц не оказалось, не спешите огорчаться: яйцо с успехом можно заменить сочетанием яблока и банана. Для дополнительной сладости добавьте горсть вяленой клюквы или изюма, вкус получится изумительным.

Время готовки: 40 мин.

Порций: 5.

Ингредиенты:

Творог – 200 г;

Манка – 2 ст. л.;

Банан – 0,5 шт.;

Яблоко – 0,5 шт.;

Клюква сушеная – 2 ст. л.;

Соль – 1 щепотка;

Масло растительное – для обжарки.

Процесс приготовления:

1. Натереть крупно на терке кисло-сладкое вымытое яблоко, не снимая кожуры.

2. Добавить в миску к яблоку половину очень спелого банана. Банан можно брать даже с немного почерневшей кожурой, такие фрукты самые сладкие.

3. При помощи вилки размять банан с яблоком до состояния пюре. То же самое можно сделать с помощью погружного блендера или кухонного комбайна.

4. Смешать пюре из фруктов с сухим жирным творогом. Если творог попался влажный, положить его в марлю и отжать руками лишнюю влагу. Растереть пюре с творогом, добавить немного соли и манную крупу.

5. Вяленую клюкву обдать крутым кипятком, дать постоять в сите 5 мин., затем обсушить на бумажном полотенце. Добавить клюкву в тесто для сырников, хорошо все перемешать.

6. Из теста скатать шарики, обвалять со всех сторон в манной крупе и выложить на деревянную доску.

7. В тяжелой сковороде разогреть растительное масло. Выложить в горячее масло шарики из теста, придавить их лопаткой, чтобы придать форму лепешек. Обжаривать на слабом огне с двух сторон до образования красивой румяной корочки.

8. Подавать сырники горячими со сгущенкой, кленовым сиропом или конфитюром.

Приятного аппетита!