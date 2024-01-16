ГлавнаяРецептыЗа 10 минут до прихода гостей: салат из тунца, который готовится в рекордно короткое время За 10 минут до прихода гостей: салат из тунца, который готовится в рекордно короткое время На чтение: 1 минута Классика для вечеринок, которая всегда работает. Когда придут неожиданные гости, лучше иметь под рукой консервированный тунец. Просто добавьте к нему несколько ингредиентов – и вкусный салат уже на столе. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Не нужно быть большим поваром, чтобы создать нечто особенное. Достаточно собрать необходимые ингредиенты, приправить соусом, и вы получите вкусный салат, который понравится всем. Интересно Вкусно, просто и дешево: хумус из тыквы, которую вы должны попробовать Рецепт салата с тунцом Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 банки тунца; – 3 три яйца; – 1 банка кукурузы; – 4 маринованных огурца; – горсть укропа; – две столовые ложки майонеза; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Сварите яйца на «круто». Когда они охладятся, нарежьте их кубиками и сложите в миску. Добавьте сцеженный тунец и кукурузу. Маринованные огурцы нашинкуйте небольшими кубиками и тоже поместите в миску. Предварительно тунец следует раздавить вилкой. В конце добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Укроп мелко изрубите. Все тщательно перемешайте. Так вкусно: как правильно готовить гороховую кашу. Поделитесь с друзьями