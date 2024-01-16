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За 10 минут до прихода гостей: салат из тунца, который готовится в рекордно короткое время

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За 10 минут до прихода гостей: салат из тунца, который готовится в рекордно короткое время

Классика для вечеринок, которая всегда работает. Когда придут неожиданные гости, лучше иметь под рукой консервированный тунец. Просто добавьте к нему несколько ингредиентов – и вкусный салат уже на столе.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Не нужно быть большим поваром, чтобы создать нечто особенное. Достаточно собрать необходимые ингредиенты, приправить соусом, и вы получите вкусный салат, который понравится всем.

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Рецепт салата с тунцом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 банки тунца;
– 3 три яйца;
– 1 банка кукурузы;
– 4 маринованных огурца;
– горсть укропа;
– две столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сварите яйца на «круто».
  2. Когда они охладятся, нарежьте их кубиками и сложите в миску.
  3. Добавьте сцеженный тунец и кукурузу.
  4. Маринованные огурцы нашинкуйте небольшими кубиками и тоже поместите в миску.
  5. Предварительно тунец следует раздавить вилкой.
  6. В конце добавьте майонез, соль и перец по вкусу.
  7. Укроп мелко изрубите.
  8. Все тщательно перемешайте.

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