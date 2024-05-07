Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить закваску из ржаной муки для кваса. Готовую закваску закройте крышкой, храните в холодильнике. Раз в неделю ее необходимо будет подкармливать 1-2 ст.л. ржаной муки. Закваска отлично хранится в холодильнике, поэтому будет доступна в любой момент.
Основной ингредиент: Мука / Ржаная мука
Состав / Ингредиенты:
- Мука ржаная 10 Ст. ложек
- Вода 200 Миллилитров (теплая)
- Сахар 1 Чайная ложка
Количество порций 10
Калорийность
153 ккал
Калорийность
4 г
Белки
0 г
Жиры
32 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Закваска из ржаной муки для кваса»
Подготовьте все ингредиенты.
Насыпьте в баночку объемом 400 мл. 4 ст.л. ржаной муки и влейте воду.
Размешайте воду с мукой до однородной консистенции.
Добавьте сахар и еще раз перемешайте. Прикройте неплотно крышкой или затяните пищевой пленкой.
Спустя сутки добавьте еще 2 ст.л. ржаной муки и немного воды, чтобы консистенция напоминала сметану. Оставьте еще на 24 часа. На третий день снова добавьте 2 ст.л. ржаной муки и немного воды. Снова оставьте на 24 часа.
Уже на 3 день будет чувствоваться характерный запах ржаного хлеба, а сама закваска будет немного подниматься, увеличится в размере и начнет бродить.
На 4 день закваска будет готова, появятся пузырьки. Ее уже можно будет использовать для приготовления кваса.
Закваска из ржаной муки для кваса готова!