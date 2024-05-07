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Закваска из ржаной муки для кваса

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Закваска из ржаной муки для кваса

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить закваску из ржаной муки для кваса. Готовую закваску закройте крышкой, храните в холодильнике. Раз в неделю ее необходимо будет подкармливать 1-2 ст.л. ржаной муки. Закваска отлично хранится в холодильнике, поэтому будет доступна в любой момент.
Основной ингредиент: Мука / Ржаная мука

Состав / Ингредиенты:

  • Мука ржаная 10 Ст. ложек
  • Вода 200 Миллилитров (теплая)
  • Сахар 1 Чайная ложка

Количество порций 10

Калорийность

153 ккал

Калорийность

4 г

Белки

0 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закваска из ржаной муки для кваса»

Закваска из ржаной муки для кваса

Подготовьте все ингредиенты.

Закваска из ржаной муки для кваса

Насыпьте в баночку объемом 400 мл. 4 ст.л. ржаной муки и влейте воду.

Закваска из ржаной муки для кваса

Размешайте воду с мукой до однородной консистенции.

Закваска из ржаной муки для кваса

Добавьте сахар и еще раз перемешайте. Прикройте неплотно крышкой или затяните пищевой пленкой.

Закваска из ржаной муки для кваса

Спустя сутки добавьте еще 2 ст.л. ржаной муки и немного воды, чтобы консистенция напоминала сметану. Оставьте еще на 24 часа. На третий день снова добавьте 2 ст.л. ржаной муки и немного воды. Снова оставьте на 24 часа.

Закваска из ржаной муки для кваса

Уже на 3 день будет чувствоваться характерный запах ржаного хлеба, а сама закваска будет немного подниматься, увеличится в размере и начнет бродить.

Закваска из ржаной муки для кваса

На 4 день закваска будет готова, появятся пузырьки. Ее уже можно будет использовать для приготовления кваса.

Закваска из ржаной муки для кваса

Закваска из ржаной муки для кваса готова!

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