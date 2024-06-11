Intelligent Light System от Mercedes-Benz: что это такое и как работает

Освещение в автомобиле необходимо не только для безопасности, но и удобства водителя. Чем лучше работают фары, тем проще контролировать ситуацию, особенно в сумерках и ночью. Этот момент учли разработчики немецких автомобилей Мерседес-Бенц.

В распоряжении водителя транспорта любого класса ー система Intelligent Light System или интеллектуальное управление внешним освещением. Это одна из составляющих концепции безопасности, которая дополняет остальные решения и работает вместе с ними. Разработка обеспечивает лучший обзор на дороге и позволяет вовремя заметить опасность.

Что представляет собой Intelligent Light System

Это не просто качественное освещение, а фары, которые подстраиваются под текущую ситуацию на дороге. Они получили название MULTIBEAM LED, так как состоят из 84 диодов. Технология была презентована пользователям в 2014 году в модели CLS, ее создали с целью не только хорошо осветить путь водителю, но и не слепить других участников дорожного движения.

Сначала в каждой фаре было по 24 диода, создающих направленные световые пучки. Позже инженеры увеличили их количество до 84, чтобы повысить качество освещения. MULTIBEAM LED состоят из четырех интеллектуальных блоков, которые анализируют ситуацию на дороге и постоянно определяют оптимальный режим работы. За передачу им информации отвечает камера, установленная за лобовым стеклом.

Так, узор освещения постоянно меняется, подстраиваясь под время суток и особенности дороги. Если водитель включает дальний свет, он может не бояться ослепить встречные автомобили ー при их выявлении диодный модуль частично отключается. Во время езды на скоростной трассе световые пучки направлены на дорогу впереди для комфортного движения по своей полосе.

Функции и возможности Intelligent Light System

Светодиодные фары не просто мгновенно адаптируются и подстраиваются под ситуацию на дороге. Каждый водитель оценит расширенный набор опций для помощи и поддержки при плохой видимости:

активное поворотное освещение. Фары активируются, когда включен ближний свет, и повторяют движение рулевого колеса;

освещение поворота. При активации этой функции угол высвечивания дороги там, где авто поворачивает, становится более широким, в том числе на кольце или перекрестке;

освещение во время езды по автомагистрали. Увеличивает дальность видимости, яркость и радиус действия света;

противотуманное освещение. Когда он активирован, водитель лучше видит края дороги, его не слепит свет фар встречных авто;

свет на бездорожье. Позволяет проще ориентироваться во время езды по пересеченной местности с быстрым определением препятствий и симметричным расположением ближнего света.

Intelligent Light System повышает безопасность и комфорт водителя и пассажиров. Система позволит полностью контролировать ситуацию на дороге даже в полной темноте.

«Источник: сайт https://mercedes-benz.kiev.ua».