Шикарный пирог к чаю. Простой набор ингредиентов: красиво и аппетитно

В разных странах существуют свои популярные рецепты пирогов с ягодами. Например, в странах СНГ ценятся открытые и закрытые пироги с ягодами, а в Европе — пироги с песочным или слоеным тестом.
Чаще всего встречаются пироги с замороженными ягодами: клубникой, вишней, малиной, черникой, смородиной. Начинка может быть как однокомпонентной, так и смешанной.
Пироги с ягодами могут быть сладкими или несладкими, с добавлением других фруктов, орехов и прочих продуктов. Они бывают как простыми, так и сложными в приготовлении.
Самые популярные пироги с ягодами — это шарлотка, песочный пирог с ягодами, ягодный пирог из слоёного теста, ягодный пирог на кефире, ягодный пирог со сметанной заливкой.
Расскажем, как испечь простой пирог с ягодами.
Ингредиенты для ягодного пирога:
- Яйцо — 3 шт.;
- Сахар — 110 г;
- Масло растительное — 100 мл;
- Молоко — 100 мл;
- Мука — 200 г;
- Сметана 20% — 3 ст.л.;
- Разрыхлитель — 10 г;
- Замороженная клюква — 50 г;
- Крахмал — 1 ч.л.
Приготовление ягодного пирога:
Разбиваем в миску пару яиц, высыпаем 100 грамм сахара и тщательно взбиваем до образования пены и растворения песчинок.
Вливаем в яичную смесь растительное масло и молоко, смешиваем.
Просеиваем в яичную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто без комков. Смазываем форму для выпечки растительным маслом и выкладываем туда тесто.
В миску со сметаной разбиваем яйцо, высыпаем 10 грамм сахара и смешиваем. В клюкву высыпаем крахмал и перемешиваем.
Точечно выливаем на верхушку теста сметанную смесь, посыпаем пирог ягодами.
Выпекаем при 180 градусах 35-40 минут.
После выпекания проверить готовность пирога можно деревянной шпажкой. Она должна выходить из пирога полностью сухой.