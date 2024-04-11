Шикарный пирог к чаю. Простой набор ингредиентов: красиво и аппетитно

В разных странах существуют свои популярные рецепты пирогов с ягодами. Например, в странах СНГ ценятся открытые и закрытые пироги с ягодами, а в Европе — пироги с песочным или слоеным тестом.

Чаще всего встречаются пироги с замороженными ягодами: клубникой, вишней, малиной, черникой, смородиной. Начинка может быть как однокомпонентной, так и смешанной.

Пироги с ягодами могут быть сладкими или несладкими, с добавлением других фруктов, орехов и прочих продуктов. Они бывают как простыми, так и сложными в приготовлении.

Самые популярные пироги с ягодами — это шарлотка, песочный пирог с ягодами, ягодный пирог из слоёного теста, ягодный пирог на кефире, ягодный пирог со сметанной заливкой.

Расскажем, как испечь простой пирог с ягодами.

Ингредиенты для ягодного пирога:

Яйцо — 3 шт.;

Сахар — 110 г;

Масло растительное — 100 мл;

Молоко — 100 мл;

Мука — 200 г;

Сметана 20% — 3 ст.л.;

Разрыхлитель — 10 г;

Замороженная клюква — 50 г;

Крахмал — 1 ч.л.

Приготовление ягодного пирога:

Разбиваем в миску пару яиц, высыпаем 100 грамм сахара и тщательно взбиваем до образования пены и растворения песчинок.

Вливаем в яичную смесь растительное масло и молоко, смешиваем.

Просеиваем в яичную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто без комков. Смазываем форму для выпечки растительным маслом и выкладываем туда тесто.

В миску со сметаной разбиваем яйцо, высыпаем 10 грамм сахара и смешиваем. В клюкву высыпаем крахмал и перемешиваем.

Точечно выливаем на верхушку теста сметанную смесь, посыпаем пирог ягодами.

Выпекаем при 180 градусах 35-40 минут.

После выпекания проверить готовность пирога можно деревянной шпажкой. Она должна выходить из пирога полностью сухой.