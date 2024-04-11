Описание приготовления:
У меня вишня замороженная и я ее предварительно не размораживала, также можно использовать и свежую вишню без косточек. Готовый штрудель у меня получился размером на весь противень (стандартный), но можно сделать и два маленьких — это по желанию.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Вишня / Яблоки / Ягоды Блюдо: Выпечка / Штрудели
Состав / Ингредиенты:
- Мука 300 Грамм
- Вода 50 Миллилитров
- Растительное масло 50 Миллилитров
- Яйцо 1 Штука
- Соль 1/3 Чайных ложки
- Вишня 200 Грамм (замороженная)
- Яблоки 200 Грамм (вес в очищенном виде)
- Сахар коричневый 100 Грамм
- Корица 1 Чайная ложка
- Крахмал 3 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
222 ккал
Калорийность
4 г
Белки
6 г
Жиры
37 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Штрудель с яблоками и вишней»
Все ингредиенты сразу же подготовьте. Яблоки промойте.
Приготовьте сначала тесто. В миску залейте воду, растительное масло, вбейте яйцо, добавьте соль. Перемешайте.
Просейте всю муку.
Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто.
Приготовьте начинку. Яблоки почистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками.
В сотейник выложите нарезанные яблоки, вишню.
Добавьте коричневый сахар и корицу. Поставьте сотейник на небольшой огонь и проварите до закипания выделившейся жидкости, помешивая массу ложкой.
Добавьте крахмал и еще проварите до загустевания, постоянно помешивая ложкой.
Рабочую поверхность припылите мукой и раскатайте тесто в максимально тонкий пласт.
На край теста выложите яблочно-вишневую начинку, как на фото.
Закрутите тесто рулетом так, чтобы начинка оказалась внутри. Положите заготовку штруделя на противень, застеленный пергаментом для выпечки, поверхность штруделя можно смазать взболтанным яйцом. Отправьте выпекаться в уже разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
Готовый штрудель полностью охладите и приступайте к нарезке.