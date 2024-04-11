Описание приготовления:

У меня вишня замороженная и я ее предварительно не размораживала, также можно использовать и свежую вишню без косточек. Готовый штрудель у меня получился размером на весь противень (стандартный), но можно сделать и два маленьких — это по желанию.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Вишня / Яблоки / Ягоды Блюдо: Выпечка / Штрудели

Состав / Ингредиенты:

Мука 300 Грамм

Вода 50 Миллилитров

Растительное масло 50 Миллилитров

Яйцо 1 Штука

Соль 1/3 Чайных ложки

Вишня 200 Грамм (замороженная)

Яблоки 200 Грамм (вес в очищенном виде)

Сахар коричневый 100 Грамм

Корица 1 Чайная ложка

Крахмал 3 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

222 ккал

Калорийность

4 г

Белки

6 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Штрудель с яблоками и вишней»

Все ингредиенты сразу же подготовьте. Яблоки промойте.

Приготовьте сначала тесто. В миску залейте воду, растительное масло, вбейте яйцо, добавьте соль. Перемешайте.

Просейте всю муку.

Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто.

Приготовьте начинку. Яблоки почистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками.

В сотейник выложите нарезанные яблоки, вишню.

Добавьте коричневый сахар и корицу. Поставьте сотейник на небольшой огонь и проварите до закипания выделившейся жидкости, помешивая массу ложкой.

Добавьте крахмал и еще проварите до загустевания, постоянно помешивая ложкой.

Рабочую поверхность припылите мукой и раскатайте тесто в максимально тонкий пласт.

На край теста выложите яблочно-вишневую начинку, как на фото.

Закрутите тесто рулетом так, чтобы начинка оказалась внутри. Положите заготовку штруделя на противень, застеленный пергаментом для выпечки, поверхность штруделя можно смазать взболтанным яйцом. Отправьте выпекаться в уже разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Готовый штрудель полностью охладите и приступайте к нарезке.