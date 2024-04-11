Домашний банановый торт со сметанным кремом, не требующий выпечки, — то что надо, когда не хочется включать духовку. Это прекрасный вариант для жарких весенних и летних дней. Ведь такое лакомство легко охлаждается в холодильнике и прекрасно подходит для подачи в прохладном виде.

Главный плюс этого десерта в том, что для его приготовления не нужно печь коржи. Следует лишь смешать все ингредиенты и отправить их в холодильник. Получается такой банановый торт очень нежным и воздушным. Всё потому, что печенье пропитывается сметаной и сгущенкой, делая десерт еще более мягким и сочным.

Как приготовить банановый торт со сметанным кремом

Вы можете добавить разнообразие в ваше сладкое блюдо, используя разные виды печенья или экспериментируя с добавлением фруктов или орехов. Этот десерт оставляет много места для творчества.

Ингредиенты

Банан3 шт. Печенье200 г Сгущенное молоко370 г Сметана300 г Желатин10 г Вода50 мл

Приготовление

Всыпаем быстрорастворимый желатин в небольшую емкость. Заливаем его водой. Хорошенько перемешиваем. Оставляем желатин при комнатной температуре для набухания на 15 минут.Берем самое простое печенье. Ломаем его на небольшие кусочки. Очищаем бананы от кожуры. Нарезаем их небольшими шайбочками. В глубокой миске соединяем печенье с бананами. В отдельную емкость выкладываем сметану. Добавляем к ней сгущенное молоко. Вливаем желатиновую смесь. Тщательно всё перемешиваем до получения однородной консистенции.В миску с печеньем и бананами вливаем сметанную смесь. Хорошенько всё перемешиваем до максимально однородной массы, используя обычную ложку. Берем разъемную круглую форму диаметром 18 см. Застилаем ее дно пищевой пленкой. Выкладываем в форму банановую массу. Тщательно ее утрамбовываем.Застилаем верх формы пленкой. Отправляем ее в холодильник на 5–6 часов. Затем извлекаем торт из формы и наслаждаемся его вкусом.

Для украшения такого десерта рекомендуем взять 30 г темного или молочного шоколада. Натрите его на терке с мелкими отверстиями. Затем посыпьте верх и бока десерта полученной шоколадной стружкой, равномерно ее распределяя. Шикарный банановый торт можно подавать к чаю. Приятного аппетита!