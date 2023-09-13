Просто поверьте, баклажановые шницели влюбляют в себя с первого же укуса. Готовое блюдо получается невероятным: с тонкой хрустящей корочкой и чудным ореховым ароматом. Благодаря тройной панировке такие ломтики баклажанов не впитывают в себя много масла, а значит, остаются легким и диетическим продуктом.

По вкусу они напоминают что-то среднее между грибами и мясом. Такие сочные шницели из баклажанов в ореховой панировке не зазорно подать семье или дорогим гостям, разбавив их соусом вроде тартара или сметаны с чесноком и зеленью. Редакция «Со Вкусом» уверяет: блюдо нравится всем! Приготовьте, пока сезон.

Шницели из баклажанов в ореховой панировке: моменты приготовления

Если баклажаны молодые, кожуру можете не очищать. Перед приготовлением баклажановые кусочки желательно посолить и отложить в сторону на 10–15 минут. Это уберет из овоща лишнюю горечь, а также жидкость. Так он впитывает в себя намного меньше масла при готовке. Из специй синенькие прекрасно сочетаются с орегано, сушеным укропом и базиликом. Выбирайте по вкусу!

Ингредиенты

Баклажан600 г Яйцо2 шт. Грецкие орехи40 г Панировочные сухари80 г Пшеничная мука50 г Чесночный порошок1 ч. л. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Баклажаны обрежьте по краям, разрежьте пополам (поперек). Затем половинки, поставив на срез, нарежьте ломтиками толщиной примерно 1 см. Грецкие орехи измельчите в блендере или натрите на мелкой терке. Панировочные сухари насыпьте в глубокую тарелку, добавьте измельченные орехи, сушеный чеснок, 0,5 ч. л. соли и молотый перец (1/6 ч. л.). Перемешайте. В другую глубокую тарелку разбейте яйца и добавьте соль (0,5 ч. л.). Яйца слегка взболтайте вилкой до соединения белка и желтка. В третью тарелку насыпьте муку. Обваляйте в ней кусочки баклажанов со всех сторон. Затем окуните заготовки в яичную массу. Дальше — выложите в тарелку с панировочными сухарями и орехами. Также обваляйте баклажаны со всех сторон. На разогретую сковороду добавьте 2 ст. л. растительного масла. Выложите подготовленные ломтики баклажанов. Жарьте шницели на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны, до образования румяной корочки. Обжаренные баклажаны в панировке выложите на бумажное полотенце, чтобы они впитали лишнее масло. Таким же образом обжарьте следующую партию, прибавив при необходимости масло.

Шницели из баклажанов можно подавать на стол как в теплом, так и в холодном виде — вкусно в любом случае! Дополните блюдо излюбленным соусом. Приятного аппетита вам и вашей семье! Обратите внимание на следующий рецепт — пикантные баклажаны на зиму с чесноком.