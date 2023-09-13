Просто поверьте, баклажановые шницели влюбляют в себя с первого же укуса. Готовое блюдо получается невероятным: с тонкой хрустящей корочкой и чудным ореховым ароматом. Благодаря тройной панировке такие ломтики баклажанов не впитывают в себя много масла, а значит, остаются легким и диетическим продуктом.
По вкусу они напоминают что-то среднее между грибами и мясом. Такие сочные шницели из баклажанов в ореховой панировке не зазорно подать семье или дорогим гостям, разбавив их соусом вроде тартара или сметаны с чесноком и зеленью. Редакция «Со Вкусом» уверяет: блюдо нравится всем! Приготовьте, пока сезон.
Шницели из баклажанов в ореховой панировке: моменты приготовления
Если баклажаны молодые, кожуру можете не очищать. Перед приготовлением баклажановые кусочки желательно посолить и отложить в сторону на 10–15 минут. Это уберет из овоща лишнюю горечь, а также жидкость. Так он впитывает в себя намного меньше масла при готовке. Из специй синенькие прекрасно сочетаются с орегано, сушеным укропом и базиликом. Выбирайте по вкусу!
Ингредиенты
Баклажан600 г Яйцо2 шт. Грецкие орехи40 г Панировочные сухари80 г Пшеничная мука50 г Чесночный порошок1 ч. л. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу
Приготовление
- Баклажаны обрежьте по краям, разрежьте пополам (поперек). Затем половинки, поставив на срез, нарежьте ломтиками толщиной примерно 1 см. Грецкие орехи измельчите в блендере или натрите на мелкой терке. Панировочные сухари насыпьте в глубокую тарелку, добавьте измельченные орехи, сушеный чеснок, 0,5 ч. л. соли и молотый перец (1/6 ч. л.). Перемешайте.
В другую глубокую тарелку разбейте яйца и добавьте соль (0,5 ч. л.). Яйца слегка взболтайте вилкой до соединения белка и желтка. В третью тарелку насыпьте муку. Обваляйте в ней кусочки баклажанов со всех сторон. Затем окуните заготовки в яичную массу. Дальше — выложите в тарелку с панировочными сухарями и орехами. Также обваляйте баклажаны со всех сторон. На разогретую сковороду добавьте 2 ст. л. растительного масла. Выложите подготовленные ломтики баклажанов. Жарьте шницели на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны, до образования румяной корочки.
Обжаренные баклажаны в панировке выложите на бумажное полотенце, чтобы они впитали лишнее масло. Таким же образом обжарьте следующую партию, прибавив при необходимости масло.
Шницели из баклажанов можно подавать на стол как в теплом, так и в холодном виде — вкусно в любом случае! Дополните блюдо излюбленным соусом. Приятного аппетита вам и вашей семье! Обратите внимание на следующий рецепт — пикантные баклажаны на зиму с чесноком.